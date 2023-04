CHP milletvekili adayları 2023 - CHP milletvekili adayları listesi

CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ 2023

ADANA

(DEVA Partisi)

ADIYAMAN

1. Abdurrahman Tutdere

2. Kenan Doğan

3. Adnan Ağır

4. Ömer Turan

5. Songül Varki Yıldırım

AFYONKARAHİSAR

AĞRI

AMASYA

ANKARA BİRİNCİ BÖLGE



ANKARA İKİNCİ BÖLGE

(DEVA Partisi)

(İYİ Parti)

ANKARA ÜÇÜNCÜ BÖLGE

(Saadet Partisi)

ANTALYA

1. Sururi Corabatur

2. Cavit Arı

3. Aliye Coşar

4. Mustafa Erdem

5. Şereffettin Kılıç (Saadet Partisi)

6. Serap Yazıcı Özbudun (Gelecek Partisi)

7. Murat Özçelik

8. Ercüment Taşdemir

9. Nilüfer Defeci

10. Vahap Tuncer

11. Sibel Gezen

12. Ramiz Atakan

13. Emrah Yurtlak

14. Zehra Milli

15. Hatice Kübra Turan

16. Müge Gezginci Uysal

17. Mehmet Gök

ARDAHAN

ARTVİN

AYDIN

BALIKESİR

BARTIN

BATMAN

BİLECİK

BİNGÖL

BOLU

BURDUR

BURSA BİRİNCİ BÖLGE

BURSA İKİNCİ BÖLGE

ÇANAKKALE

ÇANKIRI

ÇORUM

DENİZLİ



DİYARBAKIR



DÜZCE

EDİRNE

ELAZIĞ

ERZİNCAN

ERZURUM

ESKİŞEHİR

GİRESUN



GÜMÜŞHANE

GAZİANTEP

(DEVA Partisi)

(Saadet Partisi)

HAKKARİ

HATAY

(Saadet Partisi)

IĞDIR

ISPARTA

İSTANBUL BİRİNCİ BÖLGE



İSTANBUL İKİNCİ BÖLGE



İSTANBUL ÜÇÜNCÜ BÖLGE





İZMİR BİRİNCİ BÖLGE

(DEVA Partisi)

(Demokrat Parti)

İZMİR İKİNCİ BÖLGE

(Demokrat Parti)

(Gelecek Partisi)

KAHRAMANMARAŞ

KARABÜK



KARS

KASTAMONU

KIRIKKALE

KARAMAN

KAYSERİ

(Saadet Partisi)

(DEVA Partisi)

(Gelecek Partisi)

KIRKLARELİ

KIRŞEHİR

KİLİS

KÜTAHYA

KONYA

MALATYA

MANİSA

(DEVA Partisi)

MERSİN



(DEVA Partisi)

MUĞLA

1. Cumhur Uzun

2. Gizem Özcan

3. Süreyya Öneş Derici

4. Selçuk Özdağ (Gelecek Partisi)

5. Mehmet Demir

6. Fatma Gebeş Çimen

7. Salih Büyükdöverlioğlu

MARDİN

NEVŞEHİR

NİĞDE



ORDU



OSMANİYE

RİZE

SAKARYA

SAMSUN

SİNOP

SİVAS

SİİRT

ŞIRNAK



ŞANLIURFA



(DEVA Partisi)

(Gelecek Partisi)

TEKİRDAĞ

TOKAT

TRABZON

TUNCELİ

UŞAK

VAN

YALOVA

ZONGULDAK

(DEVA Partisi)

