Burslara zam gelecek mi? 2024 İOKBS- KYK bursu zammı

Yeni yılın gelmesiyle beraber İOKBS bursluluk ücreti, aileler ve öğrenciler tarafından merak ediliyor. İOKBS burs parası, memur maaşı katsayı oranına göre hesaplandığından yeni yılda artışa gidilecek. Burs ücretleri her yıl iki kere zamlanıyor. Burs ödemeleri ise illere göre farklı tarihlerde ödeniyor. Bu sebeple öğrenciler zamlı bursların hangi tarihte hesaplara yatırılacağını gündemine aldı. 2024 yılında memur maaşlarına %49.25 oranında artış yapılacak.

2024 İOKBS bursluluk ücreti henüz Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulmadı. Memur maaşlarına toplu sözleşme ve enflasyon rakamları dikkate alınarak %49.25 oranında zam yapılacak.

İOKBS bursluluk ücreti ise memur maaşı katsayı oranına göre hesaplanıyor. Son olarak Temmuz-Aralık 863 TL olarak bursluluk ücreti yatırılıyordu.

Bursluluk ücretine %30 zam yapılması durumunda 258 TL artacak ve 1.121 TL'ye yükselecek.

Bursluluk ücretine %40 zam yapılması durumunda 345 TL artacak ve 1208 TL olacak.

Bursluluk ücretine %50 zam yapılması durumunda ise 431 TL artacak ve 1293 TL'ye yükselecek.