Haber Tarihi: 12 Mart 2025 15:44 - Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2025 15:44

ChatGPT çöktü mü, neden çalışmıyor? 12 Mart 2025

Son zamanlarda, OpenAI tarafından geliştirilen popüler sohbet robotu ChatGPT'nin çöktüğüne dair bazı haberler dolaşmaya başladı. Kullanıcılar, platformun saçma ve mantıksız yanıtlar ürettiğini ve erişilemediğini bildirdi. Peki, ChatGPT çöktü mü? ChatGPT neden çalışmıyor?

ChatGPT çöktü mü, neden çalışmıyor? 12 Mart 2025
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OpenAI'den resmi bir açıklama gelmese de, bazı kaynaklar platformda geçici arızalar yaşandığını doğruluyor. Bu arızalar, 21 Mayıs 2024 ve 22 Mayıs 2024'te olmak üzere iki kez gerçekleşti. İlk çökmede, kullanıcılar endişe verici mesajlar bile aldığını bildirdi.

ChatGPT çöktü mü?

Kesin neden bilinmemekle birlikte, olası sebepler şunlar olabilir:

Yüksek trafik: ChatGPT son derece popüler bir platform ve yoğun kullanımın sunucuları zorlaması muhtemeldir.

Sunucu sorunları: Arızalar, altyapıdaki teknik aksaklıklardan da kaynaklanıyor olabilir.

Yapay zeka hataları: Dil modellerinin hatalı veya mantıksız yanıtlar üretmesi nadir değildir.

ChatGPT ne zaman geri gelecek?

OpenAI, her iki çökme sonrasında da sorunu hızlı bir şekilde çözerek platformu tekrar kullanılabilir hale getirdi.

Şu anda ChatGPT'nin erişilebilir olduğu ve normal şekilde çalıştığı bildiriliyor.

Ancak, platformda zaman zaman kısa süreli kesintiler yaşanması ihtimali her zaman mevcuttur.
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