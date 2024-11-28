Haber Tarihi: 28 Kasım 2024 12:59 - Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2024 12:59

Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv Maçı Canlı İzle: TRT 1 İzle

Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv TRT 1 Tabii izle şifresiz | Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Matbet, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Şifresiz olarak TRT Tabii Spor'dan canlı izlenebilecek olan Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı canlı yayın izleme detayları

Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv Maçı Canlı İzle: TRT 1 İzle
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Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçını şifresiz canlı izlemek isteyen futbolseverler için iyi haber, karşılaşmanın TRT 1 kanalında yayınlanacak olması. UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında oynanacak bu kritik maç, 28 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak. Şampiyonluk hedefiyle sahaya çıkacak olan Beşiktaş, güçlü İsrail rakibi Maccabi Tel Aviv karşısında avantaj elde etmek için tüm gücünü ortaya koyacak. Taraftarlar, bu önemli mücadeleyi evlerinde ya da mobil cihazlarında şifresiz bir şekilde izleyebilecek.

TRT 1 MAÇ İZLE: BEŞİKTAŞ - MACCABI TEL AVIV CANLI İZLE

Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı şifresiz ve canlı izlemek için TRT 1 kanalına erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, TRT 1'in dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.


BEŞİKTAŞ - MACCABI TEL AVIV MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE



BEŞİKTAŞ - MACCABİ TEL AVİV MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında sahasında güçlü rakibi Maccabi Tel Aviv ile oynayacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu kritik karşılaşma, futbolseverler için TRT Tabii Spor kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - MACCABİ TEL AVİV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. hafta mücadelesinde Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen bu önemli maç, 28 Kasım Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma, Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

BEŞİKTAŞ - MACCABİ TEL AVİV MAÇI KADROSU VE MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Ndour, Gedson, Rashica, Rafa, Semih, Immobile.

Maccabi Tel Aviv: Mishpati, Lamkin, Stojic, Shlomo, Davidzada, Kanichowsky, Sissokho, Patati, Peretz, Madmon, Turgeman.

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