SEÇİM ÇEVRESİ ADAY

SIRA NO ADI SOYADI ADANA 1 AYYÜCE TÜRKEŞ ADANA 2 BİLAL BİLİCİ ADANA 3 GÖKTÜRK BOYVADAOĞLU ADANA 4 MEHMET SERTAÇ DURAK ADANA 5 ŞULE GÖK TÜDEŞ ADANA 6 REMZİ OĞUZ YILMAZ ADANA 7 BURAK YİĞENOĞLU ADANA 8 İSA AYANOĞLU ADANA 9 BAHADIR CEYHANLI ADANA 10 ERDİNÇ ANTEPÜZÜMÜ ADANA 11 NİHAL AĞCA ADANA 12 ERKAN CAN ADANA 13 ERCAN ATALAY ADANA 14 SİNEM ULUDAMAR ADANA 15 HÜLYA AKKÖZ ADIYAMAN 1 ADIYAMAN 2 ADIYAMAN 3 ADIYAMAN 4 ADIYAMAN 5 AFYONKARAHİSAR 1 HAKAN ŞEREF OLGUN AFYONKARAHİSAR 2 MUSTAFA ENİS ARABACI AFYONKARAHİSAR 3 SAFFET ACAR AFYONKARAHİSAR 4 OKŞAN ULUSOY EFE AFYONKARAHİSAR 5 GÖNÜL AR GÜNGÖR AFYONKARAHİSAR 6 İBRAHİM ACAR AĞRI 1 ÖZHAN KOÇİNTAR AĞRI 2 METİN AYDEMİR AĞRI 3 KENAN KAÇMAZ AĞRI 4 ÇAĞDAŞ ÇELİK AMASYA 1 İBRAHİM MERMER AMASYA 2 MEHMET KİP AMASYA 3 HİKMET RUŞEN MENEKŞE ANKARA-1 1 KORAY AYDIN ANKARA-1 2 AHMET EŞREF FAKIBABA ANKARA-1 3 KEVSER OFLUOĞLU ANKARA-1 4 YETKİN ÖZTÜRK ANKARA-1 5 MİNE BAŞ ANKARA-1 6 BURÇİN ÇİÇEK ANKARA-1 7 METEHAN ERDEM ANKARA-1 8 OSMAN TOPAL ANKARA-1 9 ONUR HONDOROĞLU ANKARA-1 10 ECE ÖZEN AKAN ANKARA-1 11 AHMET ALTIPARMAK ANKARA-1 12 AHMET ERENOĞLU ANKARA-1 13 MUHAMMET ECEL ANKARA-2 1 ADNAN BEKER ANKARA-2 2 SEDAT AKSAKALLI ANKARA-2 3 UĞURHAN FERUDUN BERAT TİRYAKİ ANKARA-2 4 FATMA ÖZKAN ANKARA-2 5 MUHARREM BEŞİR ANKARA-2 6 RAMAZAN DEĞERLİ ANKARA-2 7 ERDOĞAN YILDIRIM ANKARA-2 8 FATMA GÜLÜMSER BİROL ANKARA-2 9 NADİR ÇETİNKAYA ANKARA-2 10 ÖZCAN DAĞGEÇ ANKARA-2 11 ELMAS YAĞMUR ANKARA-3 1 YÜKSEL ARSLAN ANKARA-3 2 KÜRŞAD ZORLU ANKARA-3 3 FATİH KOCA ANKARA-3 4 SEVİN ÇAĞLAYAN ANKARA-3 5 TAMER KAYAALP ANKARA-3 6 SERDAR SARGIN ANKARA-3 7 MEHMET ARSLAN ANKARA-3 8 KADRİYE ÜNLER ANKARA-3 9 BERNA ŞAHİN ANKARA-3 10 SEVGİ YALAV ANKARA-3 11 MUSTAFA TOLGA ÖZTÜRK ANKARA-3 12 MEHTAP DEMİRHAN ÖZDEMİR ANTALYA 1 UĞUR POYRAZ ANTALYA 2 AYKUT KAYA ANTALYA 3 ALİ ADNAN KAYA ANTALYA 4 AYŞEN KURT ANTALYA 5 SERKAN TETİK ANTALYA 6 İLHAMİ OKUDAN ANTALYA 7 MEHMET BAŞARAN ANTALYA 8 NESRİN ÜNAL ANTALYA 9 MUSA ERTUĞAN ANTALYA 10 MESUT YILMAZ ANTALYA 11 DURMUŞ KAPLAN ANTALYA 12 ARİF KOCABIYIK ANTALYA 13 BAŞAK KARATAŞ ANTALYA 14 DURMUŞ ALİ ARSLAN ANTALYA 15 NEŞE TOKER ANTALYA 16 LEVENT ÖZDEMİR ANTALYA 17 HATİCE AVCI ARTVİN 1 HAMZA GEZMİŞ ARTVİN 2 HÜSEYİN IŞIK AYDIN 1 ÖMER KARAKAŞ AYDIN 2 AHMET ERTÜRK AYDIN 3 TUĞÇE CANPOLAT YILMAZ AYDIN 4 ERHAN ALGAN AYDIN 5 SEMRA YÜCEL AYDIN 6 FEVZİ KÖSE AYDIN 7 CEMAL SARI AYDIN 8 PINAR ÖNCER BALIKESİR 1 TURHAN ÇÖMEZ BALIKESİR 2 ÖZLEM URAL BALIKESİR 3 NEDİM TUNA BALIKESİR 4 KAMİL GÜLTEKİN ÖZTÜRK BALIKESİR 5 NİLGÜN BAŞARAN BALIKESİR 6 MUSTAFA LEMİ AYTEKİN BALIKESİR 7 METİN ÖZGÜR BALIKESİR 8 KEMAL GİRGİN BALIKESİR 9 MEHMET ÇALIK BİLECİK 1 HALİL AYDOĞDU BİLECİK 2 EREN GÜVEN BİNGÖL 1 HASAN KIZILBOĞA BİNGÖL 2 SEMA TANİN BİNGÖL 3 AHMET ARPA BİTLİS 1 EDİP SAFTER GAYDALI BİTLİS 2 LEVENT NASIR BİTLİS 3 MAŞALLAH ASLAN BOLU 1 AHMET ÖRNEKBAŞ BOLU 2 İRFAN BAYAR BOLU 3 SUAT ORHAN BURDUR 1 FARUK ERKAN BURDUR 2 SAFA SÖNMEZ BURDUR 3 MEHMET YAVAŞ BURSA-1 1 YÜKSEL SELÇUK TÜRKOĞLU BURSA-1 2 SEVİNÇ ATABAY BURSA-1 