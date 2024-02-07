Haber Tarihi: 07 Şubat 2024 16:50 - Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2024 16:50

Derrick Köhn: Galatasaray'ın yeni transferinin istatistikleri

Derrick Köhn resmen Galatasaray'da. Galatasaray, Derrick Köhn transferi için Hannover 96 ile anlaşma sağladı. Köhn, bu gece İstanbul'a gelecek. İşte Galatasaray'ın yeni sol beki Derrick Köhn'un istatistikleri, kariyeri ve özellikleri

Derrick Köhn: Galatasaray'ın yeni transferinin istatistikleri
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Galatasaray, sol bek transferi için geri sayıma geçti.
Sarı-kırmızılılar, bir süredir gündemde olan Derrick Köhn'ün transferi için Hannover 96 ile anlaşma sağladı.

25 yaşındaki futbolcunun bu gece Galatasaray için İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Galatasaray, Köhn'ü satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katacak. 25 yaşındaki futbolcu için yapılan anlaşmada satın alma maddesi ise 3-3.5 milyon euro bandında.

Derrick Köhn Hakkında Genel Bilgiler:

Doğum tarihi: 4 Şubat 1999 (25 yaşında)

Uyruk: Alman

Boy: 1.8 m (5 ft 11 in)

Mevcut kulüp: Hannover 96 (#18 / Defans)

Önceki kulüpler: Bayer Leverkusen II, Willem II, Hamburger SV

Mevki: Defans (Sağ bek, Orta saha)

Derrick Köhn Kariyeri:

* Derrick Köhn, futbol kariyerine Bayer Leverkusen'in altyapısında başladı.

* 2018 yılında Bayer Leverkusen II'ye yükseldi ve burada 2 sezon boyunca oynadı.

* 2020 yılında Hollanda kulübü Willem II'ye transfer oldu.

* 2022 yılında Willem II ile olan sözleşmesi sona erdikten sonra Hannover 96'ya transfer oldu.

* Köhn, Almanya U-19 ve U-20 milli takımlarında forma giydi.

Derrick Köhn Oyun Tarzı:

* Köhn, hem sağ bek hem de orta saha bekleyebilen çok yönlü bir defans oyuncusu olarak bilinir.

* Güçlü müdahaleleri, hava toplarındaki hakimiyeti ve hızıyla öne çıkar.

Derrick Köhn İstatistikler:

* 2022/23 sezonunda Hannover 96 formasıyla 28 lig maçında 2 gol ve 2 asist üretti.

* Kariyeri boyunca toplamda 124 lig maçında 5 gol ve 4 asist üretti.


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