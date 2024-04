Canlı maç izle bein Sports 1, Sivasspor Fenerbahçe maçı izle linki

SİVASSPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI, TIKLA

Ziraat Türkiye Kupası'nın ardından Avrupa defterini de kapatan Fenerbahçe artık tüm dikkatini Süper Lig'e verecek. Galatasaray ile sıkı bir zirve yarışına giren sarı-lacivertliler, bugün Sivas ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlarken, Teknik Direktör İsmail Kartal öğrencileriyle bir toplantı yaptı. Artık kritik haftalara girildiğini ve herhangi bir puan kaybının telafisinin çok zor olacağını vurgulayan tecrübeli çalıştırıcının, "Son haftalar her takım için zordur. Her mücadeleye bunun bilincinde çıkmayılız. Gönül isterdi ki Avrupa'da da yolumuza devam edelim. Ama olmadı. O sayfayı kapatıp önümüze bakmalıyız. Hiçbirinizin Olympiakos maçına takılıp kalmasını istemiyorum. Tüm dikkatimizi artık Süper Lig'e vermeliyiz. Ligde şampiyon olarak bizi bu sezon her maçta destekleyen taraftarımızı mutlu etmeliyiz" dediği öğrenildi. Sivas'ın her takım için zor bir deplasman olduğunu da hatırlatan Kartal'ın, "Sivas sahasında çok iyi oynayan bir takım. G.Saray ve Trabzonspor ile berabere kaldılar, Beşiktaş'ı da mağlup ettiler. Nasıl bir rakiple oynayacağımızın bilincinde sahaya çıkalım. Her maçta olduğu gibi Sivas karşısında da ilk dakikadan itibaren baskı kurup skor üstünlüğünü erken almalıyız. Size güveniyorum. Kimsenin aldıkları sonuçlara odaklanmayalım. Bütün maçlarımızı kazanmak için sahaya çıkalım" ifadelerini kullandığı bildirildi.Olympiakos'a yenilerek Konferans Ligi'ne veda eden Fenerbahçe, lige odaklandı. Bugün deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek olan sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, takımıyla yaptığı son toplantıda uyarılarda bulundu. Futbolcularına, "Avrupa defteri kapandı. Tek kulvarda kesinlikle hata istemiyorum. Sivasspor maçını ne olursa olsun kazanmalıyız. Puan kaybının sonuçları bizim için ağır olur" diyen tecrübeli çalıştırıcıyı, bu müsabaka öncesi 7 ismin sarı kart ceza sınırında yer alması endişelendiriyor. Edin Dzeko, Dusan Tadic, Michy Batshuayi, Cengiz Ünder, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu ve Rodrigo Becao, bugün kart görmesi halinde gelecek hafta Beşiktaş maçında oynayamayacak. Bu isimlerle özel olarak görüşüp çok dikkatli olmalarını isteyen 62 yaşındaki teknik adamın, derbide bütün oyunculara ihtiyacı olacağını söylediği öğrenildi. Derbiyi 3 puandan fazlası olarak gören teknik heyet, hem motivasyonu yükseltmeyi hem de yarışta inancı daha da artırmayı hedefliyor.Süper Lig'de bugün Sivasspor karşısında Fenerbahçe'nin en büyük kozu olacak Edin Dzeko, son 7 sezonun en golcü lig performansını yaşıyor. Sarı-lacivertlilerde 31 maça çıkan Bosnalı oyuncu, ağları 20 kez havalandırdı. Önceki 6 sezonda bunu başaramayan 38 yaşındaki forvet, bu süreçte en çok golü 2016-17'de Roma formasıyla (29) kaydetti. Dzeko ayrıca ligdeki 20 gollük performansıyla son iki sezonda toplam 19 olan golünü de geride bırakarak formuyla gençlere taş çıkardı.Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli yıldız futbolcusu Edin Dzeko, 20 golle krallık yarışında zirvede. Dzeko, ligde kritik haftalara formda bir şekilde giriyor. Golcü oyuncu, Adana Demir ve Karagümrük filelerini sarsarak seri yakalamıştı. 37 yaşındaki forvet, zorlu Sivas deplasmanında da golünü atıp seriyi sürdürmeye kararlı. Edin Dzeko, Olympiakos maçı sonrası idmanlarda arkadaşlarını yeniden motive etmek için de çok çalıştı. Takımla konuşmalar yapan yıldız futbolcu dikkat çeken ifadeler kullandı. Dzeko, Sivasspor maçı öncesi takım arkadaşlarına moral verdi. Tecrübeli oyuncu, Avrupa'ya böyle veda etmek hepimizi sarstı. Ancak bir an önce toparlanıp önümüze bakmalıyız. Ligde final haftalarına girdik ve tek bir puan kaybına bile tahammülümüz yok. Bu sezon şampiyonluk hasretine son verip, çok üzdüğümüz taraftarımıza bayram yaşatmamız şart" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Edin Dzeko, bu sezon Fenerbahçe forması ile 41 maça çıktı. Tecrübeli futbolcu söz konsu maçlarda 24 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.Fenerbahçe, bugün Sivas deplasmanında şampiyonluk umudu için mücadele edecek. Puan kaybı hâlinde şampiyonluk yarışında ağır yara alacak olan sarı lacivertliler, Sivas'ı yenerek hem kritik bir virajı hasarsız atlatmayı hem de yeni bir rekor kırmayı planlıyor. Bu sezon 15 galibiyet, 1 beraberlikle ligin en iyi deplasman performansına imza atan Fenerbahçe, sahadan galibiyetle ayrılırsa 49 puana ulaşarak, yine kendisine ait 2020-21'deki 47 puanlık rekoru kıracak. Deplasmandaki son 10 maçını kazanan, 21 maçlık yenilmezlik serisi yakalayarak tarihe geçen İsmail Kartal bir rekoru daha kırmaya çok yakın. Camianın şampiyonluk hasretini bitirmekte kararlı olan İsmail Kartal, Sivas yolculuğu öncesi "Her maç final" hatırlatması yaparken "İşimizi doğru yaparsak kupa bizim ellerimizde yükselecek. Şampiyonluk için gereken her şeye sahibiz" şeklinde konuştu. Oyuncular da kalan haftalarda kayıp yaşamadan şampiyon olacaklarına dair hocaya söz verdi. Fenerbahçe, kritik Sivasspor maçının son taktik provasını dün gerçekleştirdi. Kamp kadrosunda Bonucci, Serdar Aziz, Zajc ve sakat olan Oosterwolde yer almadı.Süper Lig'in 32. haftasında bugün oynanacak Sivasspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu. Hakem Cihan Aydın'ın yöneteceği maçın VAR koltuğunda Alman hakem Benjamin Brand oturacak. Brand'a AVAR'da Abdullah Buğra Taşkınsoy, Deniz Caner Özaral ve Onur Özütoprak eşlik edecek.Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile karşılaşacak. BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Karşılaşma BeIN Sports 1'den izlenebilecek.UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde Yunanistan'ın Olympiakos ekibine elenen sarı-lacivertliler, rakibini mağlup ederek hem moral kazanmayı hem de şampiyonluk yarışında önemli bir engeli aşmayı hedefliyor. Ligde oynadığı son 7 müsabakayı kazanan İsmail Kartal'ın ekibi, haftaya 85 puanla lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde giriyor.Livakovic, Osayi, Çağlar, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan, Szymanski, Tadic, DzekoNikolic, Murat Paluli, Poungouras, Appindangoye, Camara, Uğur Çiftçi, Koita, İbrahim, Bartuğ Elmaz, Menig, Rey ManajFenerbahçe, zorlu Sivas deplasmanında dört oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertliler sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde, müsabakada takımını yalnız bırakacak. Öte yandan Fenerbahçe'de Miha Zajc, Serdar Aziz ve Leonardo Bonucci, Sivas kafilesinde yer almadı. Olympiakos maçında hafif sakatlık yaşayan Rodrigo Becao'nun durumuna ise son antrenmanın ardından teknik heyet karar verecek.Fenerbahçe'de Sivasspor müsabakası öncesinde 7 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Edin Dzeko, Dusan Tadic, Michy Batshuayi, Cengiz Ünder, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu ve Rodrigo Becao, kart görmesi durumunda Beşiktaş derbisinde oynayamayacak.EMS Yapı Sivasspor ile Fenerbahçe, oynanacak maçla Trendyol Süper Lig'de 36. kez karşı karşıya gelecek. Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında oynanan 35 müsabakadan 20'sini Fenerbahçe, 7'sini Sivasspor kazandı, 8 mücadele ise berabere sonuçlandı. Bu maçlarda Fenerbahçe'nin 75 golüne, Sivasspor 45 golle karşılık verdi. İki takım arasında ligin ilk devresinde oynanan müsabakayı Fenerbahçe sahasında 4-1 kazanmıştı.Fenerbahçe'nin, deplasmanda Sivasspor ile yaptığı lig maçlarında üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasında Sivas'ta oynanan 17 maçın 7'sini sarı-lacivertli ekip, 4'ünü ise ev sahibi takım kazanırken, 6 müsabaka berabere sonuçlandı. Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda 31 gol atarken, kalesinde 25 gol gördü.Fenerbahçe, Sivasspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2009-2010 sezonunda deplasmanda 5-1'lik sonuçla aldı. Sivasspor ise 2011-2012 ve 2013-2014 sezonlarında sahasındaki maçlardan 2-0 galip ayrıldı. Kırmızı-beyazlı takım, ayrıca 2019-2020'de evinde Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Öte yandan, 2010-2011 sezonunun son maçında Fenerbahçe'nin deplasmanda 4-3 galip gelerek şampiyonluğunu ilan ettiği ve 2013-2014 sezonunun ilk yarısında İstanbul'da sarı-lacivertlilerin 5-2 kazandığı karşılaşmalarda atılan 7'şer gol, iki takım arasındaki en gollü müsabakalar olarak kayıtlara geçti.