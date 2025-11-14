Haber Tarihi: 14 Kasım 2025 12:42 - Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2025 12:42

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 14 Kasım 2025

Bugün (14 Kasım) kimin maçı var, hangi maç var? Bugün maç var mı, hangi maçlar var? soruları futbolsevler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig, TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, Championship, Portekiz Premier Lig gibi önemli liglerin yanı sıra, basketbol ve voleybol maçlarının günün spor takviminde yer alıp almadığı merak ediliyor. İşte 14 Kasım maç takvimi

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 14 Kasım 2025
Abone Ol
14 Kasım Cuma bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 14 Kasım Cuma günün maçları listesi...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ MAÇLAR VAR?

14 Kasım Cuma günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 14 Kasım maç takvimi

14 KASIM GÜNÜN MAÇLARI

DK Elemeler – Grup A

22:45 Lüksemburg – Almanya

22:45 Slovakya – Kuzey İrlanda

DK Elemeler – Grup G

20:00 Finlandiya – Malta

22:45 Polonya – Hollanda

DK Elemeler – Grup L

22:45 Cebelitarık – Karadağ

22:45 Hırvatistan – Faroe Adaları

La Liga 2

22:30 R. Valladolid – Las Palmas

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

İşte Beşiktaş'ta kritik toplantının saati! Beşiktaş İşte Beşiktaş'ta kritik toplantının saati!
Galatasaray'dan net karar: 60 milyon euro Galatasaray Galatasaray'dan net karar: 60 milyon euro
Menemen FK'da 3 oyuncu kadro dışı TFF 2. Lig Menemen FK'da 3 oyuncu kadro dışı
Galatasaray'dan Sacha Boey'a yakın takip! Galatasaray Galatasaray'dan Sacha Boey'a yakın takip!
ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON TAHMİNLER: 2026 Asgari ücret ne kadar olacak, refah payı olur mu? Yeni asgari ücret için toplantılar ne zaman? Gündem ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON TAHMİNLER: 2026 Asgari ücret ne kadar olacak, refah payı olur mu? Yeni asgari ücret için toplantılar ne zaman?
Göztepe'de Ruan kayıplarda Göztepe Göztepe'de Ruan kayıplarda
Sofyan Amrabat için maaş engeli! Fenerbahçe Sofyan Amrabat için maaş engeli!
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 14 Kasım 2025 Gündem Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 14 Kasım 2025
Acun Ilıcalı, Ada'da gündem oldu! Hull City Acun Ilıcalı, Ada'da gündem oldu!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Devin Özek: "Burada çaycı, emlakçı yaptılar!"
2
Jose Mourinho pusuda bekliyor
3
UEFA'dan Fenerbahçe ve Viktoria Plzen'e ceza!
4
Merih'ten geleceği için karar!
5
Manchester United'da iki veda kararı: Altay ve Onana!
6
Galatasaray'da Gabriel Sara için beklenti: 20 milyon Euro
7
Tedesco: "Galatasaray için konuştuk"

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.