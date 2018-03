Dilay Korkmaz kimdir? Dilay Korkmaz kaç yaşındadır, nerelidir?

Demek Akalın ile sosyal medyada yaşadığı diyalog ile gündeme gelen Dilay Korkmaz'ın bugünlerde kaç yaşında ve nereli olduğu Google'da merakla araştırılıyor. Peki Dilay Korkmaz ne dedi? İşte tüm detaylarla sizlerleyiz...Seksi model Dilay Korkmaz, 2010 yılında Miss Turkey yarışmasında yer aldı ve yarışmayı 4. olarak tamamladı. Yarışmanın ardından Çin'de Miss İnternational yarışmasına katılan Dilay Korkmaz, 80 ülkeden katılan yarışmacılar arasında ilk 15'e girerek büyük başarıya imza attı.1990 yılında Ankara'da doğan güzel manken ve sunucu Dilay Korkmaz halen Star Tv ekranlarında Star Life adlı magazin programını sunuyor.Dilay Korkmaz, 2017 yılında çekimleri tamamlanan Karımı Gördünüz mü? isimli sinema filminde oynadı. Gazi Üniversitesi Muhasebe Bölümü mezunu Dilay Korkmaz, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde Mehpare Çelik'ten diksiyon dersleri ve Başkent İletişimde Spikerlik ve sunuculuk eğitimleri aldı. Bir röportajında Türkiye'nin en güzel kadınlarını, annesi ve Çağla Şikel olarak tanımlayan sunucu, dünyanın en güzel kadını olarak ise Alessandra Ambrosio'yu göstermişti.Dilay Korkmaz'ın vücut ölçüleri ise 95/69/97...Demet Akalın, sunucu Dilay Korkmaz için Twitter'dan 'Starlife bu sunucu kızı çok aramış mı ya direk zapp' ifadesini kullanmıştı.Bu paylaşımın ardından sunucu Dilay Korkmaz da kendi Instagram hesabından Demet Akalın'a şu yanıtı vermişti:'Şükürler olsun bir yerimde estetik, dolgu ve botox yok, şükürler olsun iyi eğitimler aldım. Hem konuşup, hem yazmayı biliyorum. Şükürler olsun hitabet sanatını da beden dilini de destekleyen eğitimler dolu geçmişim Şükürler olsun sevdiğim kurumda sevdiğim işi zevk ile yapıyorum. Herkes işine baksın Çünkü ben ekmeğimi işime bakarak kazanıyorum. Şükürler olsun ki çok arandım ve bulundumDemet Akalın Kurt (d. 23 Nisan 1972), Türk şarkıcı, eski oyuncu ve eski manken. Gölcük'te doğdu ve ilköğretim ile lise öğrenimini burada tamamladı. Gölcük Barbaros Hayrettin Lisesi'nden mezun oldu.Üniversite eğitimi almamıştır.Annesinin desteği ile mankenlik kursuna başladı. 1996-2004 yılları arasında albümler ve hitler çıkardı.2004 yılında çıkardığı Banane albümünde bulunan "Aşkın Açamadığı Kapı" ile Kral TV Video Müzik Ödüllerinden "Yılın Şarkısı" ödülünü aldı.2006 yılında Kusursuz 19 albümünü çıkardı. Albüm 147.000 kopya sattı ve MÜ-YAP'tan altın ödül aldı.Aynı yıl Kral TV Video Müzik Ödüllerinde "Afedersin" ile "En İyi Pop Kadın Sanatçı" ve "Yılın Şarkısı" ödüllerinin sahibi oldu.Türkçe Top 20 listesinde "Afedersin" ile 7 hafta ve albümün ikinci teklisi "Herkes Hak Ettiği Gibi Yaşıyor" ile de 1 hafta olmak üzere, 2006 yılının en uzun süre zirvede yer alan sanatçısı oldu. 2013'te Türkiye Müzik Ödülleri'nde Türkan şarkısıyla "En İyi Şarkı" ödülünü almıştır.2015 (30 Aralık)'ta DMC tarafından Altın Plak Ödülü kazanmıştır.Hayatı ve kariyeri1972-96: İlk yıllar ve kariyer başlangıcıDemet Akalın, 23 Nisan 1972 yılında Gölcük, Kocaeli'de doğdu. İlk öğretimini Gölcük'de ve lise eğitimini buradaki Gölcük Barbaros Hayrettin Lisesi'nde tamamladı. Annesinin desteği ile Yaşar Alptekin'in mankenlik kursuna girdi. Ardından Neşe Erberk'te mankenlik yapmaya başladı. O dönemde ciddi ve iyi bir meslek olan