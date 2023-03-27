Haber Tarihi: 27 Mart 2023 12:19 - Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2023 12:19

Burç tarihleri değişti mi? 2023 yeni burç tarihleri

'Burçların tarihleri değişti' iddiası sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasında geliyor. Ortaya atılan "Yıldızların dünyaya göre konumu değişti, dolayısıyla burçların tarihleri de değişti" iddiası NASA'ya dayandırılıyor. İddiaya göre, Dünya'dan görülen yıldızların 3 bin yıl öncesine göre farklı konumda olduğu gerekçesiyle burçların tarihi değişiyor. 13. yeni bir burç olduğu iddiası ortaya atıldı. Peki, burçlar değişti mi? Burcum ne oldu? İşte Nasa'ya göre yeni burç tarihleri…

Burç tarihleri değişti mi? 2023 yeni burç tarihleri
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NASA, Dünya'nın yörüngesel salınımı değiştiği için burçların tarihlerinin de değiştiğini açıkladı. Örnek vermek gerekirse; 23 Temmuz-22 Ağustos arası doğanlar artık Aslan değil Yengeç Burcu! 

BURÇ TARİHLERİ DEĞİŞTİ Mİ?
Dünya üzerindeki neredeyse her ülkeyi etkileyen corona virüs ile uğraştığımız şu günlerde "burçlar değişti" iddiası yeniden gündeme geldi.
Son günlerde pek çok haber platformunda yer alan haberlerin kaynağı ise NASA'nın yayınladığı 2016 yılına ait bir blog yazısına dayanıyor.

NASA geçtiğimiz yıllarda gençler için kaleme alınan ve resmi sitesinde yer alan bir makalede benzer bir iddiaya yer verilmiş, bu konunun bilimi kapsamamasına rağmen "eğer kapsasaydı bile Dünya'nın ekseni değiştiği için burçlar değişirdi" ifadesine yer verilmişti.

NASA'DAN YENİ AÇIKLAMA

Pek çok haber platformunda yer alan haberlerden sonra NASA konu ile ilgili yeni bir açıklamada bulundu. NASA'nın resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bşrkaç yılda bir yeniden ortaya çıkan burçlar değişti haberleri ile ilgili yorumlarınızı gördük. NASA olarak burçları değiştirmedik. Babilliler 3 bin yıl önce takımyıldızlarını bulduğunda 13'üncü burcu boş bırakmayı seçti. Biz sadece matematiksel hesaplamaya imza attık."

NASA burçların gerçeği yansıtmadığını belirtiyor. Ancak söz konusu matematiksel hesaplamaya göre, 12 değil 13 adet burç olması gerekiyor. İşte o iddiaya göre değişen burçlar...

KOÇ: 18 Nisan-13 Mayıs

BOĞA: 13 Mayıs-21 Haziran

İKİZLER: 21 Haziran-20 Temmuz


YENGEÇ: 20 Temmuz-10 Ağustos

ASLAN: 10 Ağustos-16 Eylül

BAŞAK: 16 Eylül-30 Ekim

TERAZİ: 30 Ekim-23 Kasım

AKREP: 23 Kasım-29 Kasım

YAY: 17 Aralık-20 Ocak

OĞLAK: 20 Ocak-16 Şubat

KOVA: 16 Şubat-11 Mart

BALIK: 11 Mart-18 Nisan

YILAN: 29 Kasım-17 Aralık
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