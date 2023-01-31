Borsa ne zaman yükselecek? 2023 borsa yükselir mi, ne zaman yükselir?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Borsa 2023'e düşüş ile girdi. Ekonomi uzmanları, geçen yılın ikinci yarısındaki yükselişin Borsa'nın kendi dinamikleri ile gerçekleşmediğine dikkat çekiyorlar. Küçük tasarruf sahiplerini ise Borsa'ya yatırım yapmak konusunda uyarıyorlar. Borsa'daki düşüş bu nedenle özellikle küçük yatırımcıları endişelendiriyor. PekHalk Tv yazarı Barış Soydan, Borsa'daki yükseliş hormonlu mu? sorusunun yanıtını ele aldığı yazısında, önümüzdeki günlere ilişkin beklentileri şöyle değerlendirdi:O yazıda şu uyarıyı yapmıştım: 'Eğer yükseliş piyasanın kendi dinamikleri içinde gerçekleşmiyorsa ya da kendi dinamikleri içinde gerçekleşebilecek boyutları aştıysa tecrübeli yatırımcılar seçime hissede/pozisyonda girmek istemeyeceği için rüzgar bir anda değişebilir.'Düşüşün asıl nedeni Borsa İstanbul'un çok fazla şişmiş olması. BİST 100 Endeksi sene başından bu yana dolar bazında yaklaşık iki katına çıktı. Bir şirketin borsada pahalı mı, ucuz mu olduğunu gösteren Fiyat/Kazanç, Piyasa Değeri/Defter Değeri gibi oranlar birçok hissede akıl almaz seviyelere yükseldi. Çok sayıda hissenin çok pahalı geldiği açıktı. Öte yandan zaten dur durak bilmeden yükselen borsanın bir düzeltme hareketi yapması da işin normaliydi.Bununla birlikte biraz önce söylediğim gibi borsa çoktan beri 'işin normalinin' dışına çıkmış durumda. Borsa İstanbul'a rufailer karışıyor! Vatandaşı seçim öncesinde dövizden uzak tutmak borsada yükseliş stratejini kurgulayanlar, düşüşün sınırlı kalması için çaba gösterecektir.Ama diğer yanda da borsanın aşırı şiştiğini ve seçim sonrasında Türkiye'yi büyük bir belirsizliğin beklediğin bilen akıllı yatırımcılar var. Bilek güreşini bu kez onlar kazanabilir. Çok dikkatli olmak gereken bir dönemdeyiz." dedi.Dünya Gazetesi yazarı Ufuk Korcan, "Endeks haftalık bazdaki grafikte yukarı hareketlerde zorlanmasına karşın hala 18 Temmuz 2022 haftasında başlattığı yükseliş trendi üzerindeki seyrini devam ettiriyor. Bu hafta için bu trendin destek noktası 5 bin 23 puan seviyesine denk geliyor.""Bu nokta aynı zamanda 4 bin 984 puan seviyesinde bulunan yatay destek seviyesine yakın olması açısından önemli. Bu destek noktasının altına inilmesi ise endekste emniyet supabı görevi görecek 4 bin 761 puan desteğinin test edilme riskini artırabilir. Önümüzdeki hafta bu destek noktaları takip edilecek. Bu seviyelerin üzerinde kaldığı sürece endekste inişli çıkışlı bir fiyat seyri de olsa şu ün için trendin yukarı olduğu söylenebilir.""Özellikle 4 bin 761 puan desteğinin altına inilmesi durumunda ise endeksteki olumlu teknik görünümün bozulma riskini unutmamak gerekiyor. Olası yukarı hareketlerde bu hafta için 5 bin 580 puan seviyesi yatay direnç noktası konumunda. Bu noktanın üzerinde ise trend desteği olması açısından 6 bin 284 puan seviyesine dikkat etmekte fayda var." dedi.