Buç tarihleri değişti mi? 2023 yeni burç tarihleri

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NASA, Dünya'nın yörüngesel salınımı değiştiği için burçların tarihlerinin de değiştiğini açıkladı. Örnek vermek gerekirse; 23 Temmuz-22 Ağustos arası doğanlar artık Aslan değil Yengeç Burcu!Dünya üzerindeki neredeyse her ülkeyi etkileyen corona virüs ile uğraştığımız şu günlerde "burçlar değişti" iddiası yeniden gündeme geldi.Son günlerde pek çok haber platformunda yer alan haberlerin kaynağı ise NASA'nın yayınladığı 2016 yılına ait bir blog yazısına dayanıyor.NASA geçtiğimiz yıllarda gençler için kaleme alınan ve resmi sitesinde yer alan bir makalede benzer bir iddiaya yer verilmiş, bu konunun bilimi kapsamamasına rağmen "eğer kapsasaydı bile Dünya'nın ekseni değiştiği için burçlar değişirdi" ifadesine yer verilmişti.Pek çok haber platformunda yer alan haberlerden sonra NASA konu ile ilgili yeni bir açıklamada bulundu. NASA'nın resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Bşrkaç yılda bir yeniden ortaya çıkan burçlar değişti haberleri ile ilgili yorumlarınızı gördük. NASA olarak burçları değiştirmedik. Babilliler 3 bin yıl önce takımyıldızlarını bulduğunda 13'üncü burcu boş bırakmayı seçti. Biz sadece matematiksel hesaplamaya imza attık."NASA burçların gerçeği yansıtmadığını belirtiyor. Ancak söz konusu matematiksel hesaplamaya göre, 12 değil 13 adet burç olması gerekiyor. İşte o iddiaya göre değişen burçlar...KOÇ: 18 Nisan-13 MayısBOĞA: 13 Mayıs-21 HaziranİKİZLER: 21 Haziran-20 TemmuzYENGEÇ: 20 Temmuz-10 AğustosASLAN: 10 Ağustos-16 EylülBAŞAK: 16 Eylül-30 EkimTERAZİ: 30 Ekim-23 KasımAKREP: 23 Kasım-29 KasımYAY: 17 Aralık-20 OcakOĞLAK: 20 Ocak-16 ŞubatKOVA: 16 Şubat-11 MartBALIK: 11 Mart-18 NisanYILAN: 29 Kasım-17 Aralık