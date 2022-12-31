Haber Tarihi: 31 Aralık 2022 15:54 - Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2022 15:54

Danla Bilic kimdir, nereli, gerçek ismi ne?

Danla Bilic, O Ses Türkiye 2023 Özel Yılbaşı programına renk katacak. Peki, Danla Bilic kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizide oynadı? İşte, Danla Bilic hayatı

Danla Bilic kimdir, nereli, gerçek ismi ne?
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O Ses Türkiye 2023 Yılbaşı Özel programının konuklarından biri başarılı oyuncu Danla Bilic oldu. Enerjisiyle ülkemizin sevilen isimlerinden olan Danla Bilic'in hayatını ve biyografisini haberimizin devamında sizler için derledik.
DANLA BİLİC KİMDİR?


Neslihan Damla Aktepe 5 Ekim 1994 tarihinde Kütahya'da doğdu. Sosyal medyada bilinen ismi ile Danla Bilic, makyaj içerikli videoları ve vlogları ile tanınan Türk internet ünlüsü.

Aktepe'nin İnternet üzerindeki hareketleri ilk olarak Twitter'da yaptığı paylaşımlar ile dikkat çekti. Daha sonra makyaj içerikli bir YouTube kanalı açan Aktepe'nin kanalı kısa sürede büyük ölçüde abone artışı gösterdi. İlerleyen zamanlarda vlog türündeki videolar da yüklemeye başlayan Aktepe, şarkıcılar, mankenler ve diğer İnternet ünlüleri ile ortak yayımlar yaptı ve çeşitli televizyon programlarına da katılım gösterdi. Kariyeri boyunca Aktepe'nin davranışlarının bir kısmı eleştiriye tabi tutuldu ve bazı şahıs ve kurumlar tarafından hakkında hukuki süreç başlatıldı.

Çerkes asıllı olan Aktepe, İnternet'te kullanacağı ismi seçerken, adını sürekli Danla şeklinde yanlış yazmasından dolayı Danla olduğunu, Bilic kısmının ise Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic'e hayranı olduğu için seçtiğini açıklamıştır.
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