Haber Tarihi: 02 Mayıs 2024 17:59 - Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2024 17:59

Canlı: Roma-Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor. Turnuvanın bu etabında İtalyan ekibi Roma ile Bayer Leverkusen karşı karşıya gelecek. Futbolseverler de bu maça odaklandı. Bu sezon Avrupa'da aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Roma ile Bundesliga'da şampiyon olan Leverkusen, Avrupa futbolunun en önemli ikinci organizasyonunda final oynama hedefiyle sahada olacak. Peki, Roma-Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Canlı: Roma-Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta?
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda Roma (İtalya) ile de Bayer Leverkusen (Almanya) karşı karşıya gelecek. Almanya'da şampiyonluğunu ilan eden Bayer Leverkusen, bu maçtan alacağı skorla evine avantajlı dönmek istiyor. İşte, Roma-Bayer Leverkusen maçı hakkında bilgiler...

ROMA-LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN?

Roma-Bayer Leverkusen maçına geri sayım başladı.

Avrupa Ligi yarı final mücadelesi iki maç üzerinden oynanacak. İlk maç İtalya'da 2 Mayıs Perşembe günü (bugün) saat 22:00'da başlayacak.

Karşılaşma TV8,5 ekranlarından şifresiz yayınlanacak.

TAKIMLAR BU ETABA NASIL GELDİ?

Roma, Avrupa Ligi'nde bu sezon G Grubu'nda mücadele etti. Slavia Prag, Servette, Sheriff gibi takımların bulunduğu grubu 13 puanla 2. sırada tamamlayan İtalyan ekibi son 16 turunda Brighton'u çeyrek finalde ise Milan'ı mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Alman ekibi Leverkusen ise H Grubu'nu topladığı 18 puanla lider tamamladı. Leverkusen son 16 turunda Karabağ'ı ve ardından çeyrek finalde West Ham United'ı mağlup ederek yarı finale uzandı.
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