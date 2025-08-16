Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 16 Ağustos 2025

16 Ağustos Cumartesi bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 16 Ağustos Cumartesi günün maçları listesi...



BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ MAÇLAR VAR?



16 Ağustos Cumartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 16 Ağustos maç takvimi



16 AĞUSTOS GÜNÜN MAÇLARI



Trendyol Süper Lig



19:00 – Kocaelispor – Samsunspor - Bein Sports 1



21:30 – Alanyaspor – Çaykur Rizespor - Bein Sports 2



21:30 – Göztepe – Fenerbahçe - Bein Sports 1



Trendyol 1. Lig



16:30 – Keçiörengücü – İstanbulspor



19:00 – Sarıyer – Boluspor



21:30 – Adana Demirspor – Çorum FK



21:30 – Pendikspor – Bandırmaspor



Premier Lig



14:30 – Aston Villa – Newcastle - S Sport



17:00 – Brighton – Fulham - S Sport Plus



17:00 – Sunderland – West Ham - S Sport Plus



17:00 – Tottenham – Burnley - S Sport Plus



19:30 – Wolverhampton – Manchester City - S Sport



LaLiga



20:30 – Mallorca – Barcelona - S Sport Plus



22:30 – Alaves – Levante - S Sport Plus



22:30 – Valencia – Real Sociedad - S Sport



Almanya



Saat 16:30 - Sandhausen vs Leipzig



Saat 21:30 - Stuttgart vs Bayern Münih



Hollanda Eredivisie



Saat 19:45 - Excelsior vs Feyenoord



Portekiz Liga NOS



Saat 22:30 - Estrela vs Benfica