3 YÜKSEL YILMAZ BURSA-1 4 ŞEYDA ŞAHİN BURSA-1 5 YAHYA BAHADIR BURSA-1 6 BİRGÜL YILDIZ GÜNAY BURSA-1 7 RESÜL KAPLAN BURSA-1 8 ÖZGÜR ŞİMŞEK BURSA-1 9 EVREN ŞAHİN BURSA-1 10 FEYZA TEMEL BURSA-2 1 HASAN TOKTAŞ BURSA-2 2 İBRAHİM ALAGÖZ BURSA-2 3 ORHAN ÖZER BURSA-2 4 SERMİN CAN ÖZENSOY BURSA-2 5 ERDAL AY BURSA-2 6 HATİCE DENİZ BURSA-2 7 ZAFER MİLLİ BURSA-2 8 OSMAN ATALAY AKMAN BURSA-2 9 ENVER YENİÇERİ BURSA-2 10 DİLEK DURAK ÇANAKKALE 1 RIDVAN UZ ÇANAKKALE 2 CENGİZ YALÇIN ÇANAKKALE 3 ZİŞAN ÖZAYDIN ÇANAKKALE 4 MEVLÜT İNANÇ ÇANKIRI 1 MEHMET ALİ KARAMEMİŞ ÇANKIRI 2 OYA YAKIN ÇORUM 1 ÇORUM 2 ÇORUM 3 ÇORUM 4 DENİZLİ 1 YASİN ÖZTÜRK DENİZLİ 2 İBRAHİM ŞENEL DENİZLİ 3 KADİR TATIK DENİZLİ 4 ŞEBNEM BABABALIM YAĞCI DENİZLİ 5 UĞUR ÇİZMECİOĞLU DENİZLİ 6 VEYSEL KARAÇOR DENİZLİ 7 NAZLI YAŞATÜRK DİYARBAKIR 1 VEJDİN ENSARİOĞLU DİYARBAKIR 2 MUSTAFA ŞENAY CANORUÇ DİYARBAKIR 3 ERDAL YILMAZ DİYARBAKIR 4 HÜSEYİN GÜRAN DİYARBAKIR 5 SEÇİL AKIN DİYARBAKIR 6 MEHMET EMİN EKİN DİYARBAKIR 7 AHMET BAŞARİ DİYARBAKIR 8 KENAN KAYA DİYARBAKIR 9 EMRULLAH ÇERİ DİYARBAKIR 10 YAKUP ÖZKAYA DİYARBAKIR 11 NAZIM KAYA DİYARBAKIR 12 ERKAN YILMAZ EDİRNE 1 MEHMET AKALIN EDİRNE 2 DİLEK KIRMIZI EDİRNE 3 HASAN HAKAN ŞAHİN EDİRNE 4 HÜSEYİN ERKİN ELAZIĞ 1 İRFAN SÖNMEZ ELAZIĞ 2 YÜKSEL ERCAN ELAZIĞ 3 ABDULKERİM EFLATUN ELAZIĞ 4 ŞENAY ALADAĞ DEMİREL ELAZIĞ 5 NAHİT BAYKARA ERZİNCAN 1 ERZİNCAN 2 ERZURUM 1 ZEKAİ KAYA ERZURUM 2 MELİH KIRKPINAR ERZURUM 3 FATMA CANAN UÇAR ERZURUM 4 FATİH ARAS ERZURUM 5 FATİH KARATAŞ ERZURUM 6 ESRA AKPINAR ESKİŞEHİR 1 İDRİS NEBİ HATİPOĞLU ESKİŞEHİR 2 ÖZLEM AYRANCI ESKİŞEHİR 3 MELİH AYDIN ESKİŞEHİR 4 ÖMER İBRAHİM SAYIN ESKİŞEHİR 5 HAKAN KAYMAK ESKİŞEHİR 6 YAĞMUR GÜRSÖĞÜT GAZİANTEP 1 MEHMET MUSTAFA GÜRBAN GAZİANTEP 2 MEHMET AY GAZİANTEP 3 MEHMET ÖZBERK GAZİANTEP 4 MEDİNE İLAY YILDIRIM GAZİANTEP 5 MUSTAFA ALTUNBAŞ GAZİANTEP 6 MEHMET MURAT YAPRAK GAZİANTEP 7 MESUT NİZİPLİOĞLU GAZİANTEP 8 SEMA ALBAYRAM GAZİANTEP 9 MEHMET ALİ YILDIRIM GAZİANTEP 10 TİBET EKİNCİ GAZİANTEP 11 OKTAY İYİSARAÇ GAZİANTEP 12 NERMİN TUZCU GAZİANTEP 13 HASAN ALPDOĞAN GAZİANTEP 14 ABUBEKİR TEK GİRESUN 1 ÜNZİLE YÜKSEL GİRESUN 2 HAKAN BEKTAŞ GİRESUN 3 KAYA YILDIZ GİRESUN 4 MUSTAFA DİZDAR GÜMÜŞHANE 1 MUZAFFER ALTIPARMAK GÜMÜŞHANE 2 BEDRİ AĞAÇ HAKKARİ 1 HAKKARİ 2 HAKKARİ 3 HATAY 1 ADNAN ŞEFİK ÇİRKİN HATAY 2 GÖKHAN ZAN HATAY 3 GÜLÜMSER CEYLAN KÖLE HATAY 4 SARPER DAVUT HATAY 5 İLYAS UYGUR HATAY 6 MEHMET OĞUZ TURAN HATAY 7 AYLİN ANIL ARSLAN HATAY 8 OSMAN AĞCA HATAY 9 ÇAĞATAY KARAMANOĞLU HATAY 10 MUHAMMET MUSTAFA BALCI HATAY 11 TUNA EBRU ÖZDEMİR ISPARTA 1 AYLİN CESUR ISPARTA 2 TİMUÇİN KODAMAN ISPARTA 3 İSMET YILMAZ ISPARTA 4 FARUK TORUN MERSİN 1 BURHANETTİN KOCAMAZ MERSİN 2 AYDIN ENES SEYDANLIOĞLU MERSİN 3 ALİ ER MERSİN 4 ESRA KAHRAMAN MERSİN 5 ÖZER ÖZEL MERSİN 6 MEHMET TURGUT MERSİN 7 YÜKSEL ÇELİK MERSİN 8 ESİN ERKOÇ MERSİN 9 ALİ RIZA ÖZDENİZ MERSİN 10 MEHMET TÜRE MERSİN 11 MEHMET YUNUS SEVEN MERSİN 12 MUSTAFA ATEŞ MERSİN 13 HİLAL USTA İSTANBUL-1 1 NİMET ÖZDEMİR İSTANBUL-1 2 BURAK AKBURAK İSTANBUL-1 