Aston Villa-Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta: Canlı izle

Aston Villa-Olympiakos maçına geri sayım başladı. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde finale çıkmak için mücadele edecek iki köklü ekibin maç tarihi, saati ve yayıncı kanalı merak konusu oldu. İşte, Aston Villa-Olympiakos maçına dair bilgiler...



ASTON VİLLA-OLYMPİAKOS MAÇI NE ZAMAN?



Aston Villa-Olympiakos karşılaşması, 2 Mayıs Perşembe günü saat 22:0'da başlayacak.



Mücadele Exxen üzerinden canlı yayınlanacak.



RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?



Yarı final rövanş müsabakalarının 9 Mayıs'ta yapılacağı Avrupa Konferans Ligi'nde kupanın sahibi, 29 Mayıs'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Ayasofya Stadı'nda oynanacak finalde belli olacak.

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