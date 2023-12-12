Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı? 2023/2024

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, eski tip sürücü belgelerinin değiştirme süresi için kararın alındığı 2016 yılında itibaren beş yıl olarak belirlemişti. Geçen yıl İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile ehliyetlerin değiştirme süresi, 31.12.2022 tarihinden itibaren 2 yıl süreyle uzatılmıştı. Yani ehliyet yenileme süresi 31 Aralık 2024'te sona erecek.

Ehliyet değişimi için nüfus müdürlüklerinden alınacak olan randevuyla beraber gerekli belgeler ile başvurular alınacak. Ehliyet değişim başvurusu https://randevu.nvi.gov.tr/ adresi üzerinden yapılacak.