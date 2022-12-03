Campos listeye ekledi: Kim Min Jae

Napoli'deki performansıyla adından söz ettiren Kim Min Jae için Paris Saint-Germain devreye giriyor.



CAMPOS LİSTESİNE EKLEDİ



İtalyan basınında yer alan haberde, Inter'den Milan Skriniar'ı ısrarla isteyen PSG'nin sportif direktörü Luis Campos'un listesine Kim Min Jae'yi de eklediği belirtildi.



NAPOLI DE YENİ SÖZLEŞME İSTİYOR



Ancak PSG'nin, Güney Koreli oyuncunun transferi için yalnız olmadığı kaydedildi. Ayrıca Napoli'nin de Kim Min Jae ile yeni sözleşme imzalamak istediği ve 45 milyon euro olan serbest kalma bedelinden kurtulmayı planladığı aktarıldı.



DEĞERİ 35 MİLYON EURO



Fenerbahçe'den, Napoli'ye 18.5 milyon euro transfer olan 26 yaşındaki futbolcu İtalyan ekibinde 20 maçta sahaya çıkarken 2 kez fileleri havalandırdı.



Napoli ile mevcut sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden Kim Min Jae'nin güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösteriliyor.





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