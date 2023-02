Dolunay ne zaman, hangi gün? 2023 Şubat ayı Dolunay hangi burçları etkileyecek?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Dolunay ne zaman sorusunun yanıtı, astrolojiyi yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Dolunay, Ay ile Güneş'in jeosentrik zahir (ekliptik) boylamlarının farkı 180 derece olduğunda gerçekleşir. Peki dolunay ne zaman? İşte detaylar...Kar Dolunayı olarak da adlandırılan Şubat 2023 Dolunayı, 5 Şubat 2023 Pazar günü 13:29 EST veya 18:29 UTC'de gerçekleşecek. Bu, 2022 Kış Gündönümü'nden sonraki ikinci dolunay olarak 2022-2023 Kış sezonunun ikinci dolunayı olacak. Şubat Dolunayı Aslan burcundaki dolunay olacak.Dolunay 26° Satürn ile karşıt yapıyor. Uranüs ile bir kare açısı var. Bu bile başlı başına bir uyarı. 8 Kasım tarihinde gerçekleşen Boğa Burcunda Ay Tutulması derecesini tetikliyor. Özellikle borsa gibi riskli yatırımlar açısından zorlayıcı bir dolunay olacaktır. Yönetim kademesini ağır sorumluluklar bekliyor. Bazılarının eleştirilere maruz kaldığını, bazı ceza ya da yaptırımların olabileceğini söyleyebiliriz.Dolunay zamanında alacağınız sonuçlar bazıları için maddi olarak destekleyici olabilir. Veya yakınlarınızdan destek alabilirsiniz. İlişkiler açısından destekleyici olacaktır. Dolunay zamanında alacağınız haberler ya da yapacağınız konuşmalar şifalandırıcıdır. Bazıları öncesinde haberci rüyalar görebilirler.Bu dolunay 11.Menzilde gerçekleşiyor. 11. Menzil: al-Zubra 8° 34'Aslan ile 21° 25'Aslan | Uygun: Evlilik için iyidir. Para ve kazançlarda iyidir. Yolculuğa çıkılabilir. Otoriteden destek istenebilir. | Uygun Değil: Özellikle kadınların sağlığı için iyi değildir.Aslan ve Kova burçları bu dolunaydan direk etki alacaktır. Boğa ve Akrep de bu dolunay zamanında onları harekete geçirecek etkiler alabilirler. Bu dolunaydan destekleyici etkiler alacak olanlar Koç ve Yay burçları olacaktır. Doğum haritanızda özellikle sabit burçların 13° - 19° derecelerinde göstergeleriniz varsa direk etki alabilirsiniz.Ay'ın Güneş'e göre Dünya'nın ters tarafında kaldığı evresi olarak ifade edilir. Dolunay, Ay ile Güneş'in jeosentrik zahir (ekliptik) boylamlarının farkı 180 derece olduğunda meydane gelir ve bu durumda Ay, Dünya'ya göre Güneş ile ters noktalardadır. Sinodik aya göre Ay'ın aynı evreleri arasındaki zaman ortalama 29.53 gün olarak ifade edilir. Bu sebeple yeniay ile başlayan ay takvimine göre dolunay 14 veya 15. günde meydana gelir. Ayrıca kameri ay hep tam sayılardan oluştuğu için 29 veya 30 gün sürmektedir.Dolunay Solucan Ayı olarak da adlandırılan Mart 2023 Dolunayı, 7 Mart 2023 Salı günü 07:40 EST veya 12:40 PM UTC'de gerçekleşecek. Bu, 2023 bahar ekinoksundan önce meydana geldiği için 2023 Kış sezonunun üçüncü ve son dolunayı olacak. Mart Dolunayı, Başak burcundaki dolunay olacak.