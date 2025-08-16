Haber Tarihi: 16 Ağustos 2025 18:04 -
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 16 Ağustos 2025
Bugün (16 Ağustos) kimin maçı var, hangi maç var? Bugün maç var mı, hangi maçlar var? soruları futbolsevler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig, TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, Championship, Portekiz Premier Lig gibi önemli liglerin yanı sıra, basketbol ve voleybol maçlarının günün spor takviminde yer alıp almadığı merak ediliyor. İşte 16 Ağustos maç takvimi
16 Ağustos Cumartesi bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 16 Ağustos Cumartesi günün maçları listesi...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ MAÇLAR VAR?
16 AĞUSTOS GÜNÜN MAÇLARI
Trendyol Süper Lig
19:00 – Kocaelispor – Samsunspor - Bein Sports 1
21:30 – Alanyaspor – Çaykur Rizespor - Bein Sports 2
21:30 – Göztepe – Fenerbahçe - Bein Sports 1
Trendyol 1. Lig
16:30 – Keçiörengücü – İstanbulspor
19:00 – Sarıyer – Boluspor
21:30 – Adana Demirspor – Çorum FK
21:30 – Pendikspor – Bandırmaspor
Premier Lig
14:30 – Aston Villa – Newcastle - S Sport
17:00 – Brighton – Fulham - S Sport Plus
17:00 – Sunderland – West Ham - S Sport Plus
17:00 – Tottenham – Burnley - S Sport Plus
19:30 – Wolverhampton – Manchester City - S Sport
LaLiga
20:30 – Mallorca – Barcelona - S Sport Plus
22:30 – Alaves – Levante - S Sport Plus
22:30 – Valencia – Real Sociedad - S Sport
Almanya
Saat 16:30 - Sandhausen vs Leipzig
Saat 21:30 - Stuttgart vs Bayern Münih
Hollanda Eredivisie
Saat 19:45 - Excelsior vs Feyenoord
Portekiz Liga NOS
Saat 22:30 - Estrela vs Benfica
