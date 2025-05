BİM Aktüel Ürünler 20-23 Mayıs 2025 Kataloğu İndirimleri, özellikle mutfak eşyalarından tekstil ürünlerine, çocuk oyuncaklarından temizlik malzemelerine kadar pek çok kategoride bütçe dostu seçenekler sunuyor. Her Salı ve Cuma günü yenilenen aktüel ürünler, tüketiciler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Bu hafta da BİM, elektronik ürünlerde cazip fiyatlar sunarken, yaz aylarına özel piknik ve bahçe ürünlerini de unutmadı. Market alışverişinizi planlarken BİM Aktüel Ürünler 20-23 Mayıs 2025 Kataloğu İndirimleri'ne mutlaka göz atmalısınız. Erken saatlerde BİM şubelerine giderek stoklar tükenmeden dilediğiniz ürünleri yakalama şansına sahip olabilirsiniz.



BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 20-23 MAYIS 2025 KATALOĞU



BİM 20-23 Mayıs aktüel kataloğunda geniş ürün yelpazesi dikkat çekti. 125 CC Motosiklet 49.900 TL, Off Road ATV 89.000 TL, Katlanır Kalın Teker Elektrikli Bisiklet 19.990 TL, Elektrikli Scooter 21.990 TL, 26 Jant Amortisörlü Bisiklet 5.250 TL'den müşterileri bekleyecek. 21 Mayıs'ta Bahçe Plaj Şemsiyesi 799 TL, Deniz Yatağı 1.699 TL, Oval Şişme Havuz 1.399 TL olacak. Mutfak Geçerleri 99,00 TL, Mutfak Ekipmanları 99.00 TL ve Tekerlekli 4 Katlı Raf Ünitesi 299 TL'den satılacak. Krep Tavası 229 TL, Sahan 209 TL, 3'lü Su Bardağı 109 TL, Saklama Kabı ise 129 TL'den reyonlarda olacak. Peki BİM'de bu hafta neler var? İşte, BİM'de salı ve cuma günü satışa sunulacak ürünler



