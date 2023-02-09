Haber Tarihi: 09 Şubat 2023 11:41 - Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2023 11:41

Borsa kapandı mı? 9 Şubat 2023 Borsa İstanbul ne zaman açılacak?

Borsa kapandı mı? 9 Şubat 2023 Borsa İstanbul ne zaman açılacak? Borsa İstanbul AŞ, BIST 100 endeksinde düşüşün yüzde 5'e ulaşmasının ardından Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin çalışmasıyla pay piyasasındaki tüm sıralarda işlemlerin geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.

Borsa kapandı mı? 9 Şubat 2023 Borsa İstanbul ne zaman açılacak?
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Kahramanmaraş ve Gaziantep merkezli depremlerin etkisi sürüyor. Can kaybı ve hasar boyutuna ilişkin güncel bilgiler gelmeye devam ederken depremin etkisiyle toplam yüzde 16.2 değer yitiren Borsa İstanbul'da işlemler iptal edildi. Yaşanan düşüş sonrasında borsanın geçici süre işlemlere kapatılması gündeme geldi. İşte Borsa İstanbul'da son durum, borsanın açılacağı tarih...

BORSA KAPANDI MI, NE ZAMAN AÇILACKA?

Borsa İstanbul'dan beklenen açıklama gün sonunda geldi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) sessizliğini korudu. Yapılan açıklamaya göre 14 Şubat salı akşamına kadar piyasalarda işlem olmayacak.
Borsa İstanbul A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:
"Deprem felaketi sonrasında yaşanan volatilite artışı ve olağandışı fiyat hareketleri nedenleriyle Borsamız Piyasalarının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir şekilde işleyişini teminen, Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 39 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca Pay Piyasası ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası bünyesindeki Pay ve Pay Endeksi Türev Pazarlarının 8 Şubat 2023 tarihinde saat 11:00 itibarıyla 5 iş günü süreyle (14 Şubat 2023 akşamına kadar) kapatılmasına ve kapatılan pazarlarda sağlıklı fiyat oluşumuna imkan sağlamayan düşük işlem hacmi de dikkate alınarak 8 Şubat 2023 tarihinde gerçekleştirilen tüm işlemlerin BİAŞ Yönetmeliğinin "Emirlerin ve İşlemlerin Borsa Tarafından İptali" başlıklı 33 üncü maddesinin 1-c bendi uyarınca iptal edilmesine karar verilmiştir."

FELAKETİN 3. GÜNÜNDE İŞLEMLER DURDURULDU

Yaşanan sert gerilemenin ardından bazı yatırımcılar yaşanan felaketin büyüklüğü göz önünde bulundurularak Borsa İstanbul'da işlemlerin kapatılması talebinde bulundu. Dün ise Borsa İstanbul, felaketin 3. gününde, sabah saatlerindeki yüzde 7'yi aşan düşüşün ardından pay piyasasında işlemlerin durdurulduğunu açıkladı.

Böylece yüzde 16.2'lik kaybın ardından borsada kapanma kararı gelmiş oldu. Borsa İstanbul daha sonra yaptığı açıklamada işlemlerin 5 iş günü boyunca kapalı olacağını duyurdu.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


8 ŞUBAT'TAKİ İŞLEMLER İPTAL EDİLDİ

Sosyal medyada son günlerde yaşanan oynaklığa tepki gösteren yatırımcılar ise deprem sonrasındaki işlemlerin iptal edilmesi talebinde bulundu. Twitter'da '#borsadaislemleriptaledilsin' hashtagiyle kısa sürede binlerce tweet atıldı. Borsa İstanbul 8 Şubat'taki işlemlerin iptal edildiğini duyurdu.

17 AĞUSTOS'TA HEMEN KAPATILMIŞTI


17 Ağustos 1999'da salı günü sabaha karşı yaşanan 7.4 büyüklüğündeki depremin hemen ardından o günkü adıyla İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) 26 Ağustos Perşembe gününe kadar kapatılmıştı. Yani toplamda 7 iş gününde borsada işlem yapılmamıştı.

 

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