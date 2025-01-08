Bitcoin (BTC) Neden Düşüyor? 8 Ocak 2025

Peki, dünyanın en büyük kripto para birimi neden bu kadar hızlı bir şekilde değer kaybediyor? Bu sorunun cevabı, hem küresel ekonomik faktörlerde hem de kripto para ekosisteminin kendi dinamiklerinde yatıyor.

Fed'in faiz kararının ardından lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) 98.839 dolara kadar geriledi. Böylelikle BTC son birkaç günün en düşük seviyesini kaydetti. 17 Aralık'ta 108.135 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini belirleyen Bitcoin sadece 36 saat içerisinde önce 105.000 dolara, ardından 98.839 dolara kadar geriledi. Bitcoin'de düşüş trendinin kısa süre içerisinde sonlanacağına yönelik hiçbir işaret bulunmuyor.

Altcoin'ler de bu süreçte ciddi şekilde olumsuz etkilendi. ETH 3.564 dolara, XRP 2,19 dolara BNB 673,18 dolara ve SOL 200 dolara kadar geriledi. Kripto para piyasasının toplam değeri ise yaklaşık 236 milyar dolarlık düşüşle 3,852 trilyon dolardan 3,616 trilyon dolara kadar geriledi.

CoinGlass verilerine göre son 24 saatte yaşanan fiyat hareketleri nedeniyle 780 milyon dolarlık kaldıraçlı işlem tasfiye edildi. Tasfiye edilen pozisyonların 660 milyon dolarlık kısmını long, 119 milyon dolarlık kısmını short pozisyonlar oluşturuyor.

CoinGlass'a göre son 24 saatte 269.713 yatırımcının kaldıraçlı pozisyonu tasfiye edildi. Tek işlemde gerçekleşen en büyük tasfiye 7,10 milyon dolarla Binance borsasındaki ETHUSDT paritesinde kaydedildi.

Bu son düşüşler, piyasadaki volatiliteyi ve yatırımcıların temkinli hareket etmesi gerektiğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Yatırımcılar, Fed'in faiz politikalarındaki olası değişikliklere ve makroekonomik gelişmelere daha duyarlı hale geliyor.