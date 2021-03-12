Beşiktaş'a Valentin Rosier için rakip çıktı!

Beşiktaş yönetimi, bonservisini almak istediği Valentin Rosier için Sporting'le görüşürken, Fransız futbolcu için sürpriz bir takım devreye girdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'a Valentin Rosier için rakip çıktı!
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12 Mart 2021 11:52
Valentin Rosier
Valentin Rosier
Beşiktaş
Fransız savunma oyuncusu Valentin Rosier'in bonservisini almak isteyen Beşiktaş'ın karşısına yeni bir rakip daha çıktı.

Portekiz temsilcisi Sporting'den kiralanan Rosier'in sezon sonu kiralık sözleşmesi sona eriyor. Siyah-beyazlılar Fransız futbolcunun bonservisini almak için Portekiz ekibi temsilcileriyle pazarlıklarını sürdürüyor.

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Beşiktaş'ın 4 milyon euro teklif ettiği haberlerinin ardından, Lazio'nun da Rosier için devreye girdiği ve Sporting'e 7 milyon euro'luk bir teklif sunduğu iddia edildi. Ancak Fransız yıldızın kalmak istediğini siyah-beyazlı yöneticilere söylediği ve "Beşiktaş'ta çok mutluyum ve burada kalarak şampiyonluklar yaşamak istiyorum" diyerek yeni sözleşme yapmaya sıcak baktığı ifade edildi.



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