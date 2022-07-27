ISMAEL TARTIŞILMAYA BAŞLANDI

TARAFTARLARDAN ŞENOL GÜNEŞ VURGUSU

DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

BEŞİKTAŞ'IN HAZIRLIK MAÇI PERFORMANSI

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluk mücadelesi verecek Beşiktaş'ta hazırlık maçlarında alınan skorlar ve ortaya koyulan futbol, siyah-beyazlı taraftarları memnun etmedi. Beşiktaş taraftarları, gündeme yeniden Şenol Güneş'i getirdi.Geçen sezon Önder Karaveli ile yollar ayrıldıktan sonra göreve getirilen Valerien Ismael, 3'lü savunma anlayışından taviz vermese de sergilenen performans Beşiktaş'ta tartışmaları da beraberinde getirdi.Sosyal medyada siyah-beyazlı taraftarlar Valerien Ismael'in performansından memnun olmadıklarını belirtirken Şenol Güneş'in Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşıyacak teknik direktör olduğu vurgusu yaptı.Hatırlanacağı üzere Fransız çalıştırıcı Ismael göreve gelmeden önce Beşiktaş yönetiminin Şenol Güneş'i göreve getireceği konuşulmuş, deneyimli teknik adam ise "Bana herhangi bir teklif yapılmadı" açıklamasında bulunmuştu. Güneş daha önce Beşiktaş ile 2 kez şampiyonluk yaşamıştı.Avusturya kampında ilk olarak Werder Bremen'i 2-1 yenen Beşiktaş daha sonra Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kaldı. Mainz karşısında 1-0 gülen siyah-beyazlılar, daha sonra İngiliz ekibi Wolverhampton'a 3-0, son olarak da Deportivo Alaves'e 2-1 kaybetti. Beşiktaş, sezon başlamadan önceki son sınavını 30 Temmuz'da Vodafone Park'ta İtalyan ekibi Sampdoria'ya karşı verecek.