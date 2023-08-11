DGS çoçuk gelişimi taban puanları 2023-2024: DGS çoçuk gelişimi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

ÜNİVERSİTE FAKÜLTE KNT TAVAN TABAN Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 301,95817 301,95817 İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 283,03677 283,03677 Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 281,36934 281,36934 Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 3 287,87569 278,33144 Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 3 277,13122 274,95071 İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 274,16203 274,16203 Ege Üniversitesi Ödemiş Sağlık Bilimleri Fakültesi 2 276,92893 274,04188 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi 5 280,72368 269,73480 İstanbul Gedik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 268,10446 268,10446 Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 3 284,66962 267,55408 İstanbul Arel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 266,01522 266,01522 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 2 267,05842 265,93105 İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 265,54633 265,54633 İstanbul Kent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 265,40535 265,40535 Avrasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 263,27075 263,27075 İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 263,23933 263,23933 İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 5 286,83003 263,00708 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 267,63927 262,37735 Kapadokya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (BURSLU) 1 261,55451 261,55451 Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 5 268,73585 261,23534 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi 7 269,26357 259,06845 Akdeniz Üniversitesi Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi 5 268,92518 258,97105 İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 258,40710 258,40710 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 265,04686 258,30846 Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (İÖ) 4 264,74527 258,24897 İstanbul Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 257,92228 257,92228 İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 257,81716 257,81716 Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 258,68752 257,35412 Afyon Kocatepe Üniversitesi Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 5 264,08708 256,94406 Kırklareli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 6 267,71073 256,79809 KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (BURSLU) 1 256,67096 256,67096 Munzur Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 3 258,10567 256,38824 İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (İNG) (BURSLU) 1 256,28686 256,28686 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Sağlık Yüksekokulu 2 260,41024 256,25779 Karabük Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 7 268,94107 256,16647 Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 6 261,50950 255,94890 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 6 258,93317 255,86892 Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 5 266,04330 255,73652 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 3 258,07516 255,69904 Kırklareli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (İÖ) 6 256,18260 254,67791 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (BURSLU) 1 249,79769 249,79769 Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 247,20923 247,20923 Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) 5 256,51495 246,89822 İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) 7 261,25294 245,48127 Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) 7 259,01254 244,81677 İstanbul Gedik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) 2 245,02490 244,48503 İstanbul Kent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) 4 246,53696 241,44214 KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (ÜCRETLİ) 5 245,66993 240,10453 İstanbul Arel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) 5 241,61528 239,11020 Kapadokya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (%50 BURSLU) 5 245,09299 236,31751 İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) 6 241,26263 233,85636 Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) 1 233,61535 233,61535 İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) 5 249,80168 230,62079 İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AÖ) 3500 327,47096 230,21703 İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) 4 243,30327 229,88278 İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (İNG) (%50 BURSLU) 4 229,14532 228,81241 İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) 5 236,99729 228,15589 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (%50 BURSLU) 2 228,74413 224,94604

Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. ÖSYM, DGS sınav sonuçlarını 11 Ağustos tarihinde adayların erişimine açtı. Aldıkları puanları öğrenen adaylar, DGS tercih sürecine yoğunlaştı. Bu noktada 2023 DGS taban puanları ve kontenjanları, üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenlerin gündemindeki yerini aldı. En merak edilen bölümlerden biri çoçuk gelişimi oldu. Bu noktada ''Çoçuk gelişimi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması açıklandı mı?'' sorusu öne çıktı. İşte 2023 DGS Çoçuk gelişimi taban puanları, başarı sıralaması ve güncel kontenjanları…İşte DGS Çoçuk gelişimi bölümü taban puanları;DGS Hemşirleik Bölümü 2023 2024 Taban Puanları ve Kontenjanları