Cuma namazı 10 Ekim Cuma saati kaç? İstanbul Cuma namazı saatleri ilçelere göre

Cuma namazı bugün(10 Ekim) saat kaçta okunacak ve cuma namazı kaç rekattır? sorularının yanıtını merak edenler buraya... İşte Cuma namazı hakkında tüm bilgiler ve detaylar...

10 Ekim 2019 07:19
Cuma namazı 10 Ekim Cuma saati kaç? İstanbul Cuma namazı saatleri ilçelere göre
Çok sayıda insanın merak ettiği cuma namazı saati ve cuma namazının kaç rekat olduğun bilgisine haberimizden ulaşabilirsiniz. Bugün kılınacak cuma namazının saati de belli oldu. İşte detaylar...

CUMA NAMAZI BUGÜN(10 Ekim) SAAT KAÇTA OKUNACAK? KAÇ REKAT?
Cuma namazı, her cuma günü öğle vakti müminler tarafından cemaatle kılınan önemli bir namazdır. 

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT

Cuma günü 16 rekat namaz kılınır. (Bunun iki rekatını kılmak farzdır. Öğle namazından daha kuvvetli farzdır.) Bunlar sırası ile şöyledir:

1- Önce, Cumanın dört rekatlık ilk sünneti kılınır. Bu sünnet, öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Sonra, cami içinde ikinci ezan ve hutbe okunur. Hutbe okunduktan sonra, ikamet okunup, cemaat ile Cuma namazının iki rekatlık farzı kılınır.

2- Cuma namazının farzı kılındıktan sonra, dört rekatlık son sünneti kılınır. Bunun kılınışı öğle namazının ilk sünneti gibidir.

3- Bundan sonra, "Vaktine yetişip kılmadığım son öğle namazının farzını kılmaya" diye niyet ederek, öğle namazının farzı gibi zuhr-i ahir denilen bir namaz kılınır.

4- Sonra da, sabah namazının sünneti gibi iki rekat vaktin sünneti kılınır. Bundan sonra, Ayet-el-kürsi ve tesbihler okunup, dua edilir.

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CUMA NAMAZI HAKKINDA BİLGİLER

- Namaz kılanın önünden asla geçilmez. Eğer geçerseniz o kişinin namazı bozulur.

- İmam hutbe başladıktan sonra asla konuşulmaz. ve 2 rekat farz bitinceye kadar konuşulmamalı.

- 2 rekat farz kılındıktan sonra hemen cami terk edilmemeli. hiç olmazsa sonraki 4 rekat sünnette kılınıp elleri açıp dua ettikten sonra çıkmalı.

- İmkan ve zaman varsa hemen çıkmak yerine hep beraber dua ettikten sonra çıkmalı.

- Cuma namazına ne kadar erken giderseniz o kadar çok sevabı vardır.

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