Bucaspor'dan profesyonel imza atağı

Transfer yasağı bulunan TFF 2. Lig ekiplerinden Bucaspor 1928, altyapısından yetişen 4 futbolcuyla profesyonel sözleşme imzaladı.

calendar 22 Ağustos 2025 13:49
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Bucaspor'dan profesyonel imza atağı
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk maçında pazar günü Karaman FK'ya konuk olacak transfer yasaklısı Bucaspor 1928, altyapısından yetişen 4 futbolcuyla profesyonel sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Akademimizde yetişmiş olan Ahmet Geçgel, Hasancan Yıldız, Aybars Gök, Burak Bozkuyu ile Onursal Başkanımız Sayın Nezir Aktaş'ın da katılımıyla bugün profesyonel futbolcu sözleşmesi imzalanmıştır. Futbolcularımız adım attıkları profesyonellik hayatlarında başarılar dileriz" denildi.

Buca ekibinde 3 hafta önce Buğra Çiçek, Ali Emir Pervanlar, Berke Örer, Umut Hepdemirgil ve Oğuz Taylan Caner de profesyonel yapılmıştı.

 
 

