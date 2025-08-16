Haber Tarihi: 16 Ağustos 2025 18:04 - Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2025 18:04

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 16 Ağustos 2025

Bugün (16 Ağustos) kimin maçı var, hangi maç var? Bugün maç var mı, hangi maçlar var? soruları futbolsevler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig, TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, Championship, Portekiz Premier Lig gibi önemli liglerin yanı sıra, basketbol ve voleybol maçlarının günün spor takviminde yer alıp almadığı merak ediliyor. İşte 16 Ağustos maç takvimi

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 16 Ağustos 2025
16 Ağustos Cumartesi bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 16 Ağustos Cumartesi günün maçları listesi...

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ MAÇLAR VAR?

16 Ağustos Cumartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 16 Ağustos maç takvimi

16 AĞUSTOS GÜNÜN MAÇLARI

Trendyol Süper Lig

19:00 – Kocaelispor – Samsunspor - Bein Sports 1

21:30 – Alanyaspor – Çaykur Rizespor - Bein Sports 2

21:30 – Göztepe – Fenerbahçe - Bein Sports 1

Trendyol 1. Lig

16:30 – Keçiörengücü – İstanbulspor

19:00 – Sarıyer – Boluspor

21:30 – Adana Demirspor – Çorum FK

21:30 – Pendikspor – Bandırmaspor

Premier Lig

14:30 – Aston Villa – Newcastle - S Sport

17:00 – Brighton – Fulham - S Sport Plus

17:00 – Sunderland – West Ham - S Sport Plus

17:00 – Tottenham – Burnley - S Sport Plus

19:30 – Wolverhampton – Manchester City - S Sport

LaLiga

20:30 – Mallorca – Barcelona - S Sport Plus

22:30 – Alaves – Levante - S Sport Plus

22:30 – Valencia – Real Sociedad - S Sport

Almanya

Saat 16:30 - Sandhausen vs Leipzig

Saat 21:30 - Stuttgart vs Bayern Münih

Hollanda Eredivisie

Saat 19:45 - Excelsior vs Feyenoord

Portekiz Liga NOS

Saat 22:30 - Estrela vs Benfica