İlkbahar Ekinoksu (veya Bahar Ekinoksu), 20 Mart 2023'te 17:25 EDT veya 21:25 UTC'de, Mart Dolunayından birkaç hafta sonra olacak.Tam Pembe Ay olarak da adlandırılan Nisan 2023 Dolunayı , 6 Nisan 2023 Perşembe günü 12:34 AM EDT veya 4:34 AM UTC'de gerçekleşecek. Bu, 2023 İlkbahar sezonunun ilk dolunayı ve 2023 bahar ekinoksundan sonraki ilk dolunay olacak. Nisan Dolunayı Terazi burcundaki dolunay olacak.Çiçek Dolunayı olarak da adlandırılan Mayıs 2023 Dolunayı, 5 Mayıs 2023 Cuma günü 13:34 EDT veya 17:34 UTC'de gerçekleşecek. 2023 İlkbahar sezonunun ikinci dolunayı ve bahar ekinoksundan sonraki ikinci dolunay olacak. Mayıs Dolunayı Akrep burcundaki dolunay olacak.Ayrıca dolunayla aynı anda, teknik olarak dolunayın zirvesinden 9 dakika önce bir Penumbral Ay tutulması olacak.Çilek Dolunayı olarak da adlandırılan Haziran 2023 Dolunayı , 3 Haziran 2023 23:42 EDT'de veya 4 Haziran 2023 03:42 UTC'de gerçekleşecek. Bu, Yaz Gündönümü'nden yaklaşık iki hafta önce meydana geldiği için 2023 İlkbahar sezonunun üçüncü dolunayı olacak. Haziran Dolunayı Yay burcundaki dolunay olacak.Yaz Gündönümü 21 Haziran 2023 10:58 EDT veya 14:58 UTC için takvimde.Dolunay olarak da adlandırılan Temmuz 2023 Dolunayı , 3 Temmuz 2023 Pazartesi günü saat 07:39 EDT veya 11:39 UTC'de gerçekleşecek. Bu, Yaz Gündönümü'nden sonraki ilk dolunay olarak 2023 Yaz sezonunun ilk dolunayı olacak. Temmuz Dolunayı Oğlak burcundaki dolunay olacak.Dolunay Sturgeon Ayı olarak da adlandırılan Ağustos 2023 Dolunayı, 1 Ağustos 2023 Salı günü 14:31 EDT veya 18:31 UTC'de gerçekleşecek. Bu, Yaz Gündönümü'nden sonraki ikinci dolunay olarak 2023 Yaz sezonunun ikinci dolunayı olacak. 2023'teki iki süper aydan biri olacak. İlk Ağustos Dolunayı Kova burcundaki dolunay olacak.30 Ağustos 2023 Çarşamba günü 21:35 EDT'de veya 31 Ağustos 2023 01:35 UTC'de Ağustos 2023'te dolunay olacak . Bu, 2023 Yaz sezonunun üçüncü ve son dolunayı olacak. 2023'teki iki süper ayın ikincisi olacak. İkinci Ağustos Dolunayı Balık burcundaki dolunay olacak.Bu aya dolunay denir çünkü bir takvim ayı içindeki ikinci dolunaydır. Aynı zamanda süper mavi ay olarak da adlandırılabilir çünkü ikinci Ağustos Dolunayı da bir süper ay olacak.Dolunay Hasat Ayı olarak da adlandırılan Eylül 2023 Dolunayı, 29 Eylül 2023 Cuma günü saat 05:57 EDT veya 9:57 UTC'de gerçekleşecek. Bu, 2023 Sonbahar sezonunun ilk dolunayı olacak. Eylül Dolunayı Koç burcundaki dolunay olacak.Ayrıca dolunayla aynı anda, teknik olarak dolunayın zirvesinden 10 dakika önce bir Penumbral Ay tutulması olacak.Sonbahar Ekinoksu, 23 Eylül 2023 02:50 EDT veya 6:50 AM UTC için takvimde. Eylül dolunayı, Sonbahar Ekinoksuna Ekim dolunayından daha yakın olacağı için Dolunay Hasat Ayı olarak adlandırılacak.Avcının Dolunayı olarak da adlandırılan Ekim 2023 Dolunayı 28 Ekim 2023 Cumartesi günü 16:24 EDT veya 20:24 UTC'de gerçekleşecek. Sonbahar Ekinoksundan sonraki ikinci dolunay olarak 2023 Sonbahar sezonunun ikinci dolunayı olacak. Ekim Dolunayı Boğa burcundaki dolunay olacak.Dolunay Ayı olarak da adlandırılan Kasım 2023 Dolunayı, 27 Kasım 2023 Pazartesi günü 4:16 AM EST veya 9:16 AM UTC'de gerçekleşecek. 2023 Sonbahar sezonunun üçüncü dolunayı olacak. Kasım Dolunayı İkizler burcundaki dolunay olacak.Dolunay Soğuk Ay olarak da adlandırılan Aralık 2023 Dolunayı, 26 Aralık 2023 Salı 19:33 EST'de veya 27 Aralık 2023 00:33 UTC'de gerçekleşecek. Kış Gündönümü'nden sonraki ilk dolunay olarak 2023-2024 Kış sezonunun ilk dolunayı olacak. Aralık Dolunayı Yengeç burcundaki dolunay olacak.2023 tarihi Saat (Doğu) Ay Evresi/Ay Etkinliği6 Ocak 18:08 Dolunay 16 Yengeç 22 (Mikro Dolunay)14 Ocak 21:10 Son Çeyrek Ay 24 Lib 3821 Ocak 15:53 Yeni Ay 1 Kova 33 (Süper Yeni Ay)28 Ocak 10:19 İlk Dördün Ay 8 Boğa 265 şubat 13:28 Dolunay 16 Aslan 41 (Mikro Dolunay)13 Şubat 11:01 Son Çeyrek Ay 24 Sco 4020 Şubat 02:06 Yeni Ay 1 Balık 22 (Süper Yeni Ay)27 Şubat 03:05 İlk Çeyrek Ay 8 Taş 287 Mart 07:40 Dolunay 16 Başak 4014 Mart 22:08 Son Dördün Ay 24 Yay 1321 Mart 13:23 Yeni Ay 0 Koç 4928 Mart 22:32 İlk Dördün Ay 8 Can 096 Nisan 12:34 Dolunay 16 Terazi 0713 Nisan 05:11 Son Çeyrek Ay 23 Cap 1120 Nisan 12:12 Yeni Ay Güneş Tutulması (A.Toplam) 29 Koç 5027 Nisan 17:20 İlk Dördün Ay 7 Aslan 225 Mayıs 13:34 Dolunay Ay tutulması 14 Akrep 5812 Mayıs 10:28 Son Dördün Ay 21 Kova 3719 Mayıs 11:53 Yeni Ay 28 Boğa 2627 Mayıs 11:22 İlk Dördün Ay 6 Vir 063 haziran 23:42 Dolunay 13 Yay 1810 haziran 15:31 Son Dördün Ay 19 Pis 4018 haziran 12:37 Yeni Ay 26 İkizler 4426 haziran 03:50 İlk Dördün Ay 4 Lib 29'3 Temmuz 07:38 Dolunay 11 Oğlak 189 Temmuz 21:48 Son Çeyrek Ay 17 Arı 36'17 Temmuz 14:32 Yeni Ay 24 Yengeç 5625 Temmuz 18:07 İlk Çeyrek Ay 2 Sco 43'1 Ağustos 14:31 Dolunay 9 Kova 16 (Süper Dolunay)8 Ağustos 06:28 Son Çeyrek Ay 15 Boğa 38'16 Ağustos 05:38 Yeni Ay 23 Aslan 17 (Mikro Yeni Ay)24 Ağustos 05:57 İlk Çeyrek Ay 1 Sag 00'30 Ağustos 21:35 Dolunay 7 Balık 25 (Süper Dolunay)6 Eylül 18:21 Son Çeyrek Ay 14 Taş 04'14 Eylül 21:40 Yeni Ay 21 Başak 5922 Eylül 15:32 İlk Dördün Ay 29 Yay 3229 Eylül 05:57 Dolunay 6 Koç 016 Ekim 09:47 Son Çeyrek Ay 13 Can 03'14 Ekim 13:55 Yeni Ay Güneş Tutulması (Halkalı) 21 Terazi 0721 Ekim 23:29 İlk Çeyrek Ay 28 Şapka 28'28 Ekim 16:24 Dolunay Ay Tutulması (Penumbral) 5 Boğa 095 Kasım 3:37 Son Çeyrek Ay 12 Aslan 40'13 Kasım 04:27 Yeni Ay 20 Akrep 4420 Kasım 05:50 İlk Çeyrek Ay 27 Kova 51'27 Kasım 04:16 Dolunay 4 İkizler 515 Aralık 12:49 Son Çeyrek Ay 12 Vir 49'12 Aralık 18:32 Yeni Ay 20 Yay 4019 Aralık 13:39 İlk Çeyrek Ay 27 Pis 36'26 Aralık 19:33 Dolunay 4 Yengeç 58