Bursaspor Gençlerbirliği maçı CANLI hangi kanalda saat kaçta?

Bursaspor-Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının yanıtını arayanlar bu habere dikkat. Bursaspor-Gençlerbirliği maçının tarihi, saati, kanalı belli oldu. İşte detaylar...

23 Aralık 2017 02:40
Bursaspor Gençlerbirliği maçı CANLI hangi kanalda saat kaçta?
Bursaspor-Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. Süper Ligi'nin 17. haftasında Bursaspor-Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek.

BURSASPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? | Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 17. haftasında oynanacak Bursaspor-Gençlerbirliği maçı naklen yayınlanacak.

23 Aralık Cumartesi günü saat 14.00'te oynanacak maç, beIN Sports 1 ekranında canlı olarak yayınlanacak.

Bursaspor-Gençlerbirliği maçı 23 Aralık Cumartesi günü saat 14.00'ten itibaren beIN Sports 1 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.


Genel Bilgiler

- Süper Lig 2017/2018 Sezonu 17. Hafta mücadelesinde, 24 puan 9 averaj ile 8. sırada yer alan Bursaspor, 13 puan -12 averaj ile 17. sırada yer alan Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor.

- Ev sahibi takımda Emre Taşdemir, misafir takımda ise Diallo Guidileye, Serdar Özkan, Luccas Claro sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.

- 45.000 kişi kapasiteli Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Ev Sahibi

- Hakem Hüseyin Göçek yönetiminde çıktığı 28 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik, 10 mağlubiyet elde etti.

Konuk Ekip

- 24 golle deplasmanda en fazla gol yiyen takım.

- Deplasmanda oynadığı son 8 maçta kalesinde gol gördü.

- 6 maçla deplasmanda en fazla mağlubiyet alan 4 takımdan biri.

- Hakem Hüseyin Göçek yönetiminde çıktığı 22 maçta 6 galibiyet, 9 beraberlik, 7 mağlubiyet elde etti.

Son Karşılaşmalar

- Her iki takımda 4 galibiyet elde ederken, 2 maç berabere tamamlandı.

- Bursaspor 14 gol atarken, Gençlerbirliği 15 golle karşılık verdi.

- 4 maç 2,5 gol altında, 6 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.

- 7 maçta karşılıklı gol olurken, 3 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.

- 2-3 ve 4-6 gol aralığında biten 4'er maç bulunuyor.

- Bursaspor 2 ve Gençlerbirliği 7 maçta ilk golü atan taraf oldular.


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