Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluk mücadelesi verecek Beşiktaş'ta hazırlık maçlarında alınan skorlar ve ortaya koyulan futbol, siyah-beyazlı taraftarları memnun etmedi. Beşiktaş taraftarları, gündeme yeniden Şenol Güneş'i getirdi.
ISMAEL TARTIŞILMAYA BAŞLANDI
Geçen sezon Önder Karaveli ile yollar ayrıldıktan sonra göreve getirilen Valerien Ismael, 3'lü savunma anlayışından taviz vermese de sergilenen performans Beşiktaş'ta tartışmaları da beraberinde getirdi.
TARAFTARLARDAN ŞENOL GÜNEŞ VURGUSU
Sosyal medyada siyah-beyazlı taraftarlar Valerien Ismael'in performansından memnun olmadıklarını belirtirken Şenol Güneş'in Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşıyacak teknik direktör olduğu vurgusu yaptı.
DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ
Hatırlanacağı üzere Fransız çalıştırıcı Ismael göreve gelmeden önce Beşiktaş yönetiminin Şenol Güneş'i göreve getireceği konuşulmuş, deneyimli teknik adam ise "Bana herhangi bir teklif yapılmadı" açıklamasında bulunmuştu. Güneş daha önce Beşiktaş ile 2 kez şampiyonluk yaşamıştı.
BEŞİKTAŞ'IN HAZIRLIK MAÇI PERFORMANSI
Avusturya kampında ilk olarak Werder Bremen'i 2-1 yenen Beşiktaş daha sonra Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kaldı. Mainz karşısında 1-0 gülen siyah-beyazlılar, daha sonra İngiliz ekibi Wolverhampton'a 3-0, son olarak da Deportivo Alaves'e 2-1 kaybetti. Beşiktaş, sezon başlamadan önceki son sınavını 30 Temmuz'da Vodafone Park'ta İtalyan ekibi Sampdoria'ya karşı verecek.
ISMAEL TARTIŞILMAYA BAŞLANDI
Geçen sezon Önder Karaveli ile yollar ayrıldıktan sonra göreve getirilen Valerien Ismael, 3'lü savunma anlayışından taviz vermese de sergilenen performans Beşiktaş'ta tartışmaları da beraberinde getirdi.
TARAFTARLARDAN ŞENOL GÜNEŞ VURGUSU
Sosyal medyada siyah-beyazlı taraftarlar Valerien Ismael'in performansından memnun olmadıklarını belirtirken Şenol Güneş'in Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşıyacak teknik direktör olduğu vurgusu yaptı.
DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ
Hatırlanacağı üzere Fransız çalıştırıcı Ismael göreve gelmeden önce Beşiktaş yönetiminin Şenol Güneş'i göreve getireceği konuşulmuş, deneyimli teknik adam ise "Bana herhangi bir teklif yapılmadı" açıklamasında bulunmuştu. Güneş daha önce Beşiktaş ile 2 kez şampiyonluk yaşamıştı.
BEŞİKTAŞ'IN HAZIRLIK MAÇI PERFORMANSI
Avusturya kampında ilk olarak Werder Bremen'i 2-1 yenen Beşiktaş daha sonra Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kaldı. Mainz karşısında 1-0 gülen siyah-beyazlılar, daha sonra İngiliz ekibi Wolverhampton'a 3-0, son olarak da Deportivo Alaves'e 2-1 kaybetti. Beşiktaş, sezon başlamadan önceki son sınavını 30 Temmuz'da Vodafone Park'ta İtalyan ekibi Sampdoria'ya karşı verecek.
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