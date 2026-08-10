Eczane açılış saatleri, eczane kaçta açılıyor? Açık eczaneler

ECZANELER SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Eczane açılış saatleri her ilde farklılık gösterebiliyor. Eczane kaçta açılıyor veya eczane açılış saatleri merak edenleri için yaptığımız derleme burada. Türkiye genelinde eczaneler hafta içi saat 09.00'da hizmet vermeye başlıyor ve kesintisiz olarak 19.00'a kadar çalışıyorlar. Hafta sonu eczaneler sadece Cumartesi günleri hizmet veriyor. Eczanelerde herhangi bir öğle tatili için bulundukları ilin Eczacılar Odası web sitesine giriş yaparak burada açık olan nöbetçi eczaneleri öğrenebilirler. Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde çalışan eczaneler çalışma saatlerinde değişiklik yaptıHaziran ayı itibarı ile normalleşmenin hız kazanması ile 2020 eczanelerin çalışma saatleri yeniden düzenlendi. Haberimiz aracılığıyla, 2020 eczane çalışma saatleri hakkında bilgi edinebilir; eczanelerin kaçta açılıp kaçta kapandığını ve hafta sonu ile resmi tatil günlerinde çalışıp çalışmadığını öğrenebilirsiniz.İstanbul'da eczanelerin çalışma saatleri pazar günleri hariç 09.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenmiştir.Ankara'da eczanelerin çalışma saatleri 10.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenmiştir.İzmir'de eczanelerin çalışma saatleri 10.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenmiştir.Antalya'da eczane açılış kapanış saatleri yaz dönemi ve kış dönemi olarak belirlendi.Yaz dönemi: 08:90-19:00Kış dönemi: 08:30-18:30Van'da da eczane açılış kapanış saatleri yaz dönemi ve kış dönemi olarak belirlendi.Yaz dönemi:08:30-18:30Kış dönemi: 08:00-18:00