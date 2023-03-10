Bitcoin neden düşüyor? Son dakika kripto paralar neden düşüyor?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Kripto piyasası, Silvergate Bank'ın iflasının , KuCoin borsasına karşı ABD düzenleyici liderliğindeki bir davanın ve Birleşik Devletler Federal Rezerv başkanı Jerome Powell'ın şahin yorumlarının yatırımcıları korkutmasının ardından bugün düşüşteÇfiyat 9 Mart'ta 20.207$'da aylık en düşük seviyeye ulaştı ve 21.600$'lık kilit seviyenin aşılmasının ardından, trader'lar ayı piyasasının dip seviyelerinin yeniden görülebileceğinden endişe ediyorlar.Bu aynı zamanda 1.425 $ ile aylık en düşük seviyeye ulaştı ve analistler, ayıların Ether fiyatını kontrol ettiğini öne sürmelerine yol açtı.Kripto para piyasa performansı, günlük zaman aralığı: Coin360Faiz artışları ve ekonomide gevşeme beklentisi riskli varlıklar üzerinde baskı oluşturuyor7 Mart'ta Fed başkanı Powell, Şubat ayı ekonomik verilerinin enflasyonda beklenenden daha yüksek bir artış gösterebileceğini öne sürdü ."Son ekonomik veriler beklenenden daha güçlü geldi, bu da faiz oranlarının nihai seviyesinin önceden tahmin edilenden daha yüksek olabileceğini gösteriyor."Powell şunları ekledi:"Verilerin tamamı daha hızlı sıkılaştırmanın gerekli olduğunu gösterecek olsaydı, faiz artırımlarının hızını artırmaya hazır olurduk."Kripto fiyatları hala Dow ve S&P 500 ile yüksek oranda ilişkilidir. Powell'ın konuşmasının ardından, önemli ABD endeksleri, önemli 10 Mart istihdam raporu öncesinde düşük seviyelerde kaldı.Enflasyonu çevreleyen ihale havasına ek olarak, çoğu büyük banka ABD'nin 2023'te bir noktada keskin bir durgunluk yaşamasını bekliyor.ABD Bankası'nın analizine göre, daha fazla faiz artışı muhtemel ve ekonominin mevcut durumu hakkında yatırımcı hissiyatı düşük seviyede.ABD baskısı kripto çıkışlarının artmasına neden oluyorKripto piyasası baskısı KuCoin'e sıçradı. 9 Mart'ta New York Başsavcısı Letitia James, büyük kripto borsası KuCoin'e karşı bir dava açtığını duyurdu. Dava ayrıca Ether'in borsada bir menkul kıymet ticareti olduğunu iddia ediyor, bu da KuCoin'in bir komisyoncu-satıcı olarak kaydolamadığı anlamına geliyor.Paxos ve Binance'e karşı son yaptırım eylemi ve ayrıca SEC'in merkezi staking üzerindeki son baskısı da piyasada sürdürülebilir yükseliş ivmesinin gelişmesini engelledi. Bazı merkezi olmayan staking protokolleri son uygulama eyleminden fayda sağlayabilirken , kripto düzenleyici ortam hala belirsizdir ve belirsizlik genellikle piyasada oynaklığa yol açar.Kripto para birimi endüstrisi ve düzenleyiciler, dijital varlıkların gerçek kullanım durumuna ilişkin çeşitli yanlış anlamalar veya güvensizlikler nedeniyle anlaşamayan uzun bir geçmişe sahiptir. FTX patlamasından sonra, bazıları ABD'li milletvekillerinin kripto endüstrisine kızgın olduğunu düşünüyor. En son savaş, merkezi borsaların müşteri fonlarını nasıl kullanabileceğine odaklanıyor .SEC Başkanı Gary Gensler şu uyarıda bulundu:"Bu alanın hayatta kalma ve başarı şansı varsa, yatırımcı halkı korumak için zamana göre test edilmiş kurallar ve yasalardır. Müşterinin parasını kendi platformunuz için kullanarak elinizi müşterinin cebine sokmayın."Silvergate Bank'ın tasfiye edilmesiyle birlikte , düzenleyicilerin sektörü daha yakından takip etmesi bekleniyor. Silvergate, tüm endüstri genelinde likidite akışını karmaşık hale getirebilecek kripto pazarına giriş ve çıkış rampalarından biriydi.Silvergate'in düşüşünden hangi ABD kurumunun sorumlu olduğu tartışılırken , bankalar kara para aklamaya karşı güçlü önlemler alarak daha fazla kripto düzenlemesi için hazırlanıyor .İlgili: Ethereum (ETH) fiyatı bugün neden düştü?Kripto fiyatları, 2023'e muhteşem bir başlangıç yaptıktan sonra düzeliyorBitcoin ve kripto piyasası, 2023'e güçlü bir başlangıca tanık oldu ve BTC yatırımcılarının %64'ünün karlılığa ulaştığını ve BTC fiyatının 21 Şubat'ta 25.300$'a ulaştığını gördü. kuşatılmış endüstri için bir toparlanma.Bu arada, yatırımcıların risk iştahı muhtemelen sessiz kalacak ve potansiyel kripto tüccarları, ABD enflasyonunun zirve yaptığına dair işaretleri veya Fed'in daha küçük ölçekli faiz artırımlarının kartlarda olduğuna dair sinyal vermesini beklemeyi düşünebilir. Kripto endüstrisi düzenlemesi için daha şeffaf bir yol haritası, sektör genelinde duyarlılığın iyileştirilmesine de yardımcı olacaktır.