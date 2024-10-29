Haber Tarihi: 29 Ekim 2024 10:59 - Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2024 10:59

Borsa açık mı, kapalı mı? 29 Ekim salı Borsa açık mı?

Borsa açık mı, kapalı mı? 29 Ekim salı Borsa açık mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle kamu kurumları, bankalar, hastaneler ve kargolar kapalı olacak. Tüm Türkiye'de resmi tatil sayılacak olan 29 Ekim öncesinde pazartesi günü de yarım gün olacak. Borsada işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler ise borsa açık mı araştırmaya başladı. Peki, 28 Ekim borsa açık mı, kapalı mı? 29 Ekim'de Borsa İstanbul saat kaça kadar açık, yarım gün mü?

Borsa açık mı, kapalı mı? 29 Ekim salı Borsa açık mı?
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Borsa İstanbul (BİST), 28 Ekim tarihinde çalışma saatlerine dair resmi açıklamada bulundu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla borsada işlem yapılamayacak, bu nedenle işlemlerini gerçekleştirmek isteyen yatırımcılar, 30 Ekim tarihinde işlemlerine devam edebilecekler.

28 Ekim'de Borsa İstanbul Açık mı, Kapalı mı, Saat Kaça Kadar Açık?

28 Ekim'de yarım gün resmi tatil olması sebebiyle kamu kurumları, kargo hizmetleri, sağlık ocakları, bankalar ve noterler gibi birçok kurum yarım gün çalışacak. Pay piyasaları, 28 Ekim'de saat 12.40'a kadar açık olacak. 28 Ekim'de yapılan işlemlerin takası ise 30 Ekim'de gerçekleşecek. Ayrıca, 25 Ekim ve 28 Ekim tarihlerinde yapılan işlemlerin takası ise 31 Ekim'e ertelenecek.

Borsa İstanbul 28 Ekim'de Yarım Gün mü?

Evet, 28 Ekim'de Borsa İstanbul'da işlemler yarım gün olarak gerçekleştirilecek. Pay piyasasında 28 Ekim sabah 09.40'ta açılış gerçekleşecek. Sürekli müzayede işlemleri 10.00 ile 12.30 arasında yapılacak ve kapanış seansı ise 12.30-12.40 arasında olacak. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) da 28 Ekim'de saat 09.30'da açılacak ve işlemler 12.40'a kadar devam edecek. Borçlanma Araçları Piyasası'nda ise 28 Ekim günü saat 11.30'a kadar ileri valörlü işlemler yapılabilecek.

Borsa İstanbul'un Normal Çalışma Saatleri Nedir?

2024 yılı itibarıyla Borsa İstanbul'un günlük çalışma saatleri, sabah 10.00 ile akşam 18.00 arasındadır. Sürekli işlem seanslarının ardından, 18.01'e kadar tek fiyat marjı yayınlanır. 18.05'e kadar yeni emirler alınabilir ve mevcut emirlerde değişiklik yapılabilir veya iptali mümkündür. Kapanış fiyatlarıyla yapılan işlemler ise 18.08 ile 18.10 arasında gerçekleşir.







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