3 MUSTAFA CİHAN PAÇACI İSTANBUL-1 4 BAVER MİROĞLU İSTANBUL-1 5 DURSUN ÇOLAK İSTANBUL-1 6 TAHA ORHUN ERTÜRKMEN İSTANBUL-1 7 ALİ COŞKUN İSTANBUL-1 8 EMİNE KÜÇÜKALİ İSTANBUL-1 9 RAŞİT EMİR SÜER İSTANBUL-1 10 MURAT KARAMAN İSTANBUL-1 11 VEDAT BAYRAM İSTANBUL-1 12 YÜCEL COŞKUN İSTANBUL-1 13 OĞUZHAN HASAR İSTANBUL-1 14 HATİCE DİLRUBA OĞULCUKLU İSTANBUL-1 15 CEVAT SARAÇ İSTANBUL-1 16 YÜCEL AYDIN İSTANBUL-1 17 MERAL ALEMDAR İSTANBUL-1 18 AHMET ÇELEBİ İSTANBUL-1 19 AHMET SELÇUK CAN İSTANBUL-1 20 İHSAN ÖNDER ALBAYRAK İSTANBUL-1 21 AYSEL KIRALİ İSTANBUL-1 22 HÜLYA ARICI İSTANBUL-1 23 UĞUR HÜSEYİN HASANÇEBİ İSTANBUL-1 24 BARIŞ TAVLAŞOĞLU İSTANBUL-1 25 KADİR KÜRŞAT ARSLAN İSTANBUL-1 26 BÜLENT ASLAN İSTANBUL-1 27 RAMAZAN UĞURAL İSTANBUL-1 28 MEHMET ERİŞEN İSTANBUL-1 29 ARİF TEVETOĞLU İSTANBUL-1 30 AYŞE KIRAÇ İSTANBUL-1 31 ERDAL DEMİR İSTANBUL-1 32 SEDAT GÜRKAN İSTANBUL-1 33 SEVİM DEMİR İSTANBUL-1 34 CELAL MAHMUT SOLAK İSTANBUL-1 35 NAZLI YURDUSEVEN İSTANBUL-2 1 MEHMET SATUK BUĞRA KAVUNCU İSTANBUL-2 2 SALİM ENSARİOĞLU İSTANBUL-2 3 BAHATTİN BAHADIR ERDEM İSTANBUL-2 4 ECE GÜNER İSTANBUL-2 5 HATİCE CEREN YILMAZ İSTANBUL-2 6 HATİCE KAYALI İSTANBUL-2 7 MÜJDAT ÖZTÜRK İSTANBUL-2 8 MUSTAFA YAZICI İSTANBUL-2 9 ABDULLAH ŞALCI İSTANBUL-2 10 ALİ ÇELİK İSTANBUL-2 11 FİSUN MEHLİKA TOCA İSTANBUL-2 12 İSMET KOÇAK İSTANBUL-2 13 ALİ AKGÜN İSTANBUL-2 14 ERİŞ CESUR İSTANBUL-2 15 BARBAROS HAYRETTİN MAHİROĞULLARI İSTANBUL-2 16 ERHAN ÖZKAN İSTANBUL-2 17 BİLAL UZUN İSTANBUL-2 18 GÖKHAN KARGI İSTANBUL-2 19 HASAN HOŞBEN İSTANBUL-2 20 RAİF GÜLER İSTANBUL-2 21 ASLIHAN ELİBOL İSTANBUL-2 22 YILMAZ DAĞDELEN İSTANBUL-2 23 MUSTAFA ALKAN KÜÇÜKLER İSTANBUL-2 24 NAZLI ASPAY ŞENER İSTANBUL-2 25 AFFAN MAHMUT KEÇECİ İSTANBUL-2 26 ARZU BAŞKAN İSTANBUL-2 27 ÖMER LÜTFİ ÖZENÇ İSTANBUL-3 1 ERSİN BEYAZ İSTANBUL-3 2 SEYİTHAN İZSİZ İSTANBUL-3 3 AYŞE SİBEL YANIKÖMEROĞLU İSTANBUL-3 4 ŞÜKRÜ KULEYİN İSTANBUL-3 5 CELAL KARAPINAR İSTANBUL-3 6 HAMZA YURTSEVER İSTANBUL-3 7 ALİ KIDIK İSTANBUL-3 8 MEHTAP NAZAN GÖKTAŞ İSTANBUL-3 9 METİN BOZKURT İSTANBUL-3 10 FEVZİ FATİH OĞUZ İSTANBUL-3 11 ETHEM BAYKAL İSTANBUL-3 12 ÜLKÜ AYAYDIN İSTANBUL-3 13 DOĞAN AVCI İSTANBUL-3 14 ADNAN SİNAN ÇAKIROĞLU İSTANBUL-3 15 AYHAN BÖLÜKBAŞI İSTANBUL-3 16 METE KOCA İSTANBUL-3 17 SURURİ KARABAL İSTANBUL-3 18 NAZMİYE İZGİN İSTANBUL-3 19 SEVİNÇ GÜMÜŞ İSTANBUL-3 20 MEHMET ALİ UYKUR İSTANBUL-3 21 ZEKİ BULGAN İSTANBUL-3 22 ARZU ÖNŞEN İSTANBUL-3 23 ŞULE AĞAÇAYAK ERSOY İSTANBUL-3 24 HÜRANA GÜNGÖR İSTANBUL-3 25 MELİHA APAYDIN İSTANBUL-3 26 ARZU ŞİMŞEK İSTANBUL-3 27 BUSE ALBAYRAK İSTANBUL-3 28 MERYEM TANRIVERDİ GÖKTAŞ İSTANBUL-3 29 ATAKAN ÖZKAN İSTANBUL-3 30 HASAN KAYA İSTANBUL-3 31 ŞEREF TAMTÜRK İSTANBUL-3 32 ASİYE KÜÇÜKYILMAZ İSTANBUL-3 33 BURAK USTALI İSTANBUL-3 34 KÜRŞAT ÖZER İSTANBUL-3 35 SELMA SARICIOĞLU ÇALIŞKAN İSTANBUL-3 36 FİLİZ ÇELİK İZMİR-1 1 DURSUN MÜSAVAT DERVİŞOĞLU İZMİR-1 2 ÜMİT ÖZLALE İZMİR-1 3 ÖZTÜRK KESKİN İZMİR-1 4 ÜLKÜ DOĞAN İZMİR-1 5 ALİ TOPÇU İZMİR-1 6 FİGEN YILDIRIM İZMİR-1 7 LÜTFİ İLTERİŞ ÖNEY İZMİR-1 8 