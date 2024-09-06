Çiğdem Mater neden tutuklandı, neden cezaevinde?

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Çiğdem Mater Utku, Türk film yapımcısı ve gazeteci. Yönetmenliğini Ahu Öztürk'ün gerçekleştirdiği 2015 çıkışlı Toz Bezi filminin yapımcısı olarak tanınmaktadır.

Çiğdem Mater, Osman Kavala ve Gezi Parkı olaylarına bağlı olarak yürütülen Gezi Parkı davası nedeniyle Kasım 2018'de tutuklanan 13 sivil toplum çalışanından biriydi. 25 Nisan 2022'de Gezi Parkı davası kapsamında 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Annesi gazeteci Nadire Mater, babası maden mühendisi Tayfun Mater'dir. Yükseköğrenimini Anadolu Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü'nde tamamladı. Marmara Üniversitesi'nde medya sosyolojisi üzerine yüksek lisans eğitimini 2010 yılında "Alfred Hitchcock sinemasında psikanalitik açıdan İd, Ego, Süperego "Psycho/ Sapık örneği" başlıklı tezi ile tamamladı.

1997-2005 yılları arasındaABC News, Sky News, Boston Globe, ARTE, Le Nouvel Observateur, Radio France Internationale, Los Angeles Times gibi basın yayın kuruluşlarına çevirmenlik, yapımcılık, muhabirlik yaptı. 2005-2009 yılları arasında Anadolu Kültür adlı kâr amacı gütmeyen kültür kuruluşunda, çoğunlukla Kafkas programlarından sorumlu koordinatör olarak görev yaptı. 2009'dan itibaren Anadolu Kültür'e danışmanlık yapmayı sürdürdü ve bu kurum tarafından 2008 yılında kurulan Ermenistan Türkiye Sinema Platformu'nun koordinatörlüğünü yürüttü.

2009-2010 arasında Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezi'nde koordinatörlük görevinde bulundu. Toplumdaki ayrımcılıkları konu edinen 2010 yapımı Çoğunluk adlı filmde yardımcı yapımcı, Kaan Müjdeci'nin yazıp yönettiği Sivas (2014) adlı filmde ortak yapımcı olarak yer aldı. 2015'te Ahu Öztürk'ün yönettiği Toz Bezi adlı filmin yapımcılığını üstlendi. Kadın Kalbi ve Son Adım filmlerinin yapımcılığını Kara ve Çarpık Ev adlı filmlerin ortak yapımcılığını yürüttü. Çinli yönetmen Ai Weiwei'nin yönettiği İnsan Seli (2017) belgeseli ve Tunuslu yönetmen Mohamed Ben Attia'nın yönettiği Weldi (2018) filmlerinin de aralarında bulunduğu çeşitli uluslararası projelerde yürütücü yapımcılık yaptı.

Osman Kavala ve Gezi Parkı olaylarına bağlı olarak yürütülen Gezi Parkı davası nedeniyle Türkiye hükûmeti tarafından Kasım 2018'de tutuklandı. 25 Nisan 2022'de Gezi Parkı davası kapsamında 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.