Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv Maçı Canlı İzle: TRT 1 İzle

Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçını şifresiz canlı izlemek isteyen futbolseverler için iyi haber, karşılaşmanın TRT 1 kanalında yayınlanacak olması. UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında oynanacak bu kritik maç, 28 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak. Şampiyonluk hedefiyle sahaya çıkacak olan Beşiktaş, güçlü İsrail rakibi Maccabi Tel Aviv karşısında avantaj elde etmek için tüm gücünü ortaya koyacak. Taraftarlar, bu önemli mücadeleyi evlerinde ya da mobil cihazlarında şifresiz bir şekilde izleyebilecek.

Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı şifresiz ve canlı izlemek için TRT 1 kanalına erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, TRT 1'in dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında sahasında güçlü rakibi Maccabi Tel Aviv ile oynayacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu kritik karşılaşma, futbolseverler için TRT Tabii Spor kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. hafta mücadelesinde Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen bu önemli maç, 28 Kasım Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma, Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Ndour, Gedson, Rashica, Rafa, Semih, Immobile.Mishpati, Lamkin, Stojic, Shlomo, Davidzada, Kanichowsky, Sissokho, Patati, Peretz, Madmon, Turgeman.