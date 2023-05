Bu sene karne ne zaman alınacak 2023

e-karne görüntüleme ekranı bugün milyonlarca öğrenci ve veli tarafından ziyaret ediliyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk dönemi 20 Ocak itibariyle son buluyor. Öğrenciler dönem yarıyıl tatiline girerken, dönem boyunca yazılı ve sözlü sınavlar ile performans ödevlerinden aldıkları notları dijital ortamda görüntülenebilecek. Peki, E-Okul VBS girişi nasıl yapılır? MEB e-okuldan karne notlarına nasıl bakılır? İşte 2023 e-karne görüntüleme ekranıe-Okul sistemine giriş yapabilmek için https://eokulyd.meb.gov.tr/ internet adresini açın. Belirlenen adreste ekranın sağında "Veli Bilgilendirme Sistemi" yazan yere tıklayın. (Öğrencilerin ve velilerin sisteme giriş yapabilmeleri için "Veli Bilgilendirme Sistemi" yazan kutucuğa tıklamaları ardından ise ekranda istenilen bilgileri girmeleri gerekiyor.)İkinci aşamada istenen öğrencinin kimlik bilgileri ve okul bilgileri girilir ve sistem açılır.Açılan ekranda sol menüde Devamsızlık Bilgisi, Not Bilgisi, Haftalık Ders Programı, Sınav Tarihleri, Aldığı Belgeler, Okuduğu Kitaplar, Davranış Notları, Diploma Puanı, Yıl Sonu Notları ve Nakil Durumu gibi seçenekler yer almaktadır.Öğrenciler e-okul girişi yaparak e karnelerini görüntüleyebilecekler.e-okul giriş üzerinden ayrca; Devamsızlık, not ortalaması, sınav sonuçları ve takdir-teşekkür belgeleri de görüntülenebiliyor.Karne notu ortalaması özellikle ilkokuldan ortaokula, ortaokuldan liseye ve liseden üniversiteye geçişlerde öğrenciler için büyük önem taşıyor. Bu nedenle de her dönem sonunda öğrenciler karne notu ortalaması hesabı yapıyor.Karne notu hesaplaması yapılırken, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanıyor ve çıkan rakam, toplam yazılı sayısına bölünüyor.Bu işlem tüm dersler için tek tek yapılır ve çıkan notlar toplanır.Ardından elde edilen puan öğrencinin o dönem aldığı ders sayısına bölünür.Çıkan sayı karne notu ortalamasıdır.Karne notu 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi almaya hak kazanır.