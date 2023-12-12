Haber Tarihi: 12 Aralık 2023 13:07 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 13:07

Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı? 2023/2024

Ehliyet yenileme sürelerinin ne zaman biteceği, 2024 yılının son günlerine girilmesiyle birlikte sürücüler tarafından merak ediliyor. 31 Aralık 2024 tarihinde bitecek olan ehliyet yenileme süreleri, İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrasında uzatılmıştı. Peki, ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı, ne zaman bitecek?

Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı? 2023/2024
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Türkiye yeni tip sürücü belgesiyle 1 Ocak 2016'da tanıştı. Bu tarihten önce düzenlenen eski ehliyetlerin değiştirilme süreci devam ediyor. Eski tip sürücü belgelerinin değiştirilmesi için tanınan süre geçtiğimiz yıl uzatılmıştı. Öte yandan belirtilen süre sonuna kadar yenilenmeyen eski tip sürücü belgeleri geçersiz sayılacak. Peki, ehliyet yenilemede son tarih ne zaman? 

EHLİYET YENİLEME NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, eski tip sürücü belgelerinin değiştirme süresi için kararın alındığı 2016 yılında itibaren beş yıl olarak belirlemişti. Geçen yıl İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile ehliyetlerin değiştirme süresi, 31.12.2022 tarihinden itibaren 2 yıl süreyle uzatılmıştı. Yani ehliyet yenileme süresi 31 Aralık 2024'te sona erecek.

SÜRÜCÜ BELGESİ DEĞİŞİM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ehliyet değişimi için nüfus müdürlüklerinden alınacak olan randevuyla beraber gerekli belgeler ile başvurular alınacak. Ehliyet değişim başvurusu https://randevu.nvi.gov.tr/ adresi üzerinden yapılacak.
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