İSMAİL AYBARS AKSOY İZMİR-1 9 ASLAN SEZGİN İZMİR-1 10 GİZEM ALBAŞ İZMİR-1 11 KAAN ALTINDAĞ İZMİR-1 12 MURAT ÇAKAR İZMİR-1 13 HASAN YILDIZ İZMİR-1 14 GÜLŞAH SAKAR İZMİR-2 1 HÜSMEN KIRKPINAR İZMİR-2 2 YİĞİT KARAKIŞ İZMİR-2 3 ARZU YILDIRIM İZMİR-2 4 TAMER CÜCÜ İZMİR-2 5 DİNÇER IŞIKTAŞ İZMİR-2 6 MÜJDE HARPUT APAK İZMİR-2 7 MÜMİN YALÇINKAYA İZMİR-2 8 YELİZ ÇULHA İZMİR-2 9 BÜLENT UYGUR İZMİR-2 10 MİRAN BACGEROĞLU İZMİR-2 11 MUSTAFA NURİ DENİZ İZMİR-2 12 NAZLI BUKET KARASU İZMİR-2 13 MEHMET HALİS KÖSE İZMİR-2 14 MEHMET EMİN CANTÜRK KARS 1 ALPASLAN YÜCE KARS 2 AYTAÇ ERMAN KESGİN KARS 3 AYŞE TARLAK YILMAZ KASTAMONU 1 AHMET KATAR KASTAMONU 2 METİN ATEŞ KASTAMONU 3 MUSTAFA GÜVENÇ KAYSERİ 1 DURSUN ATAŞ KAYSERİ 2 ABDULLAH İLKER SUNGUR KAYSERİ 3 HÜSEYİN CENGİZ GÜRBÜZ KAYSERİ 4 BETÜL TOSUN KAYSERİ 5 KAZIM YÜCEL KAYSERİ 6 SERAP DURMUŞ KAYSERİ 7 SÜLEYMAN BOZKURT KAYSERİ 8 MEHMET SEBATİ ATAMAN KAYSERİ 9 SEDAT KILINÇ KAYSERİ 10 BELGÜZAR KILIÇ KIRKLARELİ 1 TÜRKER YÖRÜKÇÜOĞLU KIRKLARELİ 2 SİBEL PİŞKİN KIRKLARELİ 3 HİLMİ KAHRAMAN KIRŞEHİR 1 TURAN YILDIRIM KIRŞEHİR 2 ASAF KAYAOĞLU KOCAELİ 1 LÜTFÜ TÜRKKAN KOCAELİ 2 ŞANBAZ YILDIZ KOCAELİ 3 MEHMET KAMİL ŞİRİN KOCAELİ 4 PELİN FİLİZ COŞTUR KOCAELİ 5 NESLİ GÖKÇE KONDU ÇAĞLAYAN KOCAELİ 6 ALİPAŞA NAİPOĞLU KOCAELİ 7 ABDULKADİR ERBAĞCI KOCAELİ 8 YÜKSEL ERCAN KOCAELİ 9 ÖZHAN AŞKIN ÖZTÜRK KOCAELİ 10 HASAN SIR KOCAELİ 11 SEDA BÜYÜKKARA KOCAELİ 12 GÜZİN AŞKIN ALPARSLAN ATALI KOCAELİ 13 AŞKIN ÖZÖN KOCAELİ 14 SAVAŞ EMİNOĞLU KONYA 1 ÜNAL KARAMAN KONYA 2 FAHRETTİN YOKUŞ KONYA 3 SELİN TOZOĞLU KONYA 4 OSMAN FEDAİ KONYA 5 SÜLEYMAN ŞENOL KONYA 6 YAŞAR YAMAN KONYA 7 TOLUNAY ÖZÇELİK KONYA 8 ESRA TOTAN KONYA 9 NURİ ÜNALAN KONYA 10 ERHAN GÖKMEN KONYA 11 HASAN HÜSEYİN HADİMLİ KONYA 12 ADNAN AYYILDIZ KONYA 13 İSMAİL AFŞAR KONYA 14 İBRAHİM ÇALIŞKAN KONYA 15 SEMA VADİ KÜTAHYA 1 ORHAN ÖZATİK KÜTAHYA 2 SEYDİ KARAKUŞ KÜTAHYA 3 EROL ERTÜRK KÜTAHYA 4 NURCAN DUYGU KÜTAHYA 5 TANSU COŞKUN MALATYA 1 ŞEYHMUS GÖÇMEZ MALATYA 2 ATİLLA ŞAHİN MALATYA 3 ELİF APOHAN MALATYA 4 SELÇUK HAN MALATYA 5 METİN KAPIDERE MALATYA 6 MENİJE NUR ÖZCAN MANİSA 1 ŞENOL SUNAT MANİSA 2 HASAN ERYILMAZ MANİSA 3 FİLİZ TUĞÇE AYRANCI İPLİKÇİ MANİSA 4 MEHMET KOÇ MANİSA 5 GÜRHAN ÖZCAN MANİSA 6 ORKUN ŞIKTAŞLI MANİSA 7 ASLI ÖZ MANİSA 8 KAZIM ÖZSOY MANİSA 9 BİRGÜL BOZKURT MANİSA 10 MEHMET DOĞAN KAHRAMANMARAŞ 1 AHMET ÇABUKEL KAHRAMANMARAŞ 2 NESLİHAN KOCA NERGİZ KAHRAMANMARAŞ 3 ZİYA DUMLUPINAR KAHRAMANMARAŞ 4 BURAK SERT KAHRAMANMARAŞ 5 ŞEYMA AYTEMİZ ARSLANTÜRK KAHRAMANMARAŞ 6 İRFAN MERT YIKAN KAHRAMANMARAŞ 7 EMİNE LEBLEBİCİ KAHRAMANMARAŞ 8 SERDAL KURTOĞLU MARDİN 1 ENVER ABEŞ MARDİN 2 SONGÜL SADİOĞLU MARDİN 3 ABDULLAH KARAKEÇİ MARDİN 4 ABDULMUTALİP IRMAK MARDİN 5 ŞEYHMUS MUSAOĞLU MARDİN 6 AZİZ ARDA UĞUR MUĞLA 1 METİN ERGUN MUĞLA 2 BEHÇET SAATCI MUĞLA 3 MEHMET TOSUN MUĞLA 4 GÜLGÜN ÇOLAKOĞLU MUĞLA 5 AYFER İLHAN ÖÇER MUĞLA 6 TULGAY HASAR MUĞLA 7 ÖMER KAYA MUŞ 1 MÜMTAZ YAVUZ MUŞ 2 UMUT DENİZ GÜNEYSU MUŞ 3 EFEKAN KEMALOĞLU NEVŞEHİR 1 RASİM ARI NEVŞEHİR 2 MESUT ERDOĞAN NEVŞEHİR 3 AYŞE