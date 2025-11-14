Haber Tarihi: 14 Kasım 2025 12:42 -
Güncelleme Tarihi:
14 Kasım 2025 12:42
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 14 Kasım 2025
Bugün (14 Kasım) kimin maçı var, hangi maç var? Bugün maç var mı, hangi maçlar var? soruları futbolsevler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig, TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, Championship, Portekiz Premier Lig gibi önemli liglerin yanı sıra, basketbol ve voleybol maçlarının günün spor takviminde yer alıp almadığı merak ediliyor. İşte 14 Kasım maç takvimi
14 Kasım Cuma bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 14 Kasım Cuma günün maçları listesi...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ MAÇLAR VAR?
14 Kasım Cuma günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 14 Kasım maç takvimi 14 KASIM GÜNÜN MAÇLARI DK Elemeler – Grup A22:45 Lüksemburg – Almanya22:45 Slovakya – Kuzey İrlandaDK Elemeler – Grup G20:00 Finlandiya – Malta22:45 Polonya – HollandaDK Elemeler – Grup L22:45 Cebelitarık – Karadağ22:45 Hırvatistan – Faroe AdalarıLa Liga 222:30 R. Valladolid – Las Palmas
