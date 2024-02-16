Burslara zam gelecek mi? 2024 İOKBS- KYK bursu zammı

Yeni yılın gelmesiyle beraber İOKBS bursluluk ücreti, aileler ve öğrenciler tarafından merak ediliyor. İOKBS burs parası, memur maaşı katsayı oranına göre hesaplandığından yeni yılda artışa gidilecek. Burs ücretleri her yıl iki kere zamlanıyor. Burs ödemeleri ise illere göre farklı tarihlerde ödeniyor. Bu sebeple öğrenciler zamlı bursların hangi tarihte hesaplara yatırılacağını gündemine aldı. 2024 yılında memur maaşlarına %49.25 oranında artış yapılacak.
2024 İOKBS BURSLULUK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?
2024 İOKBS bursluluk ücreti henüz Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulmadı. Memur maaşlarına toplu sözleşme ve enflasyon rakamları dikkate alınarak %49.25 oranında zam yapılacak.
İOKBS bursluluk ücreti ise memur maaşı katsayı oranına göre hesaplanıyor. Son olarak Temmuz-Aralık 863 TL olarak bursluluk ücreti yatırılıyordu.
Bursluluk ücretine %30 zam yapılması durumunda 258 TL artacak ve 1.121 TL'ye yükselecek.
Bursluluk ücretine %40 zam yapılması durumunda 345 TL artacak ve 1208 TL olacak.
Bursluluk ücretine %50 zam yapılması durumunda ise 431 TL artacak ve 1293 TL'ye yükselecek.
2024 İOKBS ZAMLI BURSLULUK ÜCRETİ NE ZAMAN YATACAK?
Bursluluk ücreti her ayın 25'inden sonra hesaplara yatırılıyor. Bursluluk ücreti ödemeleri 12 ay üzerinden yapılıyor. İlköğretim 5,6,7,8 ile lise 9,10 ve 11'nci sınıf öğrencileri yeni burslarını 25 Ocak'tan sonra alacak. Bursluluk ücretleri illere göre farklı hesaplarda yatırılıyor.
YÖK BURSUNA ZAM MI GELDİ?
YÖK yaptığı açıklamada burslarda artışa gidildiğini açıkladı. Açıklamada "100/2000 YÖK Doktora Bursu" bir işte çalışmayan öğrenciler için 7 bin 500 liradan 12 bin liraya, çalışanlar için 2 bin 500 liradan 4 bin liraya yükseltildi." denildi.
LİSANS YÖK BURSU 3 BİN LİRA MI OLDU?
Ayrıca YÖK'ün belirlediği devlet üniversitelerindeki lisans programlarına ilk üç sırada yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere destek bursu veriliyor. "YÖK Lisans Destek Bursu" olarak adlandırılan bu burs ücretleri 1875 liradan 3 bin liraya çıktı.
TEBİP-LİSANS BURSU NE KADAR OLDU?
Temel Bilimler Üstün Başarı Sınıflarında eğitim gören lisans öğrencilerinin (TEBİP-Lisans) bursu 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltildi.
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