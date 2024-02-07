Derrick Köhn: Galatasaray'ın yeni transferinin istatistikleri

Doğum tarihi: 4 Şubat 1999 (25 yaşında)



Uyruk: Alman



Boy: 1.8 m (5 ft 11 in)



Mevcut kulüp: Hannover 96 (#18 / Defans)



Önceki kulüpler: Bayer Leverkusen II, Willem II, Hamburger SV



Mevki: Defans (Sağ bek, Orta saha)

* Derrick Köhn, futbol kariyerine Bayer Leverkusen'in altyapısında başladı.



* 2018 yılında Bayer Leverkusen II'ye yükseldi ve burada 2 sezon boyunca oynadı.



* 2020 yılında Hollanda kulübü Willem II'ye transfer oldu.



* 2022 yılında Willem II ile olan sözleşmesi sona erdikten sonra Hannover 96'ya transfer oldu.



* Köhn, Almanya U-19 ve U-20 milli takımlarında forma giydi.

* Köhn, hem sağ bek hem de orta saha bekleyebilen çok yönlü bir defans oyuncusu olarak bilinir.



* Güçlü müdahaleleri, hava toplarındaki hakimiyeti ve hızıyla öne çıkar.

* 2022/23 sezonunda Hannover 96 formasıyla 28 lig maçında 2 gol ve 2 asist üretti.



* Kariyeri boyunca toplamda 124 lig maçında 5 gol ve 4 asist üretti.

Galatasaray, sol bek transferi için geri sayıma geçti.Sarı-kırmızılılar, bir süredir gündemde olan Derrick Köhn'ün transferi için Hannover 96 ile anlaşma sağladı.25 yaşındaki futbolcunun bu gece Galatasaray için İstanbul'a gelmesi bekleniyor.Galatasaray, Köhn'ü satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katacak. 25 yaşındaki futbolcu için yapılan anlaşmada satın alma maddesi ise 3-3.5 milyon euro bandında.