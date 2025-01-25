Bodrum FK sahasında Eyüpspor'u ağırlayacak

Süper Lig'de düşme potasında bulunan Bodrum Futbol Kulübü 21'inci hafta müsabakasında pazar günü evinde Eyüpspor'la karşı karşıya gelecek.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Bodrum FK sahasında Eyüpspor'u ağırlayacak
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25 Ocak 2025 14:17
Süper Lig'de düşme potasında bulunan Bodrum Futbol Kulübü 21'inci hafta müsabakasında pazar günü evinde Eyüpspor'la karşılaşacak.  Bodrum Stadı'nda Ozan Ergün'ün yöneteceği karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Yeşil-beyazlıların Trabzonspor'dan kadrosuna dahil ettiği Kuzey Makedonyalı orta saha oyuncusu Enis Bardhi görev verilmesi durumunda ilk kez Bodrum FK forması giyecek.

Maçın bilet fiyatları VIP tribünü 3 bin, maraton bin 500, kuzey ve güney kale arkası 750, misafir tribünü ise 975 TL olarak belirlendi. Teknik direktör Volkan Demirel zor bir maça çıkacaklarını ifade etti. Kazanmak için ellerinden gelen en iyi çabayı göstereceklerini belirten Volkan Demirel, "Eyüpspor iyi bir takım. Biz de iyi işler yapıyoruz. Artık mücadelemizi sonuca yansıtmalıyız" dedi.

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