BİM 20 MAYIS AKTÜEL KATALOĞU



Maret Dana Baton Kavurma 1000 gr 699 TL



- Dost Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg 159,50 TL



- İçim Tam Yağlı Ayran 2 Litre 59 TL



- Yörükoğlu Az Yağlı Yoğurt 3 kg 87,50 TL



- Banvit Piliç Baget 69.90 TL



- Namet Dana Kangal Sucuk 199,50 TL



- Namet Soslu Dana Döner 129 TL



- Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 gr 279,50 TL



- Anka Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 gr 219 TL



- Yörükoğlu Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 gr 279 TL



- Banvit Piliç Çıtır Kanat 179 TL



- Efsane Ekonomik Pilavlık Pirinç 5 kg 175 TL



- Marmarabirlik Siyah Zeytin 1400 gr 199 TL



- Doyum Bulgur Çeşitleri 1 kg 24,75 TL



- Pastavilla Makarna Çeşitleri 24,50 TL



- Filiz Sebzeli Burgu Makarna 22,75 TL



- Pek Food Burgu Erişte 32,50 TL



- Tada Mısır Konservesi 15 TL



- Efsane Tam Buğday Un 2 kg 49,50 TL



- Birma Paket Margarin 4x250 gr 67,50 TL



- Lokman Reçel Çeşitleri 77,50 TL



- Tat Bezelye 27,50 TL



- Çiçek Acı Biber Sosu 28,50 TL





- Krema Fiskobirlik 800 gr 95 TL



- Züber Nohut Cipsi Çeşitleri 39,50 TL



- Nestle Crunch Pirinç Patlaklı Sütlü Çikolata 84,50 TL



- Party Deniz Tuzlu Tortilla Mısır Cipsi 19,50 TL



- Dido Ülker Paket 3x35 gr 48 TL



- Ülker Altınbaşak Yoğurt Aromalı Mevsim Yeşillikli Kraker 27,50 TL



- Milka Kakao Kremalı Bisküvi 99 TL



- Kek Kinder Pingui Çikolata Kaplı Sütlü Kek 4x30 gr 56 TL



- Ülker Altınbaşak Labneli Sandviç Kraker 29,50 TL



- Jacobs Selection Filtre Kahve 250 gr 124,50 TL



- Seksüt Soğuk Kahve Çeşitleri 35 TL



- Bade Natural Işıltılı Vücut Yağı 50 ml 199 TL



- Sebamed Güneş Kremi 50 ml 50 SPF 359 TL



BİM 21 MAYIS AKTÜEL KATALOĞU



- İkili Katlanır Yataklı Koltuk 9.990 TL



- Tekli Katlanır Yataklı Koltuk 5.990 TL



- Elektrikli Motorlu Bisiklet 19.990 TL



BİM 23 MAYIS AKTÜEL KATALOĞU



- Ultra HD Google Tv 21.900 TL



- 32' HD Ready Tv 4.290 TL



- Realme C63 Cep Telefonu 5.250 TL



- Havit Bluetooth Hoparlör 449 TL



- Polosmart Kablosuz Kulaklık 449 TL



- Polosmart Akıllı Bileklik 299 TL



- Kumtel Çok Fonksiyonlu Buharlı Temizleyici 899 TL



- Range AC Motorlu Profesyonel Saç Kurutma Makinesi 749 TL



- Led Avize 399 TL



- Figürlü Asılabilir Fan 349 TL



-RKS XS35 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 29.900 TL



- Bellina 2024 Seri 125CC Motosiklet 49.900 TL



- KUBA Garden Track Off Road Atv 89.000 TL



- RKS Nitro Pro Kalanaır Kalın Teker Elektrikli Bisiklet 19.990 TL



- RKS La Rose Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 32.900 TL



- Onvo ST-08 Elektrikli Scooter 21.990 TL



- Krep Tavası 26 cm 229 TL



- Tost Kahvaltı Seti 6 Parça 399 TL



- Çelik Sefer Tası 349 TL



- Figürlü Kupa 189 TL



- Bambu Çerçeveli Cam Kesme Tablası 249 TL



- Cam Vazo 229 TL



- Renkli Gravürlü Su Bardağı 3'lü 109 TL



- Gravürlü Kapaklı Cam Sürahi 199 TL



- Borcam Kapaklı Borcam Tencere 139 TL



- Paşabahçe Mercan Kulplu Bardak 2'li 69 TL



- Paşabahçe Estrella Kase 99 TL



- Akasya Mutfak Gereçleri 99 TL



- Tekerlekli 4 Katlı Raf Ünitesi 299 TL



- Dondurucu Saklama Kabı 1170 ml 35 TL



- Buzluk Çeşitleri 39 TL



- 5 Bölmeli Kristal Organizer 55 TL



- Organizer Orta Boy 55 TL



- Silikon Kapak Seti 119 TL



- Hamur Porsiyonlayıcı 169 TL



- Yuvarlak Örme Tepsi 199 TL



- İkili Süzgeç 99 TL

- Kadın Pareo 479 TL



- Dagi Erkek Deniz Şortu 249 TL



- Yetişkin Güneş Gözlüğü 115 TL



- Kumaş Plaj Çantası 299 TL



- Hambez Şort 199 TL



- Kadın Şort Mayo 165 TL



- Tesettür Mayo 499 TL



- Dagi Kadın Etekli Deniz Şortu 299 TL



- Erkek Diz Altı Deniz Şortu 199 TL



- Erkek Çocuk Deniz Şortu 125 TL



- Kadın-Erkek Kep 79 TL



- Kadın Merserize Şapka 139 TL



- Erkek Hasır Şapka 139 TL



- Jakarlı Plaj Havlusu 169 TL



- Kadın Hasır Kol Çantası 269 TL



- Dijital Baskılı Plaj Çantası 149 TL



- Peştamal 89.50 TL



- Çocuk Panço 169 TL



-Kadın Çizgi Desenli Terlik 125 TL



- Erkek Mantar Taban Çift Toka Terlik 179 TL



- Viskon Peştamal 125 TL



- Mounty Trail 26 Jant Çift Amortisörlü Bisiklet 5.250 TL



- Rookie Venti 20 Jant Çift Amortisörlü Bisiklet 4.750 TL



- North Pacific Yetişkin Bisiklet Zili 89 TL



- North Pacific Bisiklet Çantası 349 TL



- North Pacific Bisiklet İçin Şarj Edilebilir Led Işık 259 TL



- North Pacific Bisiklet Telefon Tutucu 249 TL



- North Pacific Tekli Bisiklet Aynası 49 TL



- North Pacific Bisiklet Kilidi 219 TL



- North Pacific Bisiklet Egzozu 449 TL