mankenlikte aranan bir isim oldu. O dönemde bazı filmlerde de rol aldı. Bunlar: 1992 yılında "Günlerden Pazar", 1994 yılında "Tele Anahtar" ve aynı yıl Hülya rolüyle "Sensiz Olmaz" filmlerinde rol aldı. Ece Sükan ile beraber Hayatın Anlamı isimli TV Filminde rol aldı.1996-2003: Sebebim ve UnuttumDemet Akalın, mankenliği devam ederken gazinolarda sahneye çıkmaya başladı ve kısa süre sonra ilk albümü "Sebebim"i çıkardı. İlk klibini "Sebebim" şarkısına çekti. Şarkının bestesi Niran Ünsal imzalıydı. İki yıl sonra bir ilk yaparak bir dizide oynadı. 1998 yapımı "Sibel" isimli dizide, "Deniz" karakterini canlandırdı.2000 yılında "Yalan Sevdan" single'ını çıkardı. Bu maxi single'daki "Senin Anan Güzel mi?" oldukça beğenildi ve sanatçının ilk hit parçası oldu."Yalan Sevdan" teklisinden üç yıl sonra "Unuttum" albümünü piyasaya sürdü. Albüm 79.000 kopya satabildi. İlk teklisi Nalan imzalı "Unuttum" oldu. Albümün ikinci klibi "Gazete"ye çekildi.2004-07: Banane ve Kusursuz 19Demet Akalın, 2004 yılında "Banane" albümünü piyasaya sürdü. Albümde Ersay Üner ile işbirliğini sürdürdü ve albümün müzik yönetmenliğini de Suat Aydoğan üstlendi. Albüm Aralık ayında çıktı ve 2004 yıl sonuna kadar 40.000 satarak önemli bir başarı elde etti. Çıkış teklisi Serdar Ortaç imzalı "Bittim" büyük bir hit olurken, albümün ikinci teklisi "Aşkın Açamadığı Kapı" daha büyük bir ses getirdi. "Banane", Yıldız Tilbe imzalı "Vuracak" ve yaz hiti olan "Bir Anda Sevmiştim" ile albümünün başarısını arttırdı. "Banane"nin klibi ile Madonna'nın bir klibi arasında benzerlikler olması üzerine Akalın olumsuz eleştiriler aldı.2006 yılında düzenlenen 12. Kral TV Video Müzik Ödüllerinden "En İyi Pop Kadın Sanatçı" ve "Yılın "Şarkısı" adaylıklarını elde etti. Bunlardan Sude Bilge Demir imzalı "Aşkın Açamadığı Kapı" ile "Yılın Şarkısı" ödülünü aldı.2006 yılında "Kusursuz 19" albümünü yayınladı. Çıkış teklisi "Afedersin" oldu. Türkiye resmi listesinde 7 hafta bir numarada kaldı ve o yılın en uzun 1 numara olan şarkısı oldu. "Afedersin" Avrupa Top 100 Listesine de giriş yaptı. 8 hafta boyunca listede kaldı ve en yüksek 69 numaraya kadar yükseldi. Büyük bir yaz hiti haline gelen şarkı, radyoların da en çok çaldığı şarkılardan biri haline geldi. Sonraki klibi olan "Herkes Hakettiği Gibi Yaşıyor" şarkısıyla da Türkiye listelerinde bir numaraya kadar yükseldi. Avrupa Listelerinde 2 hafta kaldı. En yüksek 85 numaraya kadar ilerledi. Aynı albümden iki bir numara çıkaran Akalın, 2006 yılında en çok zirvede kalan sanatçı oldu. Albüm o yıl 147.000 kopya sattı. Bu albümle ilk kez MÜ-YAP'tan altın ödül almayı başardı[8]. Akalın'ın o yıl Kral TV Video Müzik Ödüllerinden "En İyi Pop Kadın Sanatçı" ve "Afedersin" ile "Yılın Şarkısı" adaylıkları elde etti. Bu adaylıkların ikisin de kazanmayı başardı.Üçüncü klibi "Mantık Evliliği" de Billboard Listelerinde ilk 5'e girmeyi başarıp 4 numaraya kadar yükselmiştir. Dördüncü klip "Alçak" adlı şarkıya çekilmiştir. "Alçak" oldukça beğenilmiş ve Billboard listesinde 11. sıraya yükselmiştir. Ayrıca albümde bulunan "Sana Değer" adlı Yıldız Tilbe parçası klip çekilmemesine rağmen büyük ilgi görmüş ve Powertürk Tv'de klipsiz olarak yayımlanmıştır. Şarkı Billboard listelerinde 10 numaraya kadar yükselme başarısı göstermiştir.2007 yılında "Tatil" adlı single'ını çıkarmıştır. Single, biri versiyon toplam 2 şarkıdan oluşmaktadır. "Tatil" şarkısı Billboard Listelerinde 2 numaraya kadar yükselmiştir. Akalın, bu şarkının başarısıyla Kral TV Video Müzik Ödüllerinden 2. kez "En İyi Pop Kadın" ödülünü almıştır.2008-10: Dans Et ve ZirveBir yıl sonra "Dans Et" albümünü çıkarmıştır. Albüm 128.000 satış rakamıyla en çok satan albümler arasına girmiştir. MÜ-YAP'tan altın ödül almayı bu albümüyle de hak etmiştir. Çıkış şarkısı "Mucize" 7 hafta Billboard Listelerinin zirvesinde kalmıştır. Avrupa Listelerinde ise en yüksek 83 numaraya kadar yükselmiştir.2009 senesinde Ersay Üner ve Erhan Bayrak'ın prodüktörlüğünü üstlendiği "Toz Pembe" adlı single'ı piyasaya sürdü. Şarkı yaz aylarının yoğunluğu arasında Türkiye Listelerinde 1 numaraya kadar yükseldi. Avrupa Listelerinde ise en yüksek 90 numaraya ulaştı. Şarkı bir tekli olmasına karşın Hürriyet gazetesinin hazırladığı "2009'un En İyi 10 Yerli Albümü" listesinde 7. sırada yer aldı.Ağustos 2009'da Önder Bekensir ile evlenen Demet Akalın, bu sırada yeni albümü Zirve'nin hazırlıklarını yapmaktaydı. Bu yeni albümle imajını da değiştirmeye karar veren Akalın, uzun bir süre sarı olan saçlarını koyu kumral renge boyattı. 2010 yılının Nisan ayında Zirve albümünü çıkaran Akalın bu albümle de oldukça başarılı bir grafik çizdi. Albüm 2010 yılı sonunda ise 83.000 satarak en çok satan albümler arasına girmeyi başardı.Albümde Ersay Üner, Gökhan Şahin, Ceyhun Çelikten, Yıldız Tilbe, Tan Taşçı, Erdem Kınay söz ve müzikleriyle, Erhan Bayrak, Ersay Üner ve David Şaboy ile Ozan Yılmaz ise aranjeleriyle yer aldı. 90'larda Hazal'ın seslendirdiği ve sözü müziği Yıldız Tilbe'ye ait olan "Bozuyorum Yeminimi" şarkısında Ziynet Sali ile düet yaptı. 90'larda Yıldız Tilbe'nin seslendirdiği "Dayan Yüreğim" şarkısı albümde farklı bir düzenleme ile yer aldı.Çıkış parçası olarak Tecrübe" şarkısına çekilmek üzere Teoman Topçu yönetmenliğinde kızlar ve erkeklerin futbol maçı yaptığı, 40.000 TL bütçeli bir video klip çeken Akalın, yapım şirketinden, bu klibin de Corenell'in 'Keep On Jumping' videosundan alıntılandığını öğrendi. Bunun üzerine hiç düşünmeden klibi çöpe atan şarkıcı, Tamer Aydoğdu yönetiminde yeni bir klip çekmiştir.Klip ilk kez 1 Mayıs 2010 tarihinde Kral TV'de yayınlanmıştır.Şarkı Billboard listelerinde 2 numaraya kadar yükseldi. Şarkının başka bir başarısı ise "Avrupa'nın En İyi Dans Müziği" yarışmasında Türkiye'den "Tecrübe" şarkısı seçildi. Oylamada 40 ülkenin arasından 2. olmayı başardı.Albümün ikinci klibi "Evli, Mutlu, Çocuklu" şarkısına çekildi. Şarkı Billboard listelerinde 8 numaraya kadar yükseldi. Ayrıca Kral TV'nin hazırladığı "2010'un En İyi 50 Şarkısı" listesinde 3 numarada gösterildi ve ilk 3'te yer alan tek kadın sanatçı oldu.Üçüncü klip "Çanta" şarkısına çekildi. Şarkı Billboard listelerinde 3 numaraya kadar yükseldi. Ayrıca Akalın, bu kliple birlikte bir ilk yaparak klibin yönetmenliğini kendisi üstlendi.Albümün ilk slow klibi olan "Bozuyorum Yeminimi" klibinin konusunu da Akalın yazmıştır. Klip versiyonunda şarkıcıya Ziynet Sali eşlik etmemiştir. Beşinci klip Umutsuz Vaka'ya çekilirken, yalnızca klibe özel olarak dünyaca ünlü rapçi Fatman Scoop, Demet Akalın'a eşlik etmiştir. Altıncı klip, daha klibi çekilmeden hit olan Olacak Olacak'a Şubat 2011'in ilk günlerinde soğuğa ve kar yağışına rağmen Uludağ'da ve de Akalın'ın konakladığı Bursa Karinna Otel'in kazan dairesinde çekilmiştir.