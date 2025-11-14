Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 14 Kasım 2025

DK Elemeler – Grup A

22:45 Lüksemburg – Almanya

22:45 Slovakya – Kuzey İrlanda

DK Elemeler – Grup G

20:00 Finlandiya – Malta

22:45 Polonya – Hollanda

DK Elemeler – Grup L

22:45 Cebelitarık – Karadağ

22:45 Hırvatistan – Faroe Adaları

La Liga 2

22:30 R. Valladolid – Las Palmas

14 Kasım Cuma bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 14 Kasım Cuma günün maçları listesi...14 Kasım Cuma günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 14 Kasım maç takvimi