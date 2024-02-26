Haber Tarihi: 26 Şubat 2024 16:35 - Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2024 16:35

Dağlara mı Yazdın - Şarkı Sözleri

Kanal D'de yayınlanan İnci Taneleri dizisinin 5. bölümünde çalan şarkı merak edildi. Sosyal medyada bu türkü çok konuşuldu. İşte İnci Taneleri dizisinde çalan ''Dağlara mı yazdın'' türküsüne dair bilgiler...

Dağlara mı Yazdın - Şarkı Sözleri
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Songül Güner'in seslendirdiği ''Dağlara mı yazdın?'' türküsü gündemde... İnci Taneleri dizisinde Azem ve Cihan'ın yüzleşmesi sırasında çalan şarkı sosyal medyada sıkça paylaşılıyor. İşte Dağlara mı yazdın? türküsünün sözleri...

İnci Taneleri son bölümde çalan şarkı

Aranje/Düzenleme: Rıdvan NAR / Ömer OK

Klip Yönetmeni: Mehmet KIZIL

Dijital Dağıtım/Yayınlama: Metin Uslu

Söz-Müzik : Melinay MELAHAT

Kayıt - Studio Pera

Songül Güner - Dağlara mı Yazdın - Şarkı Sözleri 

Hayli zaman oldu ne aradın sordun
Hayli vakit doldu gelmedin durdun
Hasreti hançeri sineme vurdun
Demem o ki salım sen beni yordun

Dağlaramı yazdın
Sularamı yazdın
Rüzgara mı yazdın
Tez unuttun beni


Hayli yıllar oldu bekledim durdum
Hayli mevsim doldu gelmedin soldum
Yarim vicdanına kara sumu doldu
Duy sesimi salım hayat senle durdu

Dağlaramı yazdın
Sularamı yazdın
Rüzgara mı yazdın
Tez unuttun beni


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