Haber Tarihi: 26 Mart 2023 14:39 - Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2023 14:39

Buç tarihleri değişti mi? 2023 yeni burç tarihleri

'Burçların tarihleri değişti' iddiası sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasında geliyor. Ortaya atılan "Yıldızların dünyaya göre konumu değişti, dolayısıyla burçların tarihleri de değişti" iddiası NASA'ya dayandırılıyor. İddiaya göre, Dünya'dan görülen yıldızların 3 bin yıl öncesine göre farklı konumda olduğu gerekçesiyle burçların tarihi değişiyor. 13. yeni bir burç olduğu iddiası ortaya atıldı. Peki, burçlar değişti mi? Burcum ne oldu? İşte Nasa'ya göre yeni burç tarihleri…

Buç tarihleri değişti mi? 2023 yeni burç tarihleri
Abone Ol
NASA, Dünya'nın yörüngesel salınımı değiştiği için burçların tarihlerinin de değiştiğini açıkladı. Örnek vermek gerekirse; 23 Temmuz-22 Ağustos arası doğanlar artık Aslan değil Yengeç Burcu! 

BURÇ TARİHLERİ DEĞİŞTİ Mİ?
Dünya üzerindeki neredeyse her ülkeyi etkileyen corona virüs ile uğraştığımız şu günlerde "burçlar değişti" iddiası yeniden gündeme geldi.
Son günlerde pek çok haber platformunda yer alan haberlerin kaynağı ise NASA'nın yayınladığı 2016 yılına ait bir blog yazısına dayanıyor.

NASA geçtiğimiz yıllarda gençler için kaleme alınan ve resmi sitesinde yer alan bir makalede benzer bir iddiaya yer verilmiş, bu konunun bilimi kapsamamasına rağmen "eğer kapsasaydı bile Dünya'nın ekseni değiştiği için burçlar değişirdi" ifadesine yer verilmişti.

NASA'DAN YENİ AÇIKLAMA

Pek çok haber platformunda yer alan haberlerden sonra NASA konu ile ilgili yeni bir açıklamada bulundu. NASA'nın resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bşrkaç yılda bir yeniden ortaya çıkan burçlar değişti haberleri ile ilgili yorumlarınızı gördük. NASA olarak burçları değiştirmedik. Babilliler 3 bin yıl önce takımyıldızlarını bulduğunda 13'üncü burcu boş bırakmayı seçti. Biz sadece matematiksel hesaplamaya imza attık."

NASA burçların gerçeği yansıtmadığını belirtiyor. Ancak söz konusu matematiksel hesaplamaya göre, 12 değil 13 adet burç olması gerekiyor. İşte o iddiaya göre değişen burçlar...

KOÇ: 18 Nisan-13 Mayıs

BOĞA: 13 Mayıs-21 Haziran

İKİZLER: 21 Haziran-20 Temmuz


YENGEÇ: 20 Temmuz-10 Ağustos

ASLAN: 10 Ağustos-16 Eylül

BAŞAK: 16 Eylül-30 Ekim

TERAZİ: 30 Ekim-23 Kasım

AKREP: 23 Kasım-29 Kasım

YAY: 17 Aralık-20 Ocak

OĞLAK: 20 Ocak-16 Şubat

KOVA: 16 Şubat-11 Mart

BALIK: 11 Mart-18 Nisan

YILAN: 29 Kasım-17 Aralık
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Haber ile daha fazlasına ulaşın:

Diğer Haberler

Denizlispor'da Kemal Kılıç dönemi! Spor Toto 1. Lig Denizlispor'da Kemal Kılıç dönemi!
Balıkesirspor umut vermiyor Spor Toto 2. Lig Balıkesirspor umut vermiyor
Kemal Zorlu'ya veda Spor Toto 1. Lig Kemal Zorlu'ya veda
Karabağ Galatasaray maçı canlı izle! İşte GS Qarabağ maçı canlı yayını Gündem Karabağ Galatasaray maçı canlı izle! İşte GS Qarabağ maçı canlı yayını
Karabağ Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Karabağ Galatasaray maç kadrosu ve muhtemel 11'ler Gündem Karabağ Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Karabağ Galatasaray maç kadrosu ve muhtemel 11'ler
Antalya'da depremzedeler için özel turnuvası Futbol Antalya'da depremzedeler için özel turnuvası
Buç tarihleri değişti mi? 2023 yeni burç tarihleri Gündem Buç tarihleri değişti mi? 2023 yeni burç tarihleri
Banyo yapmak orucu bozar mı? Oruçluyken banyo yapılır mı? (Diyanet 2023) Gündem Banyo yapmak orucu bozar mı? Oruçluyken banyo yapılır mı? (Diyanet 2023)
Ümit Milli Takım'ın rakibi Kosova Milli Takım Ümit Milli Takım'ın rakibi Kosova
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Trabzonspor, Fatih Terim'i istiyor!
2
Abdülkerim Bardakçı: "Kadrodan nasıl çıktım anlamadım"
3
Ada'dan Dele Alli açıklaması: "Yazın göreceğiz"
4
Hırvatistan'a son dakika sürprizi
5
Thomas Tuchel: "Teklif beklemiyordum"
6
Galatasaray'ın rakibi Karabağ
7
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Almanların radarında!

SON HABERLER

yukarı ok