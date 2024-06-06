Cicaldau, Galatasaray'a döndü!

Konyaspor, Alexandru Cicaldau'nun Galatasaray'a döndüğünü açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Cicaldau, Galatasaray'a döndü!
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06 Haziran 2024 13:13
Konyaspor, Alexandru Cicaldau'nun Galatasaray'a döndüğünü duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüze, Süper Lig 2023-24 Sezonu öncesi geçici transfer olan ve yeşil beyaz formamızı terleten Alexandru Cicaldau'ya teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Geçtiğimiz sezon Konya'da 32 maça çıkan Rumen oyuncu, 1 gol ve 2 asist yaptı.

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