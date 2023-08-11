DGS çoçuk gelişimi taban puanları 2023-2024: DGS çoçuk gelişimi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

|Biruni Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU)
|1
|301,95817
|301,95817
|İstanbul Medipol Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU)
|1
|283,03677
|283,03677
|Üsküdar Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU)
|1
|281,36934
|281,36934
|Hacettepe Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|3
|287,87569
|278,33144
|Ankara Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|3
|277,13122
|274,95071
|İstanbul Aydın Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU)
|1
|274,16203
|274,16203
|Ege Üniversitesi
|Ödemiş Sağlık Bilimleri Fakültesi
|2
|276,92893
|274,04188
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi
|Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi
|5
|280,72368
|269,73480
|İstanbul Gedik Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU)
|1
|268,10446
|268,10446
|Atatürk Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|3
|284,66962
|267,55408
|İstanbul Arel Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU)
|1
|266,01522
|266,01522
|Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|2
|267,05842
|265,93105
|İstanbul Gelişim Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU)
|1
|265,54633
|265,54633
|İstanbul Kent Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU)
|1
|265,40535
|265,40535
|Avrasya Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU)
|1
|263,27075
|263,27075
|İstanbul Bilgi Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU)
|1
|263,23933
|263,23933
|İnönü Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|5
|286,83003
|263,00708
|Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|4
|267,63927
|262,37735
|Kapadokya Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (BURSLU)
|1
|261,55451
|261,55451
|Selçuk Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|5
|268,73585
|261,23534
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi
|Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi
|7
|269,26357
|259,06845
|Akdeniz Üniversitesi
|Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi
|5
|268,92518
|258,97105
|İstanbul Esenyurt Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU)
|1
|258,40710
|258,40710
|Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|4
|265,04686
|258,30846
|Selçuk Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (İÖ)
|4
|264,74527
|258,24897
|İstanbul Okan Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU)
|1
|257,92228
|257,92228
|İstinye Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU)
|1
|257,81716
|257,81716
|Hitit Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|4
|258,68752
|257,35412
|Afyon Kocatepe Üniversitesi
|Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
|5
|264,08708
|256,94406
|Kırklareli Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|6
|267,71073
|256,79809
|KTO Karatay Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (BURSLU)
|1
|256,67096
|256,67096
|Munzur Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|3
|258,10567
|256,38824
|İstanbul Gelişim Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (İNG) (BURSLU)
|1
|256,28686
|256,28686
|Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
|Bucak Sağlık Yüksekokulu
|2
|260,41024
|256,25779
|Karabük Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|7
|268,94107
|256,16647
|Kırıkkale Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|6
|261,50950
|255,94890
|Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|6
|258,93317
|255,86892
|Yozgat Bozok Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|5
|266,04330
|255,73652
|Çankırı Karatekin Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|3
|258,07516
|255,69904
|Kırklareli Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (İÖ)
|6
|256,18260
|254,67791
|Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (BURSLU)
|1
|249,79769
|249,79769
|Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU)
|1
|247,20923
|247,20923
|Biruni Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU)
|5
|256,51495
|246,89822
|İstanbul Medipol Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU)
|7
|261,25294
|245,48127
|Üsküdar Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU)
|7
|259,01254
|244,81677
|İstanbul Gedik Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU)
|2
|245,02490
|244,48503
|İstanbul Kent Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU)
|4
|246,53696
|241,44214
|KTO Karatay Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (ÜCRETLİ)
|5
|245,66993
|240,10453
|İstanbul Arel Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU)
|5
|241,61528
|239,11020
|Kapadokya Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (%50 BURSLU)
|5
|245,09299
|236,31751
|İstanbul Gelişim Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU)
|6
|241,26263
|233,85636
|Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU)
|1
|233,61535
|233,61535
|İstinye Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU)
|5
|249,80168
|230,62079
|İstanbul Üniversitesi
|Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AÖ)
|3500
|327,47096
|230,21703
|İstanbul Bilgi Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU)
|4
|243,30327
|229,88278
|İstanbul Gelişim Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (İNG) (%50 BURSLU)
|4
|229,14532
|228,81241
|İstanbul Esenyurt Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU)
|5
|236,99729
|228,15589
|Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
|Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (%50 BURSLU)
|2
|228,74413
|224,94604