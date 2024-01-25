Haber Tarihi: 25 Ocak 2024 19:57 - Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2024 19:57

Çaykur Rizespor Trabzonspor canlı yayın, Kesintisiz link

Çaykur Rizespor Trabzonspor şifresiz canlı yayın linki | Çaykur Rizespor Trabzonspor maçı kaçak olarak Selçuk Sports, Taraftarium24, İnatspor, Netspor'dan izlemek yasadışıdır. Çaykur Rizespor ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 22. hafta maçında Rize Didi Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Şifresiz olarak Bein Sports canlı izlenebilecek olan Çaykur Rizespor Trabzonspor maçının kadrosu ve ilk 11'leri belli oldu. Peki, Çaykur Rizespor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Çaykur Rizespor Trabzonspor maçı canlı izleme detayları

Çaykur Rizespor Trabzonspor canlı yayın, Kesintisiz link
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CANLI Çaykur Rizespor Trabzonspor canlı yayın linki! Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Çaylur Rizespor ile Trabzonspor Rize Didi Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...
ÇAYKUR RİZESPOR TRABZONSPOR MAÇI CANLI, TIKLA






ÇAYKUR RİZESPOR TRABZONSPOR MAÇI HANGİ RADYODA?

Çaykur Rizespor ile Trabzonspor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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ÇAYKUR RİZESPOR TRABZONSPOR MAÇI HAKEMLERİ

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Çaykur Didi Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk, yönetecek. Ligde sahasında oynadığı son karşılaşmada Galatasaray karşısında 5-1'lik tarihi yenilgilerinden birini alan bordo-mavililer, Çaykur Rizespor önünde kazanarak moral bulmak istiyor.

MUHTEMEL 11'LER

Çaykur Rizespor: Gökhan, Muhammet, Mocsi, Emirhan, Hojer, Mithat, Shelvey, Benhur, Varesanovic, Zeqiri, Gaivh.

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Baniya, Benkovic, Eren, Berat, Mendy, Bardhi, Visca, Fountas, Enis Destan.


Trabzonspor, 21. hafta sonunda 11 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyet ile 37 puan toplayarak 3. sırada yer alıyor. Çaykur Rizespor ise 9 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyetle 32 puanla 5. sırada bulunuyor.

Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Trezeguet, Pepe ve Onuachu forma giyemeyecek.

Karadeniz ekibinde, Orsic ve Denswil'in sakatlıkları sürerken, Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok ise geçen hafta kadro dışı bırakılmışlardı.

Çaykur Rizespor'da ülkesinin milli takımından sakat dönen Alikulov ile sakatlığı bulunan Laine, kadroda yer alamayacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda sakatlanan Olawoyin'in ise sakatlığının devam ettiği, Teknik Direktör İlhan Palut'un sağlık kurulunun raporuna göre maç saatinde karar vereceği öğrenildi.

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