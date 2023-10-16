Bugün yağmur var mı? 16 Ekim yağmur yağacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir...

Bir süredir devam eden hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği süreç, bugün sona eriyor. İstanbullular ise bugünün hava durumunu merak ederken Bugün yağmur var mı? 16 Ekim İstanbul'da yağmur yağacak mı, saat kaçta? sorularına yanıt aradı. Detaylar haberimizde yer alıyor.
BUGÜN YAĞMUR VAR MI, YAĞACAK MI?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Denizli, Aydın'ın doğusu, Muğla'nın iç kesimleri, Antalya'nın içbatı kesimleri ve Hatay kıyıları ile zamanla Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu (Ardahan, Kars, Iğdır ve Van hariç) ile Muğla, Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli, Eskişehir, Konya'nın batısı, Tokat ve Karaman çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların bu gece saatlerinde Osmaniye, K. Maraş'ın batısı ve Hatay kıyılarında, yarın Doğu Akdeniz, Malatya, Bingöl, Muş ve Bitlis çevreleri ile Niğde ve Kayseri'nin doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece ve bugün sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege ile Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor. HAVA NASIL OLACAK? MARMARAParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve doğu kesimlerinde bu gece ve bugün sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE 11°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 14°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
SAKARYA 12°C, 24°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 12°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
Son dakika sağanak yağış uyarısı | Bugün (15 Ekim Pazar) hava nasıl olacak Yağmur yağacak mı Meteoroloji il il hava durumu tahminleri yayınlandı
EGE
Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Aydın'ın doğusu, Muğla ve Denizli çevrelerinin bugün öğle saatlerinden sonra Muğla, Denizli, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu gece ve bugün sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 7°C, 22°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 13°C, 27°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatleri ile bugün öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 14°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 13°C, 29°C
Parçalı bulutlu AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Antalya'nın batı kesimleri ile Hatay kıyıları, zamanla bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren Osmaniye, Hatay kıyıları ile K. Maraş'ın batısında, bugün Doğu Akdeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA 18°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA 19°C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde batı kesimleri ile zamanla il genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 17°C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MERSİN 19°C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Kayseri çevreleri ile bugün Eskişehir, Konya'nın batısı, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün Kayserinin doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA 9°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 4°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
Son dakika sağanak yağış uyarısı | Bugün (15 Ekim Pazar) hava nasıl olacak Yağmur yağacak mı Meteoroloji il il hava durumu tahminleri yayınlandı
ESKİŞEHİR 7°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 9°C, 21°C
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu gece ve bugün sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU 5°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 10°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 5°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 13°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 9°C, 25°C
Parçalı , zamanla yer yer çok bulutlu
SAMSUN 13°C, 22°C
Parçalı bulutlu
TOKAT 8°C, 24°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu,bugün öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
TRABZON 15°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, bugün zamanla yer yer çok bulutlu, bugün güney ve batı kesimleri ile Erzurum çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün öğle saatlerinden sonra Malatya, Bingöl ve Bitlis çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. bugün güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.
KARS 3°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, bugün zamanla yer yer çok bulutlu
ERZURUM 3°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, bugün zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
MALATYA 8°C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
VAN 7°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, bugün zamanla yer yer çok bulutlu GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Şanlıurfa'nın batı kesimlerinin, bugün bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. bugün güney kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.
DİYARBAKIR 10°C, 25°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bugün aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP 14°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT 14°C, 27°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bugün aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 19°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren batısı ile zamanla il geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı