Bursaspor Gençlerbirliği maçı CANLI hangi kanalda saat kaçta?

- Süper Lig 2017/2018 Sezonu 17. Hafta mücadelesinde, 24 puan 9 averaj ile 8. sırada yer alan Bursaspor, 13 puan -12 averaj ile 17. sırada yer alan Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor.- Ev sahibi takımda Emre Taşdemir, misafir takımda ise Diallo Guidileye, Serdar Özkan, Luccas Claro sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.- 45.000 kişi kapasiteli Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.- Hakem Hüseyin Göçek yönetiminde çıktığı 28 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik, 10 mağlubiyet elde etti.- 24 golle deplasmanda en fazla gol yiyen takım.- Deplasmanda oynadığı son 8 maçta kalesinde gol gördü.- 6 maçla deplasmanda en fazla mağlubiyet alan 4 takımdan biri.- Hakem Hüseyin Göçek yönetiminde çıktığı 22 maçta 6 galibiyet, 9 beraberlik, 7 mağlubiyet elde etti.- Her iki takımda 4 galibiyet elde ederken, 2 maç berabere tamamlandı.- Bursaspor 14 gol atarken, Gençlerbirliği 15 golle karşılık verdi.- 4 maç 2,5 gol altında, 6 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.- 7 maçta karşılıklı gol olurken, 3 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.- 2-3 ve 4-6 gol aralığında biten 4'er maç bulunuyor.- Bursaspor 2 ve Gençlerbirliği 7 maçta ilk golü atan taraf oldular.