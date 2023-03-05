Bursaspor Amedspor maçı canlı izle! Bursaspor Amedspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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TFF 2. Lig Beyaz Grup 23. hafta maçında Bursaspor ile Amedspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Bursaspor - Amedspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?Ev sahibi Bursaspor, ligde oynadığı 21 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Çorum FK'ye 3-0 kaybeden Bursaspor, topladığı 22 puanla 15. sırada yer alıyor.Konuk ekip Amedspor ise ligde oynadığı 22 maçta 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Somaspor ile 1-1 berabere kalan Amedspor, topladığı 41 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.Bursaspor - Amedspor maçı 5 Mart Pazar günü saat 14:00'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.Bursaspor Amedspor takımları arasındaki zorlu karşılaşmayı aşağıdaki link üzerinden canlı seyredebilirsiniz...NOT: SSport, Bein Sports gibi çeşitli platformlar üzerinden yayınlanan spor müsabakalarını izleyebilmek için bu yayıncı kuruluşlara üye olmanız gerekebilmektedir.Bursaspor ile Amed Sportif Faaliyetler arasında Bursa'da oynanacak olan karşılaşmayı yaklaşık 40 bin taraftar takip edecek. 44 bin kapasiteli Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda biletlerin neredeyse tamamı satıldı. Yaklaşık 40 bin Bursaspor taraftarının yer alacağı karşılaşma TFF 2. Lig'de de seyirci rekorunun kırılmasına neden olacak.İki takım arasındaki kritik müsabakayı hakem Kutluhan Bilgiç yönetecek. Kutluhan Bilgiç'inyardımcılığını Çağrıcan Pazarcıklı ve Akın Karabacak yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Murat Türkoğlu olacak.TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 16. haftasında deplasmanda Arnavutköy Belediyespor'a 3-0 mağlup olan Bursaspor'da puan kayıpları devam ediyor. 1 puan ortalaması ile maçlarını oynayan yeşil-beyazlı takım ateş hattından çıkamıyor. Çıktığı 15 maçta 15 puan toplayan Bursaspor, tam 30 puan kaybederek taraftarını bu sezon da üzmeye devam etti. Yeşil-beyazlı taraftarlar son oynanan Arnavutköy deplasmanında da maçı erken terk ederek takımlarını protesto etti.İkinci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Amedspor, bugün saat 14:00'teki karşılaşma öncesi dün gece Bursa'ya geldi.Bir grup, futbolcuların kaldığı otelin önüne giderek sloganlar attı, Mehter Marşı çaldı.Otelin önünde çok sayıda meşalenin yanı sıra, alev ve ses saçan patlayıcılar da patlatıldı.Amedspor taraftarları, Twitter hesabı üzerinden oyuncuların hedef alındığı görüntüleri paylaşarak Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) çağrı yaptı: