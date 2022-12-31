Danla Bilic kimdir, nereli, gerçek ismi ne?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

O Ses Türkiye 2023 Yılbaşı Özel programının konuklarından biri başarılı oyuncu Danla Bilic oldu. Enerjisiyle ülkemizin sevilen isimlerinden olan Danla Bilic'in hayatını ve biyografisini haberimizin devamında sizler için derledik.Neslihan Damla Aktepe 5 Ekim 1994 tarihinde Kütahya'da doğdu. Sosyal medyada bilinen ismi ile Danla Bilic, makyaj içerikli videoları ve vlogları ile tanınan Türk internet ünlüsü.Aktepe'nin İnternet üzerindeki hareketleri ilk olarak Twitter'da yaptığı paylaşımlar ile dikkat çekti. Daha sonra makyaj içerikli bir YouTube kanalı açan Aktepe'nin kanalı kısa sürede büyük ölçüde abone artışı gösterdi. İlerleyen zamanlarda vlog türündeki videolar da yüklemeye başlayan Aktepe, şarkıcılar, mankenler ve diğer İnternet ünlüleri ile ortak yayımlar yaptı ve çeşitli televizyon programlarına da katılım gösterdi. Kariyeri boyunca Aktepe'nin davranışlarının bir kısmı eleştiriye tabi tutuldu ve bazı şahıs ve kurumlar tarafından hakkında hukuki süreç başlatıldı.Çerkes asıllı olan Aktepe, İnternet'te kullanacağı ismi seçerken, adını sürekli Danla şeklinde yanlış yazmasından dolayı Danla olduğunu, Bilic kısmının ise Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic'e hayranı olduğu için seçtiğini açıklamıştır.