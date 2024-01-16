Ebru Baki ayrıldı mı? Ebru Baki Sözcü TV'den ayrıldı mı?

Hafta içi her gün Sözcü TV ekranlarında Para Politika programını sunan Ebru Baki'yi bu sabah ekranda göremeyen yurttaşlar, Ebru Baki ayrıldı mı? sorusunu yöneltti.
EBRU BAKİ AYRILDI MI?
Yayını açan gazeteci İpek Özbey, "Salgın var. Kendisi de o salgından nasibini aldı, bugünlük programını bana emanet etti" dedi.
Ebru Baki, yarın Sözcü TV ekranlarında olacak.
EBRU BAKİ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?
1975 İstanbul doğumlu gazeteci Ebru Baki, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünden mezun oldu. Üniversite eğitimi sırasında Hürriyet Gazetesi Ekonomi Servisi'nde staj yapan Ebru Baki 45 yaşında. Başarılı bir gazeteci olan Ebru Baki Marmara Üniversitesi'nden okul ve bölüm birincisi olarak mezun oldu. Cumhuriyet Dergisinde yayınlanan bazı haber ve fotoğrafları çeşitli ödüllere layık görülen Ebru Baki, Marmara Üniversitesi Gazetecilik bölümü ardından Marmara Üniversitesi İDBF Uluslararası İktisat Bölümü okudu. Çeşitli burslara layık görülen Ebru Baki, staj döneminden CNN Türk'teki çalışma hayatına kadar Hürriyet gazetesinde 7 yıllık bir çalışma hayatı geçirdi. CNN Türk kanalında ekonomi haberlerini sunan Ebru Baki, Doğan Medya el değiştirip Demirören Medya'nın yönetimine geçince CNN Türk'ten ayrıldı. Ardından Habertürk kanalına geçti. Daha önce Para Gündem isimli programın sunuculuğunu yapan Ebru Baki şimdilerde Sözcü TV kanalında Ebru Baki İle Para Politika programını sunuyor.
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