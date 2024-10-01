Haber Tarihi: 01 Ekim 2024 17:12 - Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2024 17:12

Borsa Neden Düşüyor, Düştü? Son dakika 1 Ekim 2024

1 Ekim 2024: Son dakika... Borsa İstanbul neden düştü, düşüyor? İran'ın İsrail'e füze saldırısı yapmaya hazırlandığına dair Beyaz Saray'da üst düzey bir yetkilinin iddiası sonrası borsalarda satış var..

Borsa Neden Düşüyor, Düştü? Son dakika 1 Ekim 2024
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Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi günü 1,14% değer kaybederek 9.665,78 puandan kapadı. Bankacılık endeksi 1,135, holding endeksi 1,115 değer kaybetti.

Metal ana sanayi ve sigorta 1,49% ile en fazla kazandıran iki sektör olurken, sektör endekslerinde en çok kaybettiren 2,53% ile spor olarak kaydedildi.

Borsa Neden Düşüyor?

Borsa İstanbul'daki düşüşün sebebi olarak; yüksek seyreden mevduat faiz oranları gösterilebilir.

Diğer yandan küresel piyasalarda ABD seçimleri ile enflasyonla mücadelenin resesyonla sonuçlanıp, sonuçlanmayacağına yönelik bekleyiş, yatırımcıların riskli varlıklara olan iştahını sınırlı da olsa baskılıyor. Öte yandan Ortadoğu'da yaşanan jeopolitik gerilimler de küresel piyasalarda risk iştahını baskılayıcı unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.

Küresel piyasalarda Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşması ve ABD'deki istihdam raporu bu hafta yatırımcılar tarafından izlenecek.

Borsa Bugün Neden Düştü, Düşüyor?

Beyaz Saray'da bir yetkili, İran'ın İsrail'e füze saldırısına hazırlandığına dair işaretler aldıklarını belirtti.

İsmini vermek istemeyen yetkili, ABD'nin, olası saldırı karşısında İsrail'in savunma hazırlıklarını aktif olarak desteklediklerini bildirdi.

Açıklama, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine kara operasyonu başlattığı haberinin ardından geldi. İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı, bölgesel ve hedefli kara harekâtına başladığını duyurmuştu.
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