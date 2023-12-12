Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı? 2023/2024

Türkiye yeni tip sürücü belgesiyle 1 Ocak 2016'da tanıştı. Bu tarihten önce düzenlenen eski ehliyetlerin değiştirilme süreci devam ediyor. Eski tip sürücü belgelerinin değiştirilmesi için tanınan süre geçtiğimiz yıl uzatılmıştı. Öte yandan belirtilen süre sonuna kadar yenilenmeyen eski tip sürücü belgeleri geçersiz sayılacak. Peki, ehliyet yenilemede son tarih ne zaman?
EHLİYET YENİLEME NE ZAMAN SONA ERİYOR?
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, eski tip sürücü belgelerinin değiştirme süresi için kararın alındığı 2016 yılında itibaren beş yıl olarak belirlemişti. Geçen yıl İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile ehliyetlerin değiştirme süresi, 31.12.2022 tarihinden itibaren 2 yıl süreyle uzatılmıştı. Yani ehliyet yenileme süresi 31 Aralık 2024'te sona erecek.
SÜRÜCÜ BELGESİ DEĞİŞİM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Ehliyet değişimi için nüfus müdürlüklerinden alınacak olan randevuyla beraber gerekli belgeler ile başvurular alınacak. Ehliyet değişim başvurusu https://randevu.nvi.gov.tr/ adresi üzerinden yapılacak.
Haber ile daha fazlasına ulaşın: