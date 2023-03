Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ kimdir? Bornova Belediye Başkanı kim, hangi partiden?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, belediyenin mart ayı olağan meclis toplantısında yaptığı konuşmada, "Dünyada böyle bir deprem olmamış arkadaşlar, hiç kimse devletimize laf atmasın öyle bir hasar var ki orada hiçbir şekilde yetişmek mümkün değil, istediğiniz kadar arama kurtarma ekibi gönderin, yetişemezsiniz" dedi.1962 Bornova doğumlu olan Mustafa İduğ, doğup büyüdüğü kente katkı sağlamak anlamında 1980'li yılların başından itibaren yürüttüğü ticari faaliyetlerin dışında sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları, spor ve eğitim alanında üstlendiği görevleriyle hizmet etmiştir. Yüksek lisans ve doktora derecelerini Yaşar Üniversitesi'nden almış ve 'Aile Şirketlerinin Kurumsallaşması' üzerine yaptığı çalışmalarla yönetim ve organizasyon alanında çeşitli akademik yayınlara imza atmıştır. Buna ek olarak İduğ; iyi derecede Almanca, akademik seviyede İngilizce ve orta düzeye Yunanca bilmektedir.2005-2007 yılları arasında Ege Otomotiv Derneği (EGOD) Yönetim Kurulu Başkanı olarak üst üste 4 dönem, başta İzmir olmak üzere, Ege Bölgesi'nin otomotiv sektörünü birçok sosyal platformlarda temsil etmiştir. 2009-2013 yılları arasında iseİzmir Ticaret Odası (İZTO) Meclis Üyeliği ile birlikte TOBB Otomotiv Yan SanayiSektör Meclis Grubu Üyeliği görevini sürdürmüştür.2009-2014 yılları arasında Bornova Belediye Meclis Üyeliği'ne seçilmiş ve 2009-2010 yıllarında ise Bornova Belediyesi Encümen Üyesi olarak görev yapmıştır.2014 yılından itibaren Batı Anadolu Sanayici ve İşadamları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Yönetim Kurulu Üyeliği ile 2016 yılından itibaren de Ege Ekonomisini Geliştirme Vakfı (EGEV) Yönetim Kurulu SaymanÜyeliği ve İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon (İEKK) Üyeliği görevlerini sürdürmektedir.2018 yılında yapılan seçimlerle birlikte İzmir Ticaret Odası (İZTO) Meclis Üyeliği ve TOBB Asli Delegeliği görevlerini üstlenmiştir.2009-2010 yılları arasında Bornova Belediye Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı sürdürmüş, 2009-2012 yılları arasında da Bornova Masterler Futbol Kulübü Başkanlığı görevinde bulunmuştur. 2014 sezonunda ise Altay Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı yapmıştır.2012 yılından bugüne Yaşar Üniversitesi İşletme Mühendisliği yüksek lisans programında Kobi Kaynak Planlama ve Bütçe Yönetim dersi vermektedir. 2018 yılında ise İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyeliği'ne seçilmiştir.1981 yılından bugüne aktif olarak ticaret dünyasının içinde olan İduğ, sırasıyla 'İduğ Yedek Parça Ltd. Şti.' ve 'İduğ Petrol Ürünleri Ltd. Şti.' ile 'İduğ Gıda Ltd. Şti.' şirketlerini kurmuştur; aynı zamanda Castrol madeni yağlarının Ege Bölge distribütörlüğünü yapmaktadır. Ayrıca, Atak Taşıt Yedekleri A.Ş.'nin yönetim kurulu üyesi ve ortağı olarak yedek parça sektöründe yatırımlarını gerçekleştirmiştir.