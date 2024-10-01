Borsa Neden Düşüyor, Düştü? Son dakika 1 Ekim 2024

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi günü 1,14% değer kaybederek 9.665,78 puandan kapadı. Bankacılık endeksi 1,135, holding endeksi 1,115 değer kaybetti.

Metal ana sanayi ve sigorta 1,49% ile en fazla kazandıran iki sektör olurken, sektör endekslerinde en çok kaybettiren 2,53% ile spor olarak kaydedildi.

Borsa İstanbul'daki düşüşün sebebi olarak; yüksek seyreden mevduat faiz oranları gösterilebilir.

Diğer yandan küresel piyasalarda ABD seçimleri ile enflasyonla mücadelenin resesyonla sonuçlanıp, sonuçlanmayacağına yönelik bekleyiş, yatırımcıların riskli varlıklara olan iştahını sınırlı da olsa baskılıyor. Öte yandan Ortadoğu'da yaşanan jeopolitik gerilimler de küresel piyasalarda risk iştahını baskılayıcı unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.