Haber Tarihi: 11 Ağustos 2023 10:28 - Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2023 10:28

DGS çoçuk gelişimi taban puanları 2023-2024: DGS çoçuk gelişimi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

DGS sonuçları, ÖSYM tarafından 11 Ağustos 2023 tarihinde açıklandı. Şimdi sırada DGS tercih süreci var. 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adaylar, aldıkları puanlara göre tercih yapacak. Bu noktada DGS taban puanları gündemdeki yerini aldı. En çok araştırılan bölümlerden biri ise DGS çoçuk gelişimi taban puanları oldu. Peki, 2023DGS çoçuk gelişimi taban puanları açıklandı mı? İşte 2023 DGS çoçuk gelişimi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları...

DGS çoçuk gelişimi taban puanları 2023-2024: DGS çoçuk gelişimi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları
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Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. ÖSYM, DGS sınav sonuçlarını 11 Ağustos tarihinde adayların erişimine açtı. Aldıkları puanları öğrenen adaylar, DGS tercih sürecine yoğunlaştı. Bu noktada 2023 DGS taban puanları ve kontenjanları, üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenlerin gündemindeki yerini aldı. En merak edilen bölümlerden biri çoçuk gelişimi oldu. Bu noktada ''Çoçuk gelişimi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması açıklandı mı?'' sorusu öne çıktı. İşte 2023 DGS Çoçuk gelişimi taban puanları, başarı sıralaması ve güncel kontenjanları…
DGS ÇOCUK GELİŞİMİ TABAN PUANLARI 2023 

İşte DGS Çoçuk gelişimi bölümü taban puanları;

DGS Hemşirleik Bölümü 2023 2024 Taban Puanları ve Kontenjanları

 

ÜNİVERSİTEFAKÜLTEKNTTAVANTABAN
Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 301,95817 301,95817
İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 283,03677 283,03677
Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 281,36934 281,36934
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 3 287,87569 278,33144
Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 3 277,13122 274,95071
İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 274,16203 274,16203
Ege Üniversitesi Ödemiş Sağlık Bilimleri Fakültesi 2 276,92893 274,04188
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi 5 280,72368 269,73480
İstanbul Gedik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 268,10446 268,10446
Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 3 284,66962 267,55408
İstanbul Arel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 266,01522 266,01522
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 2 267,05842 265,93105
İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 265,54633 265,54633
İstanbul Kent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 265,40535 265,40535
Avrasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 263,27075 263,27075
İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 263,23933 263,23933
İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 5 286,83003 263,00708
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 267,63927 262,37735
Kapadokya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (BURSLU) 1 261,55451 261,55451
Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 5 268,73585 261,23534
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi 7 269,26357 259,06845
Akdeniz Üniversitesi Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi 5 268,92518 258,97105
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 258,40710 258,40710
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 265,04686 258,30846
Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (İÖ) 4 264,74527 258,24897
İstanbul Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 257,92228 257,92228
İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 257,81716 257,81716
Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 258,68752 257,35412
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 5 264,08708 256,94406
Kırklareli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 6 267,71073 256,79809
KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (BURSLU) 1 256,67096 256,67096
Munzur Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 3 258,10567 256,38824
İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (İNG) (BURSLU) 1 256,28686 256,28686
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Sağlık Yüksekokulu 2 260,41024 256,25779
Karabük Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 7 268,94107 256,16647
Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 6 261,50950 255,94890
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 6 258,93317 255,86892
Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 5 266,04330 255,73652
Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 3 258,07516 255,69904
Kırklareli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (İÖ) 6 256,18260 254,67791
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (BURSLU) 1 249,79769 249,79769
Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 247,20923 247,20923
Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) 5 256,51495 246,89822
İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) 7 261,25294 245,48127
Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) 7 259,01254 244,81677
İstanbul Gedik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) 2 245,02490 244,48503
İstanbul Kent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) 4 246,53696 241,44214
KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (ÜCRETLİ) 5 245,66993 240,10453
İstanbul Arel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) 5 241,61528 239,11020
Kapadokya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (%50 BURSLU) 5 245,09299 236,31751
İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) 6 241,26263 233,85636
Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) 1 233,61535 233,61535
İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) 5 249,80168 230,62079
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AÖ) 3500 327,47096 230,21703
İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) 4 243,30327 229,88278
İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (İNG) (%50 BURSLU) 4 229,14532 228,81241
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) 5 236,99729 228,15589
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (%50 BURSLU) 2 228,74413 224,94604
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