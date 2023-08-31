Borsa haram mı? Diyanet borsada halka arz haram mı 2023

Borsa İstanbul'daki artıştan sonra bir çok vatandaş tarafından "Borsada hisse almak haram mı?" sorusu merak ediliyor. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı konu hakkında açıklamalarda bulundu. Diyanet'in açıklaması sorgulanıyor. Peki bora haram mı? İşte detaylar...



BORSA HARAM MI? DİYANET AÇIKLADI



Diyanet borsadan hisse almanın caiz olmadığını söylemiştir. Buna göre borsada bulunan hisseleri bloke edecek olan ve hayali satışlarda borsada spekülatif dalgalanmalara yol açacak olan satışlar dini anlamda sakıncalı olarak nitelendirilmiştir. Ayrıca insanı aldatıp kandırmaya, ekonomiyi sahte hamlelerle sıkıntıya sokmaya götürmektedir. Yaşanan böyle bir durum masum olarak nitelendirilen bir borsa alışverişi ile aynı kategoriye girmemektedir.



Yani dine aykırı ticaret yapan kuruluş ile kurumların hisse senetlerini almak ve satmak, ayrıca tamamıyla faize odaklanmış olan hisselerin de alım ve satımını yapmak dinen caiz olmamaktadır.



HALKA ARZ HARAM MI?



Katılım endeksi dışında kalan hisse senetlerinin halka arzları haram olmaları muhtemeldir.









Cübbeli Ahmet Hoca'ya göre borsa haram mı?



Cübbeli Ahmet Hoca'ya göre borsa da hisse alım işlemleri caiz değildir. Şu an ki borsa sistemi İslami sisteme aykırı olarak görmektedir. Borsa sistemini kumara sistemine benzetmektedir. Hisseler hayali ve hakikatte olmayan, sanal bir düzenlemeler olduğu için borsadaki işlemlere olumlu bakmamaktadır. Hakiki işler ve bu işler de İslam dinine aykırı işler yapmıyorsa caiz olarak görmektedir. Fakat günümüzdeki borsa sisteminde denetim yapmak oldukça imkansız olduğu için caiz olmadığını açıklamıştır.



Nihat Hatipoğlu'na göre borsa haram mı?



Nihat Hatipoğlu'na göre borsa işlemleri borsa da risk edilme imkanı vardır. Ve borsada yatırım yaparken sermaye hareketi yaparken üzerine yatırım yaptığınız şirket İslam'a aykırı işler yapıyorsa haram kılınmaktadır. Bir kağıt üretiliyorsa bunların içerisinde alım satım yapmak bir yatırımdır. Fakat faiz ve içki gibi haram işlerle uğraşan bir şirkete yatırım yapmak haramdır. Enflasyon kadarı faiz alınması da haram olmaktadır. Açıklamalarında bulunmuştur.



Nureddin Yıldız'a göre borsa haram mı?



Nureddin Yıldız'a göre; Borsa caiz değildir gibi net bir ifade kullanmamıştır. Borsa konusunda helal olan bir şirketten hisse alınırsa haram değildir. Fakat şu an ki sistem de borsa berrak ve açık zeminde değildir. Yaptığı açıklamaya göre bizim çıkarttığımız bilgiler şu şekildedir; Hangi şirkete yatırım yaparsanız yapın helal bir şirket olup olmadığını net bir şekilde bilmek imkansızdır. Bu yüzden netliğinden emin olmadığınız hisselerin alım satım işlemlerine girmeyiniz.



Fetva Meclisi'ne göre borsa haram mı?



Fetva meclisine göre helal şirketlerin helal yönetimlerle hisselerin satın alınması yatırım ve ticaret olarak sayılır borsa da caiz olmayan işlerle uğraşan şirketlere yatırım yapılmaktan kaçınılmalıdır. Borsa da günlük işlem yapılması ise; faiz işlemle yönetilmeyen ve haram iş üretmeyen şirketlerden hisse senedi işlemler yapmak haram değildir açıklaması yapılmıştır.



Timurtaş Hoca'ya göre borsa haram mı?



Timurtaş Hoca'nın borsa hakkında yaptığı bir açıklama yoktur. Fakat Timurtaş Hoca bankaya parasını yatıranlar için şu sözleri söylemiştir; Bankaya para yatırarak zaten günah kazanırsınız. Bankaların faiz uygulamasına karşı Müslümanları uyararak bu konuya dikkat etmelerini açıklamıştır. Fakat borsa konusunda belirli bir açıklaması yoktur.



Semerkand'a göre borsa haram mı?



Borsa işlemlerinin Semerkanda göre caiz mi yoksa değil mi bu konuları merak ediyorsanız sizler için araştırdık. Semerkand'ın yaptığı açıklamaya göre diğer din adamlarının düşünceleriyle aynıdır. Dine aykırı bir ticaret ile uğraşan şirketlerden hisse işlemleri haram kılınmaktadır. Fakat helal işlerle uğraşan şirketlerden yapılan hisse işlemleri caiz olarak açıklama yapılmıştır.



Sorularla İslamiyet'e göre borsa haram mı?



Sorularla İslamiyet Borsanın haram olup olmadığı konusunda netlik kazanan bir açıklama yoktur. Bu yüzden de borsa le yatırım yapan kişiler farklı yerlerden araştırma yapmaktadır. Sorularla İslamiyet web sayfasının yaptığı açıklama göre; Temel olarak anlatılmak istenilen faaliyet alanı haram işlerle uğraşma, dine yasak olan hizmet üretimi yapılıyorsa, haram işlemlere taraf olması sebebiyle şirketin karında haram varsa pay sahipleri kendilerine düşen payı hesaplayıp hayır niyetiyle toplum hakkı inancı ile hayır yolunda o paranın harcanması gerektiğini söylenmiştir. Doğrudan faiz uygulayan şirketlerin hisse senedi almak haram olarak görülmektedir. Alınıp satılması helal sayılmayan malların üretimi ve satılmasıyla uğraşan şirketlerden alacağınız hisse senetleri de almak haramdır. Alınması ve üretilmesinde helal olan fakat faiz ile satan ve faiz ile elde edilen karlar haramdır. Yahudi ve Hristiyanların hakim olduğu şirketlerden alınan hisseler haramdır. İdari kısımda Müslümanların olduğu ve harama bulaşmayan, faiz bulaşmayan şirketlerden hisse senedi almak caiz olarak bildirilmiştir.



İhsan Şenocak'a göre borsa haram mı?



İhsan Şenocak Hocaya göre borsayı İslama göre yönetirseniz buradaki işlemler ticaret sayılır ve meşru olur demektedir. Hissesini almış olduğunuz müesseseler faize bulaşmıyor, paralarını repoya yatırmıyorlarsa bu şirketlerden hisse alım yapılabilir açılamalarında bulunmuştur. Aslında baktığınız zaman tüm din adamları ve düşünürler ortak olarak söyledikleri kavram şudur; Borsa da işlem yapacağınız şirket İslam'a aykırı bir düzende değilse ve bundan çok eminseniz hisse senedi alım ve satım işlemleri caizdir. Fakat günümüzdeki sistem de kesin olarak emin olmanız biraz imkansızdır.

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