Beyaz Show, Kanal D'de saat kaçta başlayacak? Beyaz Show'un konukları Fenerbahçe Doğuş

Fenerbahçe Doğuş oyuncuları, Beyaz Show'a konuk olacak. Kanal D'de yayınlanan Beyaz Show bu akşam saat kaçta? Fenerbahçe Doğuş'tan hangi oyuncular programa katılacak? Kanal D yayın akışını ve tüm detayları haberimizde derledik. İşte detaylar...Beyaz Show şahane konuklarla yarın seyircisiyle buluşacak. Dövüş sanatlarının ustası Jean Claude Van Damme, Siyah İnci dizisiyle ekranda boy gösteren Tolgahan Sayışman, son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden Hande Erçel, pop müziğin sevilen ismi Gökçe, Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol takımı oyuncuları Gigi Datome ve Melih Mahmutoğlu Beyaz Show'un bu haftaki konukları.Beyaz Show 22 Aralık Cuma günü saat 23.45'te Kanal D ekranlarında olacak...Beyaz Show'da geçen hafta Mustafa Ceceli, "Acı Tatlı Ekşi" filmi ile sevilen oyuncular Özge Özpirinçci ve Buğra Gülsoy, futbolcu Tümer Metin vardı.Öte yandan sosyal medyada mandalina satarken söylediği 'Vay Delikanlı Gönlüm Vay' şarkısı ile popüler olan 'yanık sesli mandalinacı' da geçen hafta Beyaz Show'un sürpriz konukları arasındaydı...Fenerbahçe Doğuş bu sezon 5. mağlubiyetini yaşarken, Maccabi FOX 8. galibiyetini aldı.Karşılaşmaya tutuk başlayıp 7. dakikada 15-2 geriye düşen Fenerbahçe Doğuş, son 3 dakikada toparlayıp farkı 9 sayıya indirdi ve ilk çeyreği Maccabi FOX 24-15 önde tamamladı.İkinci periyotta Fenerbahçe Doğuş, Ali Muhammed'in önderliğinde 3 dakikada farkı bir sayıya (26-25) indirmeyi başardı. Sonraki dakikalarda hücumda sayılar bulan Maccabi FOX, soyunma odasına 40-36 önde girdi.Üçüncü çeyreğin ilk dakikasında Fenerbahçe Doğuş 40-40'lık eşitliği yakalasa da final periyoduna 60-54 geride girdi.Maçın son periyodunda savunmada yeterli sertliği gösteremeyen Fenerbahçe Doğuş, müsabakadan 82-73 mağlup ayrıldı.Karşılaşmanın en skorer ismi 20 sayıyla Maccabi FOX'tan Jackson olurken, Fenerbahçe Doğuş adına Vesely 18 sayı üretti.Öte yandan, uzun bir aradan sonra THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasındaki Kızılyıldız maçıyla sahalara dönen Nikola Kalinic, mücadelenin ilk yarısında ayağından sakatlanarak, sağlık ekibinin yardımıyla soyunma odasına gitti. Kaşı açılan Luigi Datome ise yapılan tedavinin ardından maça devam etti.Salon: Menora MivtachimHakemler: Damir Javor (Slovenya), Carlos Peruga (İspanya), Joseph Bissang (Fransa)Maccabi FOX: Roll 4, Kane 6, Bolden 7, Parakhouski 9, Jackson 20, Thomas 4, Tyus 8, Cole 19, Zoosman 3, Mashour 2, CohenFenerbahçe Doğuş: Wanamaker 9, Nunnaly 5, Guduric, Vesely 18, Thompson, Ali Muhammed 12, Melli 11, Sloukas 4, Datome 9, Kalinic 2, Melih Mahmutoğlu, Sinan Güler 31. Periyot: 24-15Devre: 40-363. Periyot: 60-54