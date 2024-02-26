Haber Tarihi: 26 Şubat 2024 16:35 -
Güncelleme Tarihi:
26 Şubat 2024 16:35
Dağlara mı Yazdın - Şarkı Sözleri
Kanal D'de yayınlanan İnci Taneleri dizisinin 5. bölümünde çalan şarkı merak edildi. Sosyal medyada bu türkü çok konuşuldu. İşte İnci Taneleri dizisinde çalan ''Dağlara mı yazdın'' türküsüne dair bilgiler...
Songül Güner'in seslendirdiği ''Dağlara mı yazdın?'' türküsü gündemde... İnci Taneleri dizisinde Azem ve Cihan'ın yüzleşmesi sırasında çalan şarkı sosyal medyada sıkça paylaşılıyor. İşte Dağlara mı yazdın? türküsünün sözleri...
İnci Taneleri son bölümde çalan şarkı
Aranje/Düzenleme: Rıdvan NAR / Ömer OK
Klip Yönetmeni: Mehmet KIZIL
Dijital Dağıtım/Yayınlama: Metin Uslu
Söz-Müzik : Melinay MELAHAT
Kayıt - Studio Pera
Songül Güner - Dağlara mı Yazdın - Şarkı Sözleri
Hayli zaman oldu ne aradın sordun Hayli vakit doldu gelmedin durdun Hasreti hançeri sineme vurdun Demem o ki salım sen beni yordun
Dağlaramı yazdın Sularamı yazdın Rüzgara mı yazdın Tez unuttun beni
Hayli yıllar oldu bekledim durdum Hayli mevsim doldu gelmedin soldum Yarim vicdanına kara sumu doldu Duy sesimi salım hayat senle durdu
Dağlaramı yazdın Sularamı yazdın Rüzgara mı yazdın Tez unuttun beni