GÖL MIHÇI NİĞDE 1 MÜMİN İNAN NİĞDE 2 OLGUN EYTEMİŞ NİĞDE 3 FETDAH GÜLTEKİN ORDU 1 İDRİS NAİM ŞAHİN ORDU 2 ONUR ŞAHİN ORDU 3 ÇİĞDEM ÇELENK KARAKAYA ORDU 4 MURAT VARDAL ORDU 5 EBRU AVCI BAŞARAN ORDU 6 FEYZA NUR YALÇIN ÖNER RİZE 1 RİZE 2 RİZE 3 SAKARYA 1 ÜMİT DİKBAYIR SAKARYA 2 SELÇUK KILIÇASLAN SAKARYA 3 ARZU AKÇALIŞKAN SAKARYA 4 EDİZ SERDİP DOKUMACI SAKARYA 5 DUYGU ÇETİNKAYA ACAR SAKARYA 6 YUNUS AYDEMİR SAKARYA 7 ALPER ALPAY SAKARYA 8 HAKAN BAYKAL SAMSUN 1 ERHAN USTA SAMSUN 2 İMREN NİLAY TÜFEKÇİ SAMSUN 3 AHMET KARKUCAK SAMSUN 4 YUNUS GÜN SAMSUN 5 BİRSEN ÖZTÜRK SAMSUN 6 HALİL İBRAHİM YALGIN SAMSUN 7 EFE AYDIN SAMSUN 8 UFUK GÜLŞEN SAMSUN 9 KAZIM CAN ŞEN SİİRT 1 İLHAN YİĞİT SİİRT 2 SERVET TARDUŞ SİİRT 3 ABDULMECİT NAS SİNOP 1 YILMAZ ŞANLAN SİNOP 2 BAKİ TAŞKIRAN SİVAS 1 CELAL DAĞGEZ SİVAS 2 AHMET BOZDOĞAN SİVAS 3 SERAP BOZPOLAT AYAN SİVAS 4 MERVE YILDIZ YARAY SİVAS 5 TOLGA SAY TEKİRDAĞ 1 SELCAN HAMŞIOĞLU TEKİRDAĞ 2 SERTAÇ ALKAYA TEKİRDAĞ 3 HAZIM TAMER DODURKA TEKİRDAĞ 4 ZEKİ UZUN TEKİRDAĞ 5 AYNUR ÇEŞMELİLER TEKİRDAĞ 6 ŞERAFETDİN TERZİ TEKİRDAĞ 7 MEHMET İLKER ATASEVER TEKİRDAĞ 8 CEM CAVCAR TOKAT 1 FATİH DEMİRKOL TOKAT 2 MURAT TOYCAN SELÇUK TOKAT 3 ALİ KARACA TOKAT 4 ŞADAN İPKİN TOKAT 5 MUHAMMET ALPEREN ELDEMİR TRABZON 1 YAVUZ AYDIN TRABZON 2 ASLAN GÜNER TRABZON 3 SERPİL AKÇAY TRABZON 4 TAHSİN AKYÜZ TRABZON 5 AKIN ÇELİK TRABZON 6 BÜLENT ARSLAN TUNCELİ 1 ROZAN ALİ FAYIK ŞANLIURFA 1 EMİN YETİM ŞANLIURFA 2 MUHAMMET ALİ ARUSOĞLU ŞANLIURFA 3 MUSA MANGAL ŞANLIURFA 4 MAHMUT SUBAŞI ŞANLIURFA 5 CEM KARAKEÇİLİ ŞANLIURFA 6 MEHMET ŞAHİN GÜLEL ŞANLIURFA 7 MEHMET EMİN GÜVENÇ ŞANLIURFA 8 MUSTAFA DİRİER ŞANLIURFA 9 HÜSEYİN SİRHAN GÖKDOĞAN ŞANLIURFA 10 GÜLCAN CENGİZ ŞANLIURFA 11 MEHMET HAMCAN ŞANLIURFA 12 MEHMET YILDIRIM ŞANLIURFA 13 ÖMER FARUK AİŞEOĞLU ŞANLIURFA 14 İHSAN KAYA UŞAK 1 MUHAMMET GÜR UŞAK 2 DALYAN ÖZDEMİR UŞAK 3 TOLGA PİRİNÇCİ VAN 1 VAN 2 VAN 3 VAN 4 VAN 5 VAN 6 VAN 7 VAN 8 YOZGAT 1 LÜTFULLAH KAYALAR YOZGAT 2 ALİ KEVEN YOZGAT 3 İSMAİL YILMAZ YOZGAT 4 NAFİYE BALÇIK ZONGULDAK 1 EVRİM BALBALOĞLU ZONGULDAK 2 TOLGA GÖREN ZONGULDAK 3 MEHMET BATU MÜFTÜOĞLU ZONGULDAK 4 MUSTAFA ADİL ÖZKAN ZONGULDAK 5 RENDA OKAY AKSARAY 1 TURAN YALDIR AKSARAY 2 ALİ ABBAS ERTÜRK AKSARAY 3 NACİYE AKKUŞ TÜRK AKSARAY 4 GÜRSEL KESKİN BAYBURT 1 KARABEY KADRİ KARAOĞLU KARAMAN 1 ATİLA ZORLU KARAMAN 2 ZİHNİ KOCAERKEK KARAMAN 3 FADİME HARMANİZİ KIRIKKALE 1 BÜLENT ŞÜKRÜ ALTINIŞIK KIRIKKALE 2 ORHAN KILIÇ KIRIKKALE 3 SEVİM PEHLİVANLI ÖZBEK BATMAN 1 BATMAN 2 BATMAN 3 BATMAN 4 BATMAN 5 ŞIRNAK 1 ADİL ÖZÇINAR ŞIRNAK 2 NURETTİN İLÇİ ŞIRNAK 3 OSMAN FERFOOĞLU ŞIRNAK 4 DOĞUKAN YAYCI BARTIN 1 BARTIN 2 ARDAHAN 1 AYTEKİN KAYA ARDAHAN 2 NABİRE REÇBER IĞDIR 1 KEREM AKBULUT IĞDIR 2 TAMER BAŞARAN YALOVA 1 AYHAN KÜÇÜK YALOVA 2 ERSİN AKYÜZ YALOVA 3 ELİF AKYOL TOSUN KARABÜK 1 KÜBRA DURSUN KARABÜK 2 İSMAİL YALAV KARABÜK 3 OZAN CANYURT KİLİS 1 MUSTAFA ARAZ KİLİS 2 MUSTAFA POLAT OSMANİYE 1 ELİF LOĞOĞLU OSMANİYE 2 MEHMET DEMİR OSMANİYE 3 ADEM KIDIK OSMANİYE 4 FATİH KILINÇ DÜZCE 1 DÜZCE 2 DÜZCE 3

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

CHP'de milletvekili mesaisi sona erdi. Yeni sisteme göre tüm partiler milletvekili çalışmalarını gerçekleştirdi. Yapılan çalışma sonrasında CHP 2023 Milletvekili Aday listesi de belli oldu. Peki, il il CHP Milletvekili adayları kimler?CHP, 28. dönem milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) 14 Nisan'da teslim edecek. YSK'ya teslim edilen milletvekili listesi sonrası hangi isimlerin CHP'den milletvekili adayı olduğu da netlik kazanmış olacak. CHP'de çok sayıda ildeki milletvekili aday adayı listesi de belli olduİllere göre aday listeleri şöyle:1. Orhan Sümer2. Müzeyyen Şevkin3. Burhannetin Bulut4. Sadullah Kısacık5. Ayhan Barut6. Berke Duvan7. Hüseyin Keser8. Erkan Karakaya9. Orhan Toplum10. Kübra Özbiçer11. Ahmet Korkmaz12. Sercan Polat13. Murat Öztanrıöver14. Ebru Yılmaz15. Elife Müftüoğlu1. Burcu Köksal2. Fatih Aydın3. Abidin Yağcı4. Ali Arıkan5. İbrahim Kadıoğlu6. Anıl Halis Akar1. İbrahim Varol2. Abdurrahman Polat3. Ertuğrul Eryılmaz4. Zekiye Altay1. Reşat Karagöz2. Arif Yılmaz3. Zeynep Ateş1. Gamze Taşçıer2. Deniz Demir3. Okan Konuralp4. Sadullah Ergin (DEVA Partisi)5. Aliye Timisi Ersever6. Mustafa Nedim Yamalı (Gelecek Partisi)7. Deniz Çakır8. Kemal Akkurt9. Aysun Palalı Köktaş10. Elif Topkaya Sevinç11. Hüseyin Can Güner12. Aycan Günday Koçtürk13. Armağan Erdoğan1. Murat Emir2. İdris Şahin3. Semra Dinçer4. İrem Yaman5. Orkun Kamber6. Ali Rıza Erbay7.Erdal Kiziroğlu8. Özkan Aktan9. Funda Cengiz10.Erol Tosun11. Nursel Öcal1. Tekin Bingöl2. Umut Akdoğan3. Mesut Doğan4. Aylin Yaman5. Ahmet Ersen Özsoy6. Mehmet Akyürek7. Mehtap Yücel8. Mehmet Yula9. Zeynep Esra Özdemir10. Ömer Yılmaz11. Elmas Kübra Karaca12. Hasan Cem Yılmaz 1. Özgür Erdem İncesu2. Özel Özen1. Uğur Bayraktutan2. Oğuz Kurdoğlu1. Bülent Tezcan2. HüseyinYıldız3. Süleyman Bülbül4. Evrim Karakoz5. Nilüfer Ünüvar6. Gamze Yolcu Metin7. Ziya Yılmaz8. Nebahat Oskay Ürün1. Ensar Aytekin2. Serkan Sarı3. Burak Dalgın4. Seval Bozkurt5. Selim Panç6. Fatma Salı Karabacakoğlu7. Dilek Yalçın8. Gülizar Yıldız9. Muharrem1. Aysu Bankoğlu2. Ceyda Sargın1.Hüseyin Yaşar2. Dicle Arslan3.Orhan Ekmen4. Abdullah Polat5. Menduh AtakYaşar TüzünVedat KazıcıSerdar AtalayMehmet Canlıİlhami GelenTürker AteşMehmet BurakZuhal Işınİzzet AkbulutHülya GümüşSüleyman ErmanKayıhan PalaNurhayat Altaca KayışoğluMehmet Atmacaİsmet KaracaJülide AkköprüAlpaslan YıldızEngin TamerSerkan ÖztürkÖzgür YıldızCanan Akın ErdemHasan ÖztürkCemalettin KaniOrhan SarıbalErkan DönmezŞahin SevinçFunda Türkcoş PekinerEnder TekeHuriye Canan Çelik TunarMehmet ÖnderSeda Bozdağ Güzelkayaİsmet GüneşhanÖzgür CeylanYeşim KaradağTuğberk GüzelListe Çıkarılmadı.Mehmet TahtasızBekir ÖzsaçmacıBurçin Solmaz PolatSeyit Ahmet GüherGülizar Biçer KaracaŞeref ArpacıSema Silkin ÜnAdil DemirSedat Demirciİlhan ÖzcanAyşe HazerMustafa Sezgin TanrıkuluAli İhsan MerdanoğluAbdurrahman ErginCevdet Nasıranlıİsmail AkyılGönül ÖzelLaleş Ertuğrul UysalEsra ArslanMahir YılmazMehmet Ali ÖzmenZeynep Deniz ErkÖzlem KayaTalih ÖzcanHatice Aslıhan Akbal TüysüzJale UzunhasanEdiz ÜnAhmet Baran YazganUfuk KanışkanAhmet ErkenGürsel ErolAbdullah AkınAhmet YıldızAlım ÖzdemirAzat AlınakMustafa SarıgülUfuk AktaşAyhan KoçMurat OzanCelal ZunguldakSerhat Can EşErdinç Okanlıİslam TekmanlıUtku ÇakırözerJale Nur Süllüİbrahim ArslanAbdülkadir Adarİpek ÇelikAysu Bahar GürlekElvan Işık GezmişReşat Nuri ÖzdemirFikri BilgeHakan AdanırListe Çıkarılmadı.1. Hasan Öztürkmen2. Melih Meriç3. Ertuğrul Kaya4. Reis Reisoğlu5. Adile Merve Altınbaş Yılmaz6. Erdal Geçit7. Selim Karahan8. Müslüm Şahinsoy9. Hasan Gül10. Mehmet İslam11. Ahmet İdris İnal12. Fatma Müge Düşün13. Gökhan Çeliktürk14. Vicdan AktaşNazım DemirAdnan HatipoğluSabır Diri1. Mehmet Güzelmansur2. Nermin Yıldırım Kara3. Servet Mullaoğlu4. Necmettin Çalışkan5. Hikmet Hatunoğlu6. Rahmi Vardı7. Gökhan Özer8. Bekir Atahan9. Cemiyet Kışlaoğlu10. Tamer Apiş11. Filiz HaksözYusuf Aslanİsmail SarıboğaHikmet Yalım HalıcıMehmet Tamer CantekinHüseyin YıldızhanHatice Yıldız1. Oğuz Kaan Salıcı2. Gamze Akkuş İlgezdi3. Fethi Açıkel4. Gökhan Günaydın5. Birol Aydın (Saadet Partisi)6. Ahmet Ersagun Yücel7. Elif Esen (DEVA)8. Hasan Karal (DEVA)9. Cemal Enginyurt (DP)10. Selim Temurcu (Gelecek Partisi)11. Ali Gökçek12. Suat Özçağdaş13. Özcan Baripoğlu14. Sevgi Kılıç15. Olgun Çelik16. Doğan Çakmak17. Kenan Otlu18. Efendi Argunşah19. Murat Kantekin20. Aysemin Gülmez21. Ahmet Can Yılmaz22. Ebru Zor23. Erdoğan Erden24. Füsun Sökmez25. Necla Erdem26. Bülent Kulkuloğlu27. Güllü Saran28. Yücel Oto29. Nejdet Ay30. Elife Gamze Öztürk31.Hakan Bekar32.Dursun Can Kırtorun33.Murat Gökhan Ofluoğlu34.Hale Dilek Tosun35. Abdullah Onur Bildirici1. Namık Tan2. Yunus Emre3. Gökhan Zeybek4. Enis Berberoğlu5. Mustafa Kaya (Saadet Partisi)6. Yüksel Mansur Kılınç7. İsa Mesih Şahin (Gelecek Partisi)8. Evrim Rızvanoğlu (DEVA)9. Berna Sukas10. Fuat Yıldırım11. Onur Aydın12. Işık Öğütçü13. Soner Özimer14. Mehmet Ali Yüksel15. Şaban Karaaslan16. Elmas Arus17. Muharrem Naci Temiz18.Sevim Yalınkılıç19. Gözde Fil20. Bülent Ütebay21. Mehmet Süleyman Türker22. Yiğit Hüseyin Numan Bıçaklı23. Ali Arman24. Bedia Büyükgebiz25. Özgür Nemutlu26. Ezgi Pekşan27. Refik Ersin Eroğlu1. Engin Altay2. Erdoğan Toprak3. Türkan Elçi4. İlhan Kesici5. Zeynel Emre6. Mustafa Yeneroğlu (DEVA)7. Bülent Kaya (Saadet Partisi)8. Doğan Demir (Gelecek Partisi)9. Özgür Karabat10. Medeni Yılmaz (DEVA)11. Turan Taşkın Özer12. Doruk Bulut13. Oğuz Kemal Yakar14. Turgay Özcan15. Fevzi Donat16. Utku Caner Çaykara17. Hüseyin Remzi Gökbulak18.Bayramali Çeşmeci19.Recep Karakoç20. Burak Yıldırım21. Eda Kurt22. Kazım Özeren23. Margarit Dikme24. Mehtap Albayrak25.Nazlı Akyüz26. Özlem Dokuyucu27. Sinan Karahan28. Sinem Özcan29. Süleyman Şafak30. Cemal Doğan31. Hüseyin Arda Engizek32.Turgut Koç33. Server Gökmen34. Ender Unutan Ersözlü35. Neşe Kıyık36. Yaren Karaca1. Yüksel Taşkın2. Ahmet Tuncay Özkan3. Sevda Erdan Kılıç4. Murat Bakan5. Ednan Arslan6. Seda Kaya7. Haydar Altıntaş8. Devrim Barış Çelik9. Sefer İpekli10. Güldem Atabay11. Şahbal Aras12. Fulya Akçay13. Mehmet Şahin Fırat14. Birgül Değirmenci1. Gökçe Gökçen2. Rıfat Nalbantoğlu3. Rahmi Aşkın Türeli4. Mahir Polat5. Salih Uzun6. Deniz Yücel7. Deniz Bilici8. Hüseyin Sezer9. Esin Doğan Metin11. Altan İnanç12. Emine Helin İnan Kınay13. Ayten Gülsever14. Nurşen Balcı15.Burak Kotan1. Ali Öztunç2. İrfan Karadutlu (DEVA Partisi)3. Mehmet Bağlar4. Ejder Kaygusuz5. Naile İşlek6. Tufan Yanar7. Aziz Cem Güner8. Çağatay Atasay1. Cevdet Akçay2. Abdullah Çakır3. Bayram Karadağ1. İnan Akgün Alp2. Onur Uludaşdemir3. Evren Yerdelen1. Hasan Baltacı2. Kadir Yalçın3. Ziver Kaplan1. Ahmet Önal2. Ömer Eldemir3. Ümit Duman1. İsmail Atakan Ünver2. Yusuf Baştuğ3. Hasan Ehliz1. Aşkın Genç2. Mahmut Arıkan3. Burhan Bahadır Özsoy4. Zülküf Arslan5. Ümit Özer6. Özgen Aydıncak7. Ali Çetinkaya8. Onur Sergen Doğan9. İbrahim Kağan10. Niyazi Ünalmış1. Vecdi Gündoğdu2. Fahri Özkan3. Hatice Gül BingölMetin İlhanŞeref Baran GençMehmet Akif PerkerHurşit ÇetinAli Fazıl KasapAhmet SunarGüler Ezgi Doğan TuranHaşim ErtekinKerem Erkul1. Barış Bektaş2. Hasan Ekici3. Gençosman Killik4. Halil Ercan5. Kamil Bülbül Okuyucu6. Galip Polat7. Ayşe Alkım Gökçe8. Mürsel Ayrancı9. Ezgi Bilge Aslan10. Şerife Tunç11. Mehmet Pirzade12. Dursun Kaplan13. Rıdvan Şenyurt14. Tevfik Fikret İlgen15. Veysel Gönülal1. Veli Ağbaba2. Enver Kiraz3. Battal Kanbay1- Özgür Özel2- Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu3- Bekir Başevirgen4- Selma Aliye Kavaf5- Semih Balaban1. Ali Mahir Başarır2. Gülcan Kış3. Mehmet Emin Ekmen4. Talat Dinçer5. Hasan Ufuk Çakır6. Emre Yılmaz7. Nürsen Yücesoy Temizkan8. Leyla Serin Kırık9. Ahmet Yorgun10. Mehmet Gültekin Uğur11. Şerife Arıcı12. Güven Kocabıyık13. Neslihan ÇelebiMehmet Sait ÇelebiŞükrü KaraboğaNurettin Kılıçİbrahim TaşdelenNilgün BayraktarÖmer DurakFaruk SarıaslanMehmet DeğirmenciEda DoğanÖmer Fethi GürerSevgi ÖzbekOzan Sakarya1. Seyit Torun2. Mustafa Adıgüzel3. Ahmet Tokluoğlu4. Cengiz Okur5. Nilgün Yılmaz1. Asu Kaya2. Ünal Köksal3. Mehmet Dövüşçü1. Tahsin Ocaklı2. Köksal Toptan (İYİ Parti)3. Mehmet Yıldız (Saadet Partisi)1. Ayça Taşkent2. Ecevit Keleş3. Kamil Özkan4. Azize Ceroğlu5. Emel Akçil6. Gündüz Gençcan7. Ali Fethi Gürleri (Saadet Partisi)1. Murat Çan2. Mehmet Karaman3. Mustafa Yeşilyurt4. Nazan Güneysu5. Mehmet Özdağ6. Suat Yıldız7. Neşe Kangüleç8. Nilsu İrem Koçyiğit Bahadır9. Özler YılmazBarış KaradenizŞevket TerkanUlaş KarasuSerdar İnceServecan KayaLütfi GörkemBahattin YavuzUmut DayananDeniz AcarMehmet ZakirNizar ÖktenBotan CizreliAbdullah KayaAyşe Bilin1. Mahmut Tanal2. Müslüm Cengizhan Akalın3. Ahmet Tüysüz4. Abdullah Yeşil5. İbrahim Direk6. Süleyman Gök7. Ali Fethi Gürler8. Abdullah Direk9. Müslüm Şikak10. Adnan Tüysüz11. Abdulkadir ÇetinFaik Öztrakİlhami Özcan AygunCem AvşarNurten YontarMustafa Ülkemİsmail DoğaroğluSema Kırkoyun Kinetİsmail ÇelebiKadim DurmazDuran KumAyhan KarabekiroğluMehmet Ali KocaoğluCem ÇıtakSibel SuiçmezAhmet KayaMurat ÖzçilingirMusa Hacıoğluİlker AkıncıMustafa Erdi ÇakırHüsniye KarakoyunAli Karaobaİsmet AkınSevinç Yazgan1. Seracettin Bedirhanoğlu2. Ercan Çiçek3. Yılmaz Kılıç4. Burak Çıtak5. Aslı Arvas6. Cafer Gürsel7. Meral Ayhan8. Aziz ÖrekTahsin BecanMehmet GürelYasemin Fazlaca1. Deniz Yavuzyılmaz2. Eylem Ertuğ Ertuğrul3. Doğa Şanlıoğlu4. Merve Kır5. Cemalaettin Sağtekin