Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 25 Kasım 2025

14:00 – Galatasaray U19 vs Union Saint-Gilloise U19 (TRT Spor)

20:45 – Galatasaray vs Union Saint-Gilloise (TRT 1)

20:45 – Ajax vs Benfica (Tabii Tabii)

23:00 – Bodo Glimt vs Juventus (Tabii Tabii)

23:00 – Chelsea vs Barcelona (Tabii Tabii)

23:00 – Dortmund vs Villarreal (Tabii Tabii)

23:00 – Manchester City vs Bayer Leverkusen (Tabii Tabii)

23:00 – Marsilya vs Newcastle (Tabii Tabii)

23:00 – Napoli vs Karabağ (Tabii Tabii)

23:00 – Slavia Prag vs Athletic Bilbao (Tabii Tabii)

25 Kasım Salı bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 25 Kasım Salı günün maçları listesi...25 Kasım Salı günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 25 Kasım maç takvimi