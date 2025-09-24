Haber Tarihi: 24 Eylül 2025 17:37 - Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2025 17:37

Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz Fenerbahçe, lig etabındaki ilk maçında bu akşam Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb'e konuk olacak. Süper Lig'de üst üste iki beraberlik alan sarı-lacivertliler, Dinamo Zagreb'i mağlup ederek hem moral kazanmak hem de Avrupa'nın 2 numaralı ligine iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Kritik maç öncesi teknik direktör Domenico Tedesco sahaya süreceği kadroyu da büyük ölçüde netleştirdi. İşte Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb maçı muhtemel 11'i...

Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında bu akşam Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb ile deplasmanda karşılaşacak.

Maksimir Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı Fransız hakem Jerome Brisard yönetecek. Brisard'ın yardımcılıklarını Alexis Auger ve Erwan Finjean yapacak. Thomas Leonard ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.
Avrupa kupalarında sezona UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundan başlayan sarı-lacivertliler, bu turda Hollanda'nın Feyenoord ekibini eleyerek adını play-off turuna yazdırdı.

Play-off turunda Portekiz'in Benfica ekibiyle eşleşen Fenerbahçe, rakibine elendi ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.

Avrupa'nın kulüpler bazındaki 2 numaralı kupasına Zagreb deplasmanında başlayacak sarı-lacivertliler, rakibini yenerek iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 2 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı.

Hırvatistan liginde bu sezon 7 maça çıkan ev sahibi Dinamo Zagreb ise 5 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyetle lider durumda bulunuyor.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe, Dinamo Zagreb karşısında 3 oyuncusundan yararlanamayacak.

Benfica maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Anderson Talisca ile sakatlığı bulunan Jhon Duran ve Edson Alvarez, müsabakada takımlarını yalnız bırakacak.

DINAMO ZAGREB İLE 3. RANDEVU

Fenerbahçe, Dinamo Zagreb ile 3. kez resmi müsabakada karşılaşacak.

İki ekip daha önce 2018-2019 sezonunda yine UEFA Avrupa Ligi gruplarında kozlarını paylaşmıştı.

Söz konusu sezonda Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yine Benfica'ya elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmiş ve grubuna Dinamo Zagreb deplasmanında başlamıştı.

Hırvatistan'daki müsabakayı ev sahibi ekip 4-1 kazanmıştı. Kadıköy'de oynanan maç ise 0-0 eşitlikle sona ermişti.

O sezon Dinamo Zagreb grubu lider, Fenerbahçe ise 2. sırada tamamlamıştı.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Aurelio De Laurentiis: 'Futbolun değişmesi gerekiyor' Napoli Aurelio De Laurentiis: "Futbolun değişmesi gerekiyor"
Arsenal, Arda Güler transferinden vazgeçti! Arsenal Arsenal, Arda Güler transferinden vazgeçti!
Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gündem Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Real Madrid, Nico Paz'ı geri getirmeyi planlıyor Real Madrid Real Madrid, Nico Paz'ı geri getirmeyi planlıyor
Bayern Münih'te Florian Wirtz mesajı! Bayern Münih Bayern Münih'te Florian Wirtz mesajı!
Runjaic: 'Zaniolo daha fazlasını yapabilir' Udinese Runjaic: "Zaniolo daha fazlasını yapabilir"
Ceferin'in eşinin sergisi, İstanbul'da açıldı! Futbol Ceferin'in eşinin sergisi, İstanbul'da açıldı!
Livakovic ve Zufic'ten Kovacevic için açıklama! Fenerbahçe Livakovic ve Zufic'ten Kovacevic için açıklama!
Giovanni Leoni'den Liverpool'a kötü haber! Liverpool Giovanni Leoni'den Liverpool'a kötü haber!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Mourinho: "Böyle bir futbolu sevmiyorum"
2
Dinamo Zagreb - Fenerbahçe: Muhtemel 11'ler
3
Fenerbahçe'nin kiraladığı yıldız için tarihi çağrı! Taraftar para topluyor
4
Arda Kardeşler'den İbrahim Hacıosmanoğlu'na cevap!
5
İtalyanlardan Semih Kılıçsoy yorumu: "Daha fazlası gerekiyor"
6
İngilizler, Jelert'i konuşuyor!
7
Filenin Efeleri, çeyrek finalde veda etti!

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.