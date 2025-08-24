Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 24 Ağustos 2025

Haber Tarihi: 24 Ağustos 2025 16:08 - Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2025 16:08

Bugün (24 Ağustos) kimin maçı var, hangi maç var? Bugün maç var mı, hangi maçlar var? soruları futbolsevler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig, TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, Championship, Portekiz Premier Lig gibi önemli liglerin yanı sıra, basketbol ve voleybol maçlarının günün spor takviminde yer alıp almadığı merak ediliyor. İşte 24 Ağustos maç takvimi

24 Ağustos Pazar bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 24 Ağustos Pazar günün maçları listesi...
⌚ Saat: 14:30
⚽ Maç: Arminia Bielefeld - Dynamo Dresden
🏆 Lig: Almanya Bundesliga 2
📺 Kanallar: Tivibu Spor 2
--------------------------------------------------

⌚ Saat: 14:30
⚽ Maç: Darmstadt 98 - Hertha Berlin
🏆 Lig: Almanya Bundesliga 2
📺 Kanallar: Tivibu Spor 3, S Sport Plus
--------------------------------------------------

⌚ Saat: 14:30
⚽ Maç: Greuther Fürth - Holstein Kiel
🏆 Lig: Almanya Bundesliga 2
📺 Kanallar: Tivibu Spor 4
--------------------------------------------------

⌚ Saat: 16:00
⚽ Maç: Crystal Palace - Nottingham Forest
🏆 Lig: İngiltere Premier Lig
📺 Kanallar: Bein Sports 3, Idman TV
--------------------------------------------------

⌚ Saat: 16:00
⚽ Maç: Everton - Brighton
🏆 Lig: İngiltere Premier Lig
📺 Kanallar: Bein Sports 5
--------------------------------------------------

⌚ Saat: 16:00
⚽ Maç: Lorient - Rennes
🏆 Lig: Fransa Ligue 1
📺 Kanallar: Bein Sports 4
--------------------------------------------------

⌚ Saat: 16:00
⚽ Maç: Y.Malatyaspor - Bursaspor
🏆 Lig: TFF 2. Lig
📺 Kanallar: Bi Kanal
--------------------------------------------------

⌚ Saat: 16:00
⚽ Maç: Shamakhi - Sabah Bakü
🏆 Lig: Azerbaycan Premier Ligi
📺 Kanallar: CBC Sport
--------------------------------------------------

⌚ Saat: 16:30
⚽ Maç: Mainz - Köln
🏆 Lig: Almanya Bundesliga
📺 Kanallar: Tivibu Spor 1, S Sport Plus
--------------------------------------------------

⌚ Saat: 17:45
⚽ Maç: Ajax - Heracles
🏆 Lig: Hollanda Eredivisie
📺 Kanallar: Tivibu Spor 2, S Sport Plus
--------------------------------------------------

⌚ Saat: 18:00
⚽ Maç: Osasuna - Valencia
🏆 Lig: İspanya La Liga
📺 Kanallar: S Sport, Idman TV, S Sport Plus
--------------------------------------------------

⌚ Saat: 18:15
⚽ Maç: Le Havre - Lens
🏆 Lig: Fransa Ligue 1
📺 Kanallar: Bein Sports 5
--------------------------------------------------

⌚ Saat: 18:15
⚽ Maç: Strasbourg - Nantes
🏆 Lig: Fransa Ligue 1
📺 Kanallar: Bein Sports 4
--------------------------------------------------

⌚ Saat: 18:15
⚽ Maç: Toulouse - Brest
🏆 Lig: Fransa Ligue 1
📺 Kanallar: Bein Sports Max 2
--------------------------------------------------

⌚ Saat: 18:30
⚽ Maç: Monchengladbach - Hamburg
🏆 Lig: Almanya Bundesliga
📺 Kanallar: Tivibu Spor 3, S Sport Plus
--------------------------------------------------

⌚ Saat: 18:30
⚽ Maç: Fulham - Manchester Utd
🏆 Lig: İngiltere Premier Lig
📺 Kanallar: Bein Sports 3
--------------------------------------------------

⌚ Saat: 18:30
⚽ Maç: Turan - Araz
🏆 Lig: Azerbaycan Premier Ligi
📺 Kanallar: CBC Sport
--------------------------------------------------

⌚ Saat: 19:00
⚽ Maç: Elazığspor - Adana 01 FK
🏆 Lig: TFF 2. Lig
📺 Kanallar: Bi Kanal
--------------------------------------------------

⌚ Saat: 19:00
⚽ Maç: Batman Petrol - İnegölspor
🏆 Lig: TFF 2. Lig
📺 Kanallar: Yayın Yok
--------------------------------------------------

⌚ Saat: 19:00
⚽ Maç: Erzurumspor - Pendikspor
🏆 Lig: Trendyol 1. Lig
📺 Kanallar: TRT Spor, Bein Sports 2
--------------------------------------------------

⌚ Saat: 19:00
⚽ Maç: Boluspor - Keçiörengücü
🏆 Lig: Trendyol 1. Lig
📺 Kanallar: Bein Sports Max 1, tabii Spor 6
--------------------------------------------------

⌚ Saat: 19:00
⚽ Maç: Trabzonspor - Antalyaspor
🏆 Lig: Trendyol Süper Lig
📺 Kanallar: Bein Sports 1
--------------------------------------------------

⌚ Saat: 19:30
⚽ Maç: Cagliari - Fiorentina
🏆 Lig: İtalya Serie A
📺 Kanallar: Tivibu Spor 4, S Sport Plus
--------------------------------------------------

⌚ Saat: 19:30
⚽ Maç: Como - Lazio
🏆 Lig: İtalya Serie A
📺 Kanallar: S Sport 2, Tivibu Spor 1, S Sport Plus
--------------------------------------------------

⌚ Saat: 20:00
⚽ Maç: Porto - Casa Pia
🏆 Lig: Portekiz Liga NOS
📺 Kanallar: Tivibu Spor 2, S Sport Plus
--------------------------------------------------

⌚ Saat: 20:30
⚽ Maç: Real Sociedad - Espanyol
🏆 Lig: İspanya La Liga
📺 Kanallar: S Sport Plus
--------------------------------------------------

⌚ Saat: 20:30
⚽ Maç: Villarreal - Girona
🏆 Lig: İspanya La Liga
📺 Kanallar: S Sport, Idman TV, S Sport Plus
--------------------------------------------------

⌚ Saat: 21:30
⚽ Maç: Amedspor - Sivasspor
🏆 Lig: Trendyol 1. Lig
📺 Kanallar: TRT Spor, Bein Sports 2
--------------------------------------------------

⌚ Saat: 21:30
⚽ Maç: Ümraniyespor - Hatayspor
🏆 Lig: Trendyol 1. Lig
📺 Kanallar: Bein Sports Max 1, tabii Spor 6
--------------------------------------------------

⌚ Saat: 21:30
⚽ Maç: Konyaspor - Beşiktaş
🏆 Lig: Trendyol Süper Lig Ertelendi
📺 Kanallar: Yayın Yok
--------------------------------------------------

⌚ Saat: 21:30
⚽ Maç: Samsunspor - Kasımpaşa
🏆 Lig: Trendyol Süper Lig Ertelendi
📺 Kanallar: Yayın Yok
--------------------------------------------------

⌚ Saat: 21:30
⚽ Maç: Ç.Rizespor - Rams Başakşehir
🏆 Lig: Trendyol Süper Lig Ertelendi
📺 Kanallar: Yayın Yok
--------------------------------------------------

⌚ Saat: 21:30
⚽ Maç: Kayserispor - Galatasaray
🏆 Lig: Trendyol Süper Lig
📺 Kanallar: Bein Sports 1
--------------------------------------------------

⌚ Saat: 21:45
⚽ Maç: Atalanta - Pisa
🏆 Lig: İtalya Serie A
📺 Kanallar: Tivibu Spor 3, S Sport Plus
--------------------------------------------------

⌚ Saat: 21:45
⚽ Maç: Juventus - Parma
🏆 Lig: İtalya Serie A
📺 Kanallar: S Sport 2, CBC Sport, Tivibu Spor 1, S Sport Plus
--------------------------------------------------

⌚ Saat: 21:45
⚽ Maç: Lille - Monaco
🏆 Lig: Fransa Ligue 1
📺 Kanallar: Bein Sports 4
--------------------------------------------------

⌚ Saat: 22:30
⚽ Maç: Real Oviedo - Real Madrid
🏆 Lig: İspanya La Liga
📺 Kanallar: S Sport, Idman TV, S Sport Plus

