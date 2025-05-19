Haber Tarihi: 19 Mayıs 2025 11:11 - Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2025 11:11

BUGÜN 19 MAYIS BANKALAR AÇIK MI? 19 Mayıs'ta bugün bankalar tatil mi, kapalı mı, açık mı, EFT ve havale ne zaman hesaba geçer?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının gelmesiyle birlikte, resmi kurumların ve özel sektörün çalışma durumu merak konusu oldu. Bayram günü bankacılık işlemleri yapacak olan vatandaşlar, "19 Mayıs'ta bankalar açık mı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 19 Mayıs'ta bankaların çalışma durumu ve EFT-havale işlemleriyle ilgili detaylar...

BUGÜN 19 MAYIS BANKALAR AÇIK MI? 19 Mayıs'ta bugün bankalar tatil mi, kapalı mı, açık mı, EFT ve havale ne zaman hesaba geçer?
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 106. yıl dönümü tüm yurtta büyük bir coşku ile kutlanacak. Resmi tatiller arasında yer alan 19 Mayıs'ta bankaların çalışma durumu merak konusu oldu. Bu noktada bankada işlemleri olan vatandaşlar, ''19 Mayıs bankalar açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs 2025 Pazartesi bankalar tatil mi, EFT ve havale yapılır mı?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte detaylar...

19 MAYIS'TA BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatiller arasında yer almaktadır. Bu nedenle birçok kurum ve kuruluş faaliyetlerine ara verecek.

Buna göre; 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü bankalar kapalı olacak.

19 MAYIS'TA EFT VE HAVALE YAPILIR MI, HESABA NE ZAMAN GEÇER?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın yanı sıra hiçbir resmi tatilde EFT işlemi yapılamaz. İnternet üzerinden veya ATM'den yaptığınız EFT işlemi, sonraki ilk iş günü gerçekleşir.

Buna göre EFT işlemleri, 20 Mayıs 2025 Salı günü gerçekleşecek.

Havale ise aynı bankalar üzerinden yapıldığından mobil bankacılık veya internet bankacılığı üzerinden 7/24 gerçekleştirilebiliyor.

Ayrıca FAST sistemi ile de 7/24 bankalar arası veya kişiye anlık para transferi yapılabiliyor.

BANKALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Bankalar bir günlük resmi tatilin ardından 20 Mayıs 2025 Salı günü hizmet vermeye devam edecek.

Bireysel ve kurumsal bankacılıkta acil işlemleri olanlar şubeler yerine mobil bankacılığa ve müşteri hizmetlerine başvurabilir.

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BUGÜN 19 MAYIS BANKALAR AÇIK MI? 19 Mayıs'ta bugün bankalar tatil mi, kapalı mı, açık mı, EFT ve havale ne zaman hesaba geçer? Gündem BUGÜN 19 MAYIS BANKALAR AÇIK MI? 19 Mayıs'ta bugün bankalar tatil mi, kapalı mı, açık mı, EFT ve havale ne zaman hesaba geçer?
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