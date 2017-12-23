Bursaspor Gençlerbirliği maçı CANLI hangi kanalda saat kaçta?

Bursaspor-Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. Süper Ligi'nin 17. haftasında Bursaspor-Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek.
Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 17. haftasında oynanacak Bursaspor-Gençlerbirliği maçı naklen yayınlanacak.
23 Aralık Cumartesi günü saat 14.00'te oynanacak maç, beIN Sports 1 ekranında canlı olarak yayınlanacak.
Bursaspor-Gençlerbirliği maçı 23 Aralık Cumartesi günü saat 14.00'ten itibaren beIN Sports 1 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.
Genel Bilgiler
- Süper Lig 2017/2018 Sezonu 17. Hafta mücadelesinde, 24 puan 9 averaj ile 8. sırada yer alan Bursaspor, 13 puan -12 averaj ile 17. sırada yer alan Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor.
- Ev sahibi takımda Emre Taşdemir, misafir takımda ise Diallo Guidileye, Serdar Özkan, Luccas Claro sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.
- 45.000 kişi kapasiteli Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.Ev Sahibi
- Hakem Hüseyin Göçek yönetiminde çıktığı 28 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik, 10 mağlubiyet elde etti.Konuk Ekip
- 24 golle deplasmanda en fazla gol yiyen takım.
- Deplasmanda oynadığı son 8 maçta kalesinde gol gördü.
- 6 maçla deplasmanda en fazla mağlubiyet alan 4 takımdan biri.
- Hakem Hüseyin Göçek yönetiminde çıktığı 22 maçta 6 galibiyet, 9 beraberlik, 7 mağlubiyet elde etti.Son Karşılaşmalar
- Her iki takımda 4 galibiyet elde ederken, 2 maç berabere tamamlandı.
- Bursaspor 14 gol atarken, Gençlerbirliği 15 golle karşılık verdi.
- 4 maç 2,5 gol altında, 6 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.
- 7 maçta karşılıklı gol olurken, 3 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.
- 2-3 ve 4-6 gol aralığında biten 4'er maç bulunuyor.
- Bursaspor 2 ve Gençlerbirliği 7 maçta ilk golü atan taraf oldular.