Ebru Baki ayrıldı mı? Ebru Baki Sözcü TV'den ayrıldı mı?

Hafta içi her gün Sözcü TV ekranlarında Para Politika programını sunan Ebru Baki'yi bu sabah ekranda göremeyen yurttaşlar, Ebru Baki ayrıldı mı? sorusunu yöneltti.

Yayını açan gazeteci İpek Özbey, "Salgın var. Kendisi de o salgından nasibini aldı, bugünlük programını bana emanet etti" dedi.