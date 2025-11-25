Haber Tarihi: 25 Kasım 2025 11:50 - Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2025 11:50

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 25 Kasım 2025

Bugün (25 Kasım) kimin maçı var, hangi maç var? Bugün maç var mı, hangi maçlar var? soruları futbolsevler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig, TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, Championship, Portekiz Premier Lig gibi önemli liglerin yanı sıra, basketbol ve voleybol maçlarının günün spor takviminde yer alıp almadığı merak ediliyor. İşte 25 Kasım maç takvimi

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 25 Kasım 2025
Abone Ol
25 Kasım Salı bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 25 Kasım Salı günün maçları listesi...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ MAÇLAR VAR?

25 Kasım Salı günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 25 Kasım maç takvimi

25 KASIM GÜNÜN MAÇLARI

14:00 – Galatasaray U19 vs Union Saint-Gilloise U19 (TRT Spor)

20:45 – Galatasaray vs Union Saint-Gilloise (TRT 1)

20:45 – Ajax vs Benfica (Tabii Tabii)

23:00 – Bodo Glimt vs Juventus (Tabii Tabii)

23:00 – Chelsea vs Barcelona (Tabii Tabii)

23:00 – Dortmund vs Villarreal (Tabii Tabii)

23:00 – Manchester City vs Bayer Leverkusen (Tabii Tabii)

23:00 – Marsilya vs Newcastle (Tabii Tabii)

23:00 – Napoli vs Karabağ (Tabii Tabii)

23:00 – Slavia Prag vs Athletic Bilbao (Tabii Tabii)

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Slavia Prag - Athletic Bilbao maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Slavia Prag - Athletic Bilbao maçı canlı izle şifresiz Gündem Slavia Prag - Athletic Bilbao maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Slavia Prag - Athletic Bilbao maçı canlı izle şifresiz
Napoli - Karabağ maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Napoli - Karabağ maçı canlı izle şifresiz Gündem Napoli - Karabağ maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Napoli - Karabağ maçı canlı izle şifresiz
Marsilya - Newcastle maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Marsilya - Newcastle maçı canlı izle şifresiz Gündem Marsilya - Newcastle maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Marsilya - Newcastle maçı canlı izle şifresiz
Manchester City - Bayer Leverkusen maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Manchester City - Bayer Leverkusen maçı canlı izle şifresiz Gündem Manchester City - Bayer Leverkusen maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Manchester City - Bayer Leverkusen maçı canlı izle şifresiz
Dortmund - Villarreal maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Dortmund - Villarreal maçı canlı izle şifresiz Gündem Dortmund - Villarreal maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Dortmund - Villarreal maçı canlı izle şifresiz
Chelsea - Barcelona maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Chelsea - Barcelona maçı canlı izle şifresiz Gündem Chelsea - Barcelona maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Chelsea - Barcelona maçı canlı izle şifresiz
Bodo Glimt - Juventus maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Bodo Glimt - Juventus maçı canlı izle şifresiz Gündem Bodo Glimt - Juventus maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Bodo Glimt - Juventus maçı canlı izle şifresiz
Ajax - Benfica maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Ajax - Benfica maçı canlı izle şifresiz Gündem Ajax - Benfica maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Ajax - Benfica maçı canlı izle şifresiz
Galatasaray - Union Saint-Gilloise maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Galatasaray - Union Saint-Gilloise maçı canlı izle şifresiz Gündem Galatasaray - Union Saint-Gilloise maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Galatasaray - Union Saint-Gilloise maçı canlı izle şifresiz
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Galatasaray - Union Saint-Gilloise: Muhtemel 11'ler
2
Warner Bros'tan Kerem Aktürkoğlu yalanlaması
3
Everton, takım içi krize rağmen 12 yıl sonra Old Trafford'da kazandı!
4
Türkiye'de bahis şikesi itirafı; Başsavcılığa gitti!
5
Fatih Tekke'den sakatlık açıklaması: Edin Vişça!
6
Trabzonspor'a kötü haber: Edin Vişça
7
Galatasaray'da Singo planları sakatlıkla bozuldu

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.