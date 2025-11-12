Haber Tarihi: 12 Kasım 2025 09:37 - Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2025 09:37

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 12 Kasım 2025

Bugün (12 Kasım) kimin maçı var, hangi maç var? Bugün maç var mı, hangi maçlar var? soruları futbolsevler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig, TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, Championship, Portekiz Premier Lig gibi önemli liglerin yanı sıra, basketbol ve voleybol maçlarının günün spor takviminde yer alıp almadığı merak ediliyor. İşte 12 Kasım maç takvimi

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 12 Kasım 2025
12 Kasım Çarşamba bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 12 Kasım Çarşamba günün maçları listesi...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ MAÇLAR VAR?

12 Kasım Çarşamba günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 12 Kasım maç takvimi

12 KASIM GÜNÜN MAÇLARI

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

20:45 Bayern München - Arsenal (Disney+)

20:45 Barcelona - OH Leuven (Disney+)

23:00 Manchester United - PSG (Disney+)

23:00 Atletico Madrid - Juventus (Disney+)

23:00 Benfica - Twente (Disney+)

MİLLİ MAÇ TAKVİMİ

15 Kasım Cumartesi | 20.00 Türkiye - Bulgaristan

18 Kasım Salı | 22.45 İspanya - Türkiye

