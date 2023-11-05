Haber Tarihi: 05 Kasım 2023 12:53 - Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2023 12:53

Dilan Polat-Engin Polat şubeleri ne olacak, kapanır mı?

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan ve hakimliğe sevk edilen Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı. 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Peki, Dilan Polat-Engin Polat şubeleri ne olacak, kapanır mı?

Dilan Polat-Engin Polat şubeleri ne olacak, kapanır mı?
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Kurdukları paravan şirketler üzerinden kara para aklamakla suçlanan Engin-Dilan Polat çiftiyle ilgili soruşturmada ilk ifadeler ortaya çıktı. Öte yandan Engin ve Dilan Polat'ın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Dilan Polat ve Engin Polat hakkında karar verildi.

Dilan Polat-Engin Polat şubeleri ne olacak, kapanır mı?

Dilan Polat'ın geniş bir coğrafyada hizmet veren güzellik salonları zinciri, şu anda kapanma ihtimali ile karşı karşıya. Yürütülen soruşturmalar ve karşı karşıya kalınan iddiaların gölgesinde, şubelerin faaliyetlerine devam edip etmeyeceği konusunda kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Müşteriler ve işletme çalışanları gibi tüm ilgili taraflar, resmi açıklamaları ve güncel gelişmeleri beklemektedir. Şube yetkililerinin iddialarına göre, franchising sistemi sayesinde operasyonlardan etkilenmeme ihtimalleri olsa da, genel durum hala netlik kazanmamıştır. Soruşturmanın sonucuna ve hukuki süreçlere bağlı olarak salonların kaderi belirlenecektir.
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