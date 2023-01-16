Efeler Ligi'nde 15. hafta tamamlandı

Voleybol Efeler Ligi'nde 15. hafta hafta müsabakaları tamamlandı. İşte toplu sonuçlar...

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Efeler Ligi'nde 15. hafta tamamlandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Ocak 2023 00:06
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu'nda 15. hafta, bugün oynanan maçlarla sona erdi.

Efeler Ligi'nde 15. hafta oynanan maçların sonuçları şöyle:

Fenerbahçe HDI Sigorta-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3-1

Ziraat Bankkart-Develi Belediyespor: 3-1

Manas Enerji Hatay Büyükşehir Belediyespor- Spor Toto: 0-3

Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ-Galatasaray HDI Sigorta: 1-3

Tokat Belediye Plevne-Arkas Spor: 0-3

Altekma-Cizre Belediyespor: 0-3

Halkbank-TÜRŞAD: 3-1

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