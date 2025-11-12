Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 12 Kasım 2025

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

20:45 Bayern München - Arsenal (Disney+)

20:45 Barcelona - OH Leuven (Disney+)

23:00 Manchester United - PSG (Disney+)

23:00 Atletico Madrid - Juventus (Disney+)

23:00 Benfica - Twente (Disney+)

MİLLİ MAÇ TAKVİMİ

15 Kasım Cumartesi | 20.00 Türkiye - Bulgaristan

18 Kasım Salı | 22.45 İspanya - Türkiye

12 Kasım Çarşamba bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 12 Kasım Çarşamba günün maçları listesi...12 Kasım Çarşamba günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 12 Kasım maç